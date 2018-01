Codrin Ştefănescu: Şi-a băgat dracul coada în PSD. La Grindeanu a fost Ponta, acum nu a fost identificat

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, spune că era nevoie de convocarea unei şedinţe-fulger a CEx pentru reglarea problemelor din partid, care s-au amplificat în ultima perioadă şi au făcut ca „PSD să ajungă pe toate paginile ziarelor, inclusiv în afara ţării”, relatează News.ro. El a spus că „şi-a băgat dracul coada în PSD”, iar dacă în cazul lui Sorin Grindeanu a fost identificat, fiind Victor Ponta, acum „dracul nu a fost identificat” şi, probabil, este din afara partidului. „Tudose nu e Grindeanu, vom detensiona toată această situaţie luni”, a susţinut Ştefănescu.

Codrin Ştefănescu a declarat că în ultimele zile a primit mesaje de la peste 100 de primari din ţară care au atras atenţia că nu se poate continua aşa, el susţinând că nu este vorba despre un alt caz Grindeanu, dar că este „o problemă serioasă”.

„Ca urmare a unor declaraţii de tot felul ale unor colegi şi urmare a altor lucruri ca lipsa de comunicare, faptul că de câteva zile se amplifică situaţia din partid, am considerat că este foarte important să facem un CEx fulger luni, ca să ne reglăm toate problemele din interior şi să vedem cum au ajuns în spaţiul public aceste probleme amplificate. În ultimele câteva zile am primit o avalanşă de mesaje de la colegi din ţară ca să ne potolim, am vorbit cu 100 de primari care atrag atenţia hotărât că nu putem să stăm aşa şi să comunice fiecare cum vrea şi că nu ştiu de ce ne certăm. (...) Am avut un an bun, cu reuşite la guvernare. (...) Nu vom discuta nimic din ceea ce se aştepta să discutăm la Iaşi. Vom discuta doar despre ce ne frământă, despre cum am ajuns noi de la începutul anului să fim pe toate paginile ziarelor, şi aici şi peste hotare”, a declarat Codrin Ştefănescu.

El a mai spus că „şi-a băgat dracul coada în PSD”.

„Nu l-am indentificat. La Grindeanu dracul a fost Ponta, acum dracul nu este de la noi, ci din exteriorul partidului şi încearcă să facă un lucru mai grav în interiorul partidului. Trebuie o concluzie obligatoriu luni şi o declaraţie de presă comună, pentru că un milion de membri de partid şi de romani care ne-au votat sunt cu ochii pe noi”, a declarat secretarul general adjunct al PSD.

Ştefănescu crede că, cel mai probabil, declaraţia va fi una „de pace” - „vom rămâne cu aceeaşi conducere a partidului, Guvernul va continua să îşi facă treaba, iar liderii din teritoriu să promoveze programul de guvernare”.

„Tudose nu e Grindeanu. Cu Grindeanu am încercat să rezolvăm problema până în ultima secundă. Când dracul Ponta a venit lângă el, Grindeanu a luat-o razna. A trebuit să băgăm moţiune împotriva unui om. Nu e aceeaşi situaţie. Vom detensiona toată această situaţie luni”, a adăugat Ştefănescu.

Şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD va avea loc luni la ora 16.00. Potrivit informațiilor de la această oră, 17 organizații județene sunt de partea lui Liviu Dragnea.