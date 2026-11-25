O absorbție a Ilfovului de către București nu pare o idee bună pentru primarul general Ciprian Ciucu. Acest lucru ar însemna o preluare a tuturor problemelor din localitățile de lângă Capitală, susține edilul. Declarația a fost făcută la emisiunea În fața ta, iar interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi 24.

Ciprian Ciucu a declarat că sunt două perspective în ceea ce privește o eventuală comasare a Bucureștiului cu Ilfovul, dar că la nivel practic, preluarea de către capitală a localităților din jur ar fi un efort major, date fiind problemele cu care multe dintre ele se cofnruntă.

„Din punctul meu de vedere, la nivel conceptual, teoretic, da, pentru că Ilfovul este o prelungire a Bucureștiului, Bucureștiul radiază dezvoltarea în Ilfov, dar nu are niciun fel de control asupra a ceea ce se întâmplă în Ilfov.

Pe de altă parte, mă și sperie gândul, adică să iei Chiajna în București, cu problemele fabuloase de acolo, Popești-Leordeni, Voluntari. Dumnezeule mare!”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a subliniat că Bucureștiul ar trebui să rămână cum este la acest moment, „dar să aibă un cuvânt de spus puternic legat de ceea ce se întâmplă în Ilfov, să fie un fel de capitală de județ Bucureștiul și ca un fel de consiliu județean, că Primăria Capitalei poate să aibă un astfel de de rol important, și să coordoneze ceea ce se întâmplă și în Ilfov”.

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Editor : Ș.R.