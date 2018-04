VIDEO. Comentariul ironic al lui Dragnea la declarațiile președintelui Macron

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat în termeni ironici declarațiile președintelui francez Emmanuel Macron referitoare la președintele Klaus Iohannis.

„Citesc cu atenție tot ce spune președintele Macron, mai ales că am înțeles că are o relație specială cu președintele Iohannis. Deci, sunt doi președinți importanți în lume și acolo a spus că în România sunt unii care se opun independenței justiției sau care vor să afecteze independența justiției. Acuma, eu neavând fir direct cu domnul președinte Macron și nici nu am participat la întâlnirea secretă dintre ministrul de Externe (ministrul francez de Externe - n.r.) și procurorul șef DNA, ceea ce bănuiesc că este din punct de vedere diplomatic uzual să aibă loc astfel de întâlniri (...), n-am de unde să știu la ce s-a referit. Poate s-a referit la instituții. Poate unele instituții vor să afecteze independența justiției. Deci, neavând informația completă, n-am cum să comentez”, a declarat Liviu Dragnea, la finalul ședinței de luni a Comitetului Executiv al PSD.

Liderul social-democrat a mai arătat că astfel de declarații vor fi puse într-o „carte de îndrumare și de teze importante”.

„Am văzut tot în acea declarație - pe care noi am și stabilit să o contabilizăm, pentru că vom face o carte de îndrumare și de teze importante - acolo se mai spune un lucru important care un pic contrazice ce spune mai sus și anume că crede în democrațiile puternice, în sensul că cei care au câștigat alegerile trebuie să-și asume și să decidă. În România, cam noi am câștigat alegerile, dar nu avem de gând să decidem brutal. Noi decidem mereu prin consultări și ținând cont foarte mult de ceea ce vine ca propuneri, ca sfaturi, ca idei, dar din zonele de bună credință. De la cei care vor să ne dea lecții de suveranitate și de cum să facem noi așa cum nu fac ei... le contabilizăm, dar nu ne lăsăm foarte mult influențați”, a spus Dragnea.

Întrebat de jurnaliști dacă PSD ia în considerare să facă vreun demers-răspuns la declarațiile președintelui francez, liderul PSD a răspuns apăsat: „Știți ce ne interesează pe noi? să facem lucruri bune pentru români, nu lucruri care să dea bine la unii și la alții. Este foarte simplu”.

În interviul acordat de preşedintele Franţei, la împlinirea unui an de mandat, Emmanuel Macron l-a lăudat pe Klaus Iohannis, care nu îşi lasă ţara să ajungă în situaţia în care sunt Polonia şi Ungaria. În acelaşi timp, liderul francez a recunoscut că în toată Europa sunt în creştere tendinţele populiste şi cele pe care el le numeşte iliberale.