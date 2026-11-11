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Comentariul lui Nicușor Dan despre blana de șinșilă de la botezul fiului lui Alfred Simonis și cum definește președintele sărăcia

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Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că nu am descoperit bolizii de lux şi blănurile acum două săptămâni, când au fost etalate ţinute luxoase la botezul preşedintelui CJ Timiş, Alfred Simonis (PSD), dar apreciază că acesta este unul dintre motivele pentru care românii sunt nemulţumiţi de modul în care funcţionează ţara.

Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, ce părere are despre ţinutele luxoase ale social-democraţilor care au participat la botezul fiului preşedintelui CJ Timiş.

„Cred că nu am descoperit bolizii de lux şi blănurile acum două săptămâni, nici acum un an şi evident că unul din motivele pentru care românii sunt nemulţumiţi de modul în care funcţionează ţara. Este contrastul acesta, în special, când este etalat de oameni care ocupă funcţii publice”, a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat despre sloganul sub care a candidat - România Onestă - preşedintele a declarat: „Am mai spus în campanie electorală că va fi un proces de durată şi am mai spus că nu sunt adeptul revoluţiilor, pentru că este esenţial ca România, într-un context geopolitic dificil să aibă o administraţie stabilă, să îşi respecte angajamentele faţă de parteneri şi în felul ăsta să îşi asigure securitatea şi să ofere şi cadrul pentru o dezvoltare economică”.

El a precizat că nu poate afirma că instituţiile din România zbârnâie în această perioadă.

„Nu pot să spun că în acest moment instituţiile zbârnâie. Dacă vorbim de ANI, ar trebui să ne uităm la parcările primăriilor şi consiliilor judeţene din reşedinţele de judeţ, să vedem cu ce maşini vin funcţionarii publici acolo. Am văzut şi eu la Primăria Capitalei multe”, a mai declarat preşedintele Dan.

El a precizat că a încurajat şefii parchetelor să meargă în zona de evaziune fiscală.

„Pe de altă parte, însă, trebuie să avem o ordine de priorităţi. Dacă alergăm după haina de şinşilă nu cred că ajungem departe. Am încurajat în discuţia pe care am avut-o cu şefii parchetelor să ne uităm exact unde sunt marile zone de corupţie şi când ne ducem să ne ducem la acele zone cum ar fi marea evaziune fiscală”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Pus să definească sărăcia, preşedintele a declarat: „Există indici globali de sărăcie, dar în momentul în care nu ai haine să îţi trimiţi copilul la şcoală, în momentul în care dacă eşti un pensionar trebuie să alegi între întreţinere, mâncare şi medicamente, asta este sărăcie. Din punct de vedere economic obiectiv a scăzut puterea de cumpărare în România. Adică veniturile raportate la ce poţi să cumperi cu venitul tău au scăzut în România din cauza inflaţiei, din cauza a tot ce s-a întâmplat în România. Cei care erau săraci au devenit şi mai săraci şi unii care nu erau într-o zonă de sărăcie au intrat într-o zonă de sărăcie. E o realitate obiectivă".

Fiul preşedintelui CJ Timiş Alfred Simonis a fost botezat de liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, petrecerea având loc sâmbăta trecută.

Sorina Docuz, tânăra parteneră a fostului premier PSD Marcel Ciolacu, a purtat o rochie gri pe care a accesorizat-o cu o blană care părea de şinşilă.

Internauţii care au văzut imaginile au comentat „luxul şi opulenţa”, fiind oameni care au avansat ideea că haina partenerei fostului lider PSD costă câteva zeci de mii de lei.

La eveniment au mai participat Lia Olguţa Vasilescu, ministrul delegat pentru învăţământ preuniversitar Sorin Ionescu, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila, ministrul Muncii Florin Manole, primarul sectorului 4 Daniel Băluţă, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan.

Printre cei care au cântat la petrecerea lui Simonis s-au aflat Al Bano şi Theo Rose.

Editor : B.E.

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