Live TV

Comisarul european pentru transport şi turism, întâlnire cu Ilie Bolojan la Guvern. Prețurile la carburanți, printre temele de discuție

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan si comisarul european pentru transport si turism Apostolos Tzitzikostas
Foto: Guvern

Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, o întrevedere cu Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport durabil şi turism, cu care a discutat despre proiectele de interconectare în domeniul transporturilor, preţurile la energie şi strategia pentru turismul durabil. Premierul a anunţat că Guvernul va aproba în perioada următoare al doilea pachet de soluţii pentru a sprijini cetăţenii şi economia în contextul creşterii preţului pe piaţa carburanţilor, un subiect fierbinte pentru toată Europa. 

Situaţia preţului la carburanţi, proiectele de interconectare în sectorul transporturilor, mobilitatea militară şi dialogul pentru elaborarea viitoarea strategii europene pentru turism durabil au fost temele principale abordate la întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport durabil şi turism, desfăşurată la Palatul Victoria, anunţă Guvernul într-un comunicat oficial. 

„Guvernul va aproba în perioada următoare al doilea pachet de soluţii pentru a sprijini cetăţenii şi economia în contextul creşterii preţului pe piaţa carburanţilor, un subiect fierbinte pentru toată Europa”, a afirmat premierul Ilie Bolojan. 

Şeful Executivului a apreciat colaborarea foarte bună cu echipa comisarului european pentru transport durabil şi turism şi i-a mulţumit acestuia pentru susţinerea proiectelor în care România este parte, punctând, în acest context, semnarea Memorandumului de Înţelegere între România, Grecia şi Bulgaria pentru a stimula cooperarea transfrontalieră în domeniul infrastructurii de transport, precizează Executivul. 

Prim-ministrul a prezentat principalele proiecte de infrastructură aflate în derulare, inclusiv accentul pus asupra finalizării investiţiilor din PNRR, dar şi utilizării resurselor din SAFE pentru a asigura interconectarea cu Republica Moldova şi, respectiv, Ucraina, prin autostrăzile A8 şi A7. 

La rândul său, ministrul transporturilor şi infrastructurii, Ciprian Constantin Şerban, a menţionat că autorităţile române accelerează implementarea proiectelor de infrastructură şi simplifică procedurile, având în vedere că pentru România interconectarea cu statele din regiune şi dezvoltarea Portului Constanţa sunt obiective esenţiale. Ministrul Transporturilor a subliniat că dezvoltarea mobilităţii militare şi cooperarea între România, Bulgaria şi Grecia, reprezintă direcţii strategice de acţiune, reflectate atât în bugetul pentru anul 2026, cât şi în angajamentele asumate de ţara noastră cu privire la absorbţia fondurilor europene şi accesarea Programului SAFE. 

Comisarul european Apostolos Tzitzikostas a punctat importanţa geostrategică a României în securitatea regiunii şi a Europei şi a subliniat că este nevoie de accelerarea proiectelor de interconectare, menţionând în acest sens Coridorul Vertical. 

„Comisia Europeană are toată deschiderea de a susţine atât din perspectivă financiară, prin accesarea fondurilor europene, cât şi prin expertiză tehnică, accelerarea proiectelor de interconectare, iar România este racordată la priorităţile mandatului meu”, a mai subliniat oficialul european. 

În ceea ce priveşte criza carburanţilor, comisarul european pentru transport durabil şi turism a adăugat că este nevoie ca statele membre să lucreze foarte strâns pentru depăşirea acestei situaţii. 

Un alt subiect abordat în cadrul întrevederii de la Palatul Victoria s-a referit la dialogul iniţiat de comisarul european pentru transport sustenabil şi turism cu statele membre în contextul pregătirii viitoarei strategii a UE pentru turism durabil. 

La întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport durabil şi turism, au participat, din partea Guvernului, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Constantin Şerban, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ambrozie-Irineu Darău, şeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, şi consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminiţia Odobescu. 

„Discuţii constructive cu comisarul Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport durabil şi turism, privind proiectele de interconectare în domeniul transporturilor, mobilitatea militară, preţurile la energie şi dialogul privind conturarea strategiei viitoare pentru turismul durabil”, a scris, anterior, premierul Ilie Bolojan pe platforma X. 

„Îi mulţumesc pentru excelenta noastră colaborare şi pentru sprijinul acordat proiectelor care implică România”, potrivit şefului Executivului. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
Digi Sport
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
Zodia care primește o veste foarte proastă înainte de Paște, care îi poate schimba viața, spune maestrul...
Fanatik.ro
„Hagi te mănâncă! Vai de Ianis, ce pățește cu taică-su!”. Gigi Becali anunță revoluția la echipa națională a...
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Ce mănâncă, de fapt, Andrei Borza la micul dejun. Alegerea pe care a făcut-o în urmă cu 5 luni
Adevărul
Pașaportul românesc, mai puternic decât cele eliberate de SUA, Marea Britanie și Australia. În ce state pot...
Playtech
Gărzile personalului medical, recunoscute ca vechime în muncă. Condiţiile pentru a fi luate în considerare
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
SUA, ”teatrul unei crize a drepturilor omului”: acuzații grave! ”43 de persoane au murit” + Încasări record...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, optimistă înainte de Eurovision 2026: "România merită, după foarte mulţi ani, un...
Film Now
Primul blockbuster real al anului 2026. Încasări de peste 300 de milioane de dolari în doar două săptămâni
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să...
Newsweek
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
Digi FM
I-au căzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”