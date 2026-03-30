Comisarul european pentru transport şi turism, întâlnire cu Ilie Bolojan la Guvern. Prețurile la carburanți, printre temele de discuție

Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, o întrevedere cu Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport durabil şi turism, cu care a discutat despre proiectele de interconectare în domeniul transporturilor, preţurile la energie şi strategia pentru turismul durabil. Premierul a anunţat că Guvernul va aproba în perioada următoare al doilea pachet de soluţii pentru a sprijini cetăţenii şi economia în contextul creşterii preţului pe piaţa carburanţilor, un subiect fierbinte pentru toată Europa.

Situaţia preţului la carburanţi, proiectele de interconectare în sectorul transporturilor, mobilitatea militară şi dialogul pentru elaborarea viitoarea strategii europene pentru turism durabil au fost temele principale abordate la întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport durabil şi turism, desfăşurată la Palatul Victoria, anunţă Guvernul într-un comunicat oficial.

„Guvernul va aproba în perioada următoare al doilea pachet de soluţii pentru a sprijini cetăţenii şi economia în contextul creşterii preţului pe piaţa carburanţilor, un subiect fierbinte pentru toată Europa”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Şeful Executivului a apreciat colaborarea foarte bună cu echipa comisarului european pentru transport durabil şi turism şi i-a mulţumit acestuia pentru susţinerea proiectelor în care România este parte, punctând, în acest context, semnarea Memorandumului de Înţelegere între România, Grecia şi Bulgaria pentru a stimula cooperarea transfrontalieră în domeniul infrastructurii de transport, precizează Executivul.

Prim-ministrul a prezentat principalele proiecte de infrastructură aflate în derulare, inclusiv accentul pus asupra finalizării investiţiilor din PNRR, dar şi utilizării resurselor din SAFE pentru a asigura interconectarea cu Republica Moldova şi, respectiv, Ucraina, prin autostrăzile A8 şi A7.

La rândul său, ministrul transporturilor şi infrastructurii, Ciprian Constantin Şerban, a menţionat că autorităţile române accelerează implementarea proiectelor de infrastructură şi simplifică procedurile, având în vedere că pentru România interconectarea cu statele din regiune şi dezvoltarea Portului Constanţa sunt obiective esenţiale. Ministrul Transporturilor a subliniat că dezvoltarea mobilităţii militare şi cooperarea între România, Bulgaria şi Grecia, reprezintă direcţii strategice de acţiune, reflectate atât în bugetul pentru anul 2026, cât şi în angajamentele asumate de ţara noastră cu privire la absorbţia fondurilor europene şi accesarea Programului SAFE.

Comisarul european Apostolos Tzitzikostas a punctat importanţa geostrategică a României în securitatea regiunii şi a Europei şi a subliniat că este nevoie de accelerarea proiectelor de interconectare, menţionând în acest sens Coridorul Vertical.

„Comisia Europeană are toată deschiderea de a susţine atât din perspectivă financiară, prin accesarea fondurilor europene, cât şi prin expertiză tehnică, accelerarea proiectelor de interconectare, iar România este racordată la priorităţile mandatului meu”, a mai subliniat oficialul european.

În ceea ce priveşte criza carburanţilor, comisarul european pentru transport durabil şi turism a adăugat că este nevoie ca statele membre să lucreze foarte strâns pentru depăşirea acestei situaţii.

Un alt subiect abordat în cadrul întrevederii de la Palatul Victoria s-a referit la dialogul iniţiat de comisarul european pentru transport sustenabil şi turism cu statele membre în contextul pregătirii viitoarei strategii a UE pentru turism durabil.

La întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport durabil şi turism, au participat, din partea Guvernului, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Constantin Şerban, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ambrozie-Irineu Darău, şeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, şi consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminiţia Odobescu.

„Discuţii constructive cu comisarul Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport durabil şi turism, privind proiectele de interconectare în domeniul transporturilor, mobilitatea militară, preţurile la energie şi dialogul privind conturarea strategiei viitoare pentru turismul durabil", a scris, anterior, premierul Ilie Bolojan pe platforma X.

