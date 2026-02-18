Live TV

News Alert Comisia Europeană „a luat act” de decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților. Ce se întâmplă cu banii blocați din PNRR

sediul comisiei europene
Sediul Comisiei Europene. Foto: GettyImages
Comisia Europeană „a luat act” de decizia Curții Constituționale a României pe tema pensiilor speciale ale magistraților, potrivit unui răspuns transmis de un purtător de cuvânt al instituției la solicitarea Digi24.ro. Reprezentanții executivului european au subliniat că, în prezent, analizează cererea prin care România încearcă să salveze cele 231 de milioane de euro aferente cererii de plată numarul trei.

„Comisia a luat act de decizia Curții Constituționale a României în ceea ce privește pensiile speciale”, potrivit unui răspuns transmis de un purtător de cuvânt al Comisie Europene la solicitarea Digi24.ro.

Reprezentanții Comisiei Europene amintesc, în răspunsul transmis pentru Digi24.ro, că reforma pensiilor speciale era un jalon asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, inclus în cererea de plată numărul trei, trimisă în decembrie 2023.

Jalonul privind reforma pensiilor speciale, în valoare de 231 de milioane de euro, a fost, însă, suspendat în mai 2025.

Până pe 28 noiembrie 2025, România a avut termen să remedieze deficiențele indicate de Comisia Europeană, inclusiv jalonul privind reforma pensiilor speciale.

Potrivit răspunsului citat, România a trimis, pe 28 noiembrie 2025, o altă adresă Comisiei Europene prin care a explicat cum a remediat deficiențele subliniate de Comisia Europeană.

„Comisia Europeană evaluează în prezent această cerere și informațiile aferente și va informa autoritățile române cu privire la constatările sale în timp util. Comisia nu poate comenta despre evaluările în curs”, au adăugat reprezentanții Comisiei Europene în răspunsul pentru Digi24.ro.

Într-o intervenție la Digi24, după ce a aflat decizia CCR, Dragos Pîslaru a spus că România „are dovada îndeplinirii reformei” și că o va trimite la Bruxelles.

„În sfârșit putem să punem și noi pe masă dovada îndeplinirii reformei așa cum ne-am asumat”, a continuat Pîslaru.

Nu se știe însă dacă România va mai primi sau nu cei 231 de milioane de euro din PNRR, având în vedere că reforma pensiilor speciale a fost mult întârziată.

„Ceea ce vă pot spune este că odată ce punem această dovadă pe masă, primul lucru important este vedem cum o facem în așa fel încât Comisia Europeană să o ia în calcul. Din punctul meu de vedere, eu voi depune toate eforturile diplomatice, și formale, și informale, ca să afirm că reforma a fost îndeplinită. Nu vă pot răspunde dacă recuperăm banii, pentru că știm că discutăm de o întârziere de peste două luni peste data limită de 28 noiembrie, care era după o suspendare de șase luni din regulament. Deci, suntem mult cu termenul depășit”, a explicat ministrul.

