Comisia Europeană confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvern, spune ministrul Finanțelor. „România e pe drumul cel bun”

Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Alexandru Nazare. Inquam Photos / George Călin

Comisia Europeană confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvern, iar România intră pe o direcţie de dezvoltare predictibilă, cu investiţii în creştere şi o economie care se stabilizează, a transmis marţi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook. 

„Investiţiile cresc şi devin principalul motor al economiei, conform ultimului raport CE. Deşi creşterea PIB este estimată la 0,7% în 2025, investiţiile vor accelera în 2026-2027, sprijinite de fondurile europene şi proiectele aflate în derulare. Deficitul bugetar scade, conform evaluării CE: de la 9,3% din PIB în 2024, la 8,4% în 2025, Comisia proiectând un deficit de 6,2% în 2026. Un semnal important, ce confirmă, de asemenea, eficienţa măsurilor de consolidare fiscală”, a scris Nazare. 

Acesta a subliniat că piaţa muncii rămâne stabilă, conform estimărilor Comisiei Europene, cu o revenire a ratei şomajului la aproximativ 5,6% până în 2027, pe măsură ce economia se întăreşte.

De asemenea, Nazare susţine că inflaţia se reduce treptat, având în vedere că, după presiunile din 2024-2025, prognoza CE aratând o scădere sub 6% din 2026, „ceea ce va sprijini consumul şi încrederea populaţiei”.

„Schimbările de substanţă în modul în care tratăm finanţele publice transmit, încă o dată, semnale importante partenerilor internaţionali. România este pe drumul cel bun”, a mai scris ministrul Finanţelor pe Facebook.

Comisia Europeană a redus la 0,7%, de la 1,4% în primăvară, estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, şi a avertizat că deficitul guvernamental va rămâne la un nivel ridicat, de 8,4% din PIB în 2025 şi 6,2% din PIB în 2026, conform previziunilor economice de toamnă publicate luni de Executivul comunitar.

De asemenea, deficitul de cont curent ar urma să scadă la 7,9% din PIB în 2025 şi 6,4% din PIB în 2026.

„Creşterea PIB-ului României ar urma să rămână redusă, la 0,7% în 2025, 1,1% în 2026 şi 2,1% în 2027, deoarece necesara consolidare fiscală afectează consumul privat şi public, care, la rândul său, este afectat de creşterea inflaţiei. Totuşi, economia continuă să crească datorită unei redresări graduale a investiţiilor private, a accelerării cheltuielilor cu fonduri europene şi îmbunătăţirii semnificative a exporturilor nete. În 2027, Creşterea PIB-ului României ar urma să accelereze peste 2%, în urma atenuării ritmului consolidării fiscale”, apreciază Comisia Europeană.

De asemenea, piaţa forţei de muncă ar urma să se tempereze, în timp ce încetinirea importurilor, în combinaţie cu exporturile reziliente, ar urma să reducă deficitul extern ridicat. Deficitul guvernamental de 9,3% din PIB în 2024 ar urma să scadă la 8,4% din PIB în 2025 şi 6,2% din PIB în 2026, după adoptarea unor pachete de ajustări fiscale.

Previziunile CE au arătat că anul acesta creşterea PIB-ului României va încetini la 0,7%, după un avans de 0,9% în 2024.

Editor : C.L.B.

