Comisia Europeană propune investiții de 30 miliarde de euro pentru reducerea prețului la energie, spune Nicușor Dan

Comisia Europeană a venit cu o propunere de 30 de miliarde de euro pentru optimizarea reţelelor energetice, a declarat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, după ce a participat la reuniunea Consiliului European.

Șeful statului a explicat că, la nivelul liderilor, discuţiile privind preţurile energiei vizează investiţii care să ducă la reducerea preţului energiei şi chestiuni care vizează mecanismul de formare a preţului.

„Pe chestiunile de investiţii, parte din care se reflectă în cost, parte din cost este circulaţia energiei pe reţele şi aici, din nou, în acest interval de la ultimul Consiliu până azi, Comisia Europeană a venit cu o propunere şi cu o sumă de bani, 30 de miliarde de euro, care să fie investite pe suprafaţa Europei în reţele, în optimizarea reţelelor şi în interconexiuni între ţări, astfel încât să ne apropiem tot mai mult de o piaţă europeană”, a arătat preşedintele.

Comisia Europeană, a spus el, a fost deschisă la mecanisme care să reducă preţul energiei, fie prin plafonarea preţului gazului, fie ca aceste diferenţe de preţ care sunt mari, câştigate de cei care produc energie ieftină, să fie temporar luate de stat şi duse către protecţia consumatorilor.

„În ceea ce priveşte mecanismul de preţ - după cum ştiţi, mecanismul prin care se stabileşte preţul energiei electrice este că toţi producătorii primesc preţul celei mai scumpe dintre sursele de producţie care este disponibilă la un anumit interval de timp şi asta face ca cei care produc mai ieftin să aibă pe anumite intervale orare câştiguri substanţiale. Asta face ca inclusiv în ţări care au un procent semnificativ de energie ieftină şi regenerabilă, din cauza faptului că ultima bucăţică de energie este la un preţ mare, consumatorii şi companiile din ţările respective au un preţ mare.

Şi pe chestiunea asta a existat o discuţie, care va continua la Consiliul următor. Comisia a fost deschisă la mecanisme care se reducă preţul energiei, fie prin plafonarea preţului gazului, pentru că cele mai multe exemple, cele mai multe intervale orare, sunt cele în care centrala pe gaz este cea care dă preţul maximal şi deci preţul pentru toată ziua şi pentru toată suprafaţa geografică, fie că aceste diferenţe de preţ care sunt mari, câştigate de cei care produc energie ieftină, să fie temporar luate de stat şi duse către protecţia consumatorilor. O dezbatere care, cum am spus, va continua”, a explicat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a abordat şi subiectul solicitării de către zece ţări UE, printre care şi România, de revizuire a mecanismului ETS.

„O dezbatere care, cum am spus, va continua. Şi discuţia pe emisiile de carbon, pe certificatele de emisii de carbon, aşa-numitul ETS, pe de o parte, disponibilitatea ca excepţiile, zonele industriale care să fie exceptate de la necesitatea de a cumpăra certificate de emisii să fie lărgite, această sferă să fie lărgită, din nou, o disponibilitate din partea Comisiei în procesul de revizuire a acestui mecanism ETS, fie cum au propus în scrisoarea pe care am făcut-o publică azi zece ţări, iniţiatoare fiind Austria, fie Comisia să emită un număr de certificate şi astfel preţul certificatului să scadă şi componenta de emisii de carbon din preţul de energie să scadă, fie ca ţintele, perioadele, momentul în timp la care noi ne asumăm nişte ţinte de emisii de carbon să fie prelungite şi în felul acesta, din nou, valoarea certificatului să scadă. Deci, toată această discuţie pe mecanismul de preţ în energie va fi reluată la Consiliul viitor din iunie”, a explicat şeful statului.

Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
2
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
steag cuba profimedia
3
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
4
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
Adrian Țuțuianu.
5
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
N-au stat la discuții: sancțiune drastică pentru Israel!
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan (1)
Nicuşor Dan: „Europa trebuie să rămână concentrată pe Ucraina, deşi suntem afectaţi de războiul din Iran”
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Nicușor Dan, întrebat dacă Bolojan mai rămâne premier: Are sprijinul majorității parlamentare. Sper să continue la fel, dar mai vedem
Capture
Nicușor Dan, discuții la Bruxelles. Concluziile Consiliului European privind Ucraina, adoptate fără semnăturile lui Orban și Fico
nicusor captura
„Asta înseamnă să fii aliat”: Nicușor Dan, despre relația cu SUA și găzduirea de echipamente militare americane
pompe carburanti
Nicuşor Dan, întrebat despre plafonarea prețurilor la carburanți: O să vedeți un set de măsuri. Va fi o acțiune din partea statului
trump si netanyahu
Între Donald Trump și Benjamin Netanyahu ar putea apărea foarte...
bani lei portofel_shutterstock_662110411
Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 aduce bani în plus...
atac israelian - liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 21. Benjamin Netanyahu susține că...
sorin grindeanu parlament guvern ilie bolojan
Bugetul, dezbătut în Parlament până dimineața. Grindeanu, atacuri la...
Republica Moldova va avea propriul sistem național de avertizare pentru situații de urgență, MD-ALERT. Cât va costa implementarea
Veșnica dispută de la volan: cine conduce mai bine, femeile sau bărbații? Cum arată cifrele
„N-am făcut niciodată analize”. Românii care nu merg la medic cu anii. Ce arată datele celui mai recent studiu pe prevenție
