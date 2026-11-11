Comisie parlamentară de anchetă privind migrația în România. Inițiativa AUR și SOS România a trecut de votul deputaților

Camera Deputaților a decis, miercuri, înființarea comisiei parlamentare de anchetă referitoare la impactul migrației asupra ordinii publice și securității naționale, respectarea legislației privind regimul străinilor și combaterea migrației ilegale, inițiativă care aparține mai multor parlamentari de la SOS România și AUR.

Au fost înregistrate 145 de voturi „pentru”, 83 „împotrivă” și două abțineri, scrie Agerpres.

Comisia de anchetă va avea ca obiective:

verificarea legalității intrării și șederii cetățenilor străini pe teritoriul României, cu accent pe fluxurile provenite din regiunile Asia de Sud și Asia de Sud-Est;

identificarea tiparelor și tendințelor în rândul faptelor antisociale, pe baza datelor statistice oficiale furnizate de autoritățile competente privind infracțiunile și contravențiile săvârșite de cetățeni străini, cu defalcare pe naționalități;

investigarea migrației secundare ilegale - cazurile persoanelor care intră legal în România, inclusiv în baza permiselor de muncă, dar ulterior încearcă să ajungă ilegal în alte state membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, comisia se va ocupa cu examinarea eventualelor abuzuri ale angajatorilor și intermediarilor implicați în recrutarea și aducerea lucrătorilor străini din aceste regiuni, precum și a situațiilor în care cetățeni străini sunt implicați ca autori în exploatare sau trafic de persoane, cu evaluarea activității Inspectoratului General pentru Imigrări, a Poliției de Frontieră și a Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, inclusiv a eficienței verificărilor și a măsurilor de control.

Un alt obiectiv este și identificarea vulnerabilităților legislative și administrative care pot favoriza încălcarea regimului migrației și formularea de propuneri de remediere.

Termenul de depunere a raportului este de 120 de zile.

La dezbateri, deputatul AUR Dan Tanasă a afirmat că prezența pe teritoriul României a peste o sută de mii de muncitori din afara spațiului european nu înseamnă doar „forță de muncă ieftină din țări de lumea a treia”, ci și migrație în masă.

El a citat mai multe discursuri ale lui Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, din 2025, în care acesta a susținut, printre altele, că „migrația în masă reprezintă o amenințare existențială la adresa civilizației occidentale și subminează stabilitatea unor aliați cheie ai Americii”.

„La 31 decembrie 2024 în România erau peste 101.000 muncitori, pentru ca la sfârșitul lui 2025 să avem peste 149.000 de muncitori din afara spațiului european. Foarte mulți dintre aceștia aflăm acum că doresc viză de reîntregire a familiei. Așadar nu mai este vorba despre forță de muncă ieftină din țări de lumea a treia, este vorba de migrație în masă, pentru că în câțiva ani 150.000 se pot transforma lejer în 700.000 - un milion. Treziți-vă! Votați înființarea acestei comisii, pentru că ceea ce se întâmplă în Vestul civilizat este deosebit de periculos”, a declarat deputatul AUR.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a spus că statul trebuie să ia măsuri împotriva migrației ilegale, dar problema ridicată de AUR pentru înființarea acestei comisii este una falsă, pentru că România nu se confruntă cu o migrație ilegală.

„În România avem lucrătorii din alte țări care au drept de ședere și au drept de muncă în această țară. Extremiștii nu vor să facă o distincție între migrația ilegală și lucrătorii străini care ajung la noi în țară cu drept de ședere și cu drept de lucru la noi. E foarte important să vedeți că printre inițiatori este un inculpat care a fost inculpat chiar pentru faptul că a incitat la ură împotriva lucrătorilor străini”, a afirmat acesta.

El i-a acuzat pe cei de la AUR că „vor să înregistreze lucrările acestei comisii și după aceea să posteze pe rețelele sociale, să aibă combustibil pentru ură”.

„Am o rugăminte pentru toate partidele centriste să nu intrăm în acest joc periculos al urii propus de extremiști”, a transmis deputatul UDMR.

Citește și: Camera Deputaților a aprobat înființarea Comisiei de anchetă pentru zborurile Mykonos-Nordis cerută de USR și PNL

Liderul deputaților minorităților naționale, Varujan Pambuccian, a subliniat că trebuie respectată legea.

„Ca orice țară normală la cap, România are legi și se guvernează după legi. Dacă legile nu sunt respectate, asta este o altă problemă. Spunea cineva de reîntregirea familiei pentru cei care vin cu acte de muncă și se stabilesc aici. Acolo înseamnă că nu se respectă legea, că ei au primit cetățenie de la biroul pentru cetățenii, pe baza căreia cer reîntregirea. Nu e în ordine, pentru că înseamnă că acel birou nu și-a făcut datoria”, a apreciat Pambuccian.

Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean a fost de părere că cei de la AUR nu au soluții pentru combaterea migrației, ci fac dovadă doar de „populism” și propagă o temă care nu este specifică pentru România, promovând „un discurs al urii”.

În opinia deputatei USR Cristina Prună, România are o mare problemă cu forța de muncă, având în vedere că 6 milioane de români au migrat în străinătate în ultimii 37 de ani.

„De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că avem taxe foarte mari pe muncă, pentru că statul român taxează munca și o descurajează și pentru că românii câștigă mult prea puțin și trebuie să plece peste hotare. Lucrul acesta nu este abordat de Parlamentul român, ci se abordează non teme de tipul comisiei de anchetă care să ancheteze nu știu ce migranți care oricum vin aici pe cote care sunt stabilite anual”, a adăugat Prună.

Potrivit deputatului PSD Adrian Câciu, cei care vorbesc de românii din afară nu au făcut niciun proiect în sprijinul lor. „Taxele pe care le plătesc migranții sunt aceleași cu taxele pe care le plătesc românii, nu asta i-a îndepărtat pe români de țară, banii i-au îndepărtat, plata de mizerie”, a spus Câciu.

Editor : A.P.