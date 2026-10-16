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Comitetul Politic al USR decide azi dacă va vota Guvernul Luca Niculescu

Data publicării:
BUCURESTI - PRESEDINTE USR - CONFERINTA DE PRESA - 8 DEC 2025
Dominic Fritz, președintele USR. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Comitetul Politic al USR se întruneşte vineri pentru a stabili dacă parlamentarii partidului vor vota sau nu pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu.

Şedinţa Comitetului Politic începe la ora 17:00 şi se va desfăşura online, a precizat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat miercuri că va propune Comitetului Politic să nu susţină Guvernul Niculescu.

El a spus că România are nevoie de un guvern, dar că nevoia de stabilitate nu poate fi folosită pentru a reveni la un guvern „de risipă şi de protecţie pentru privilegiaţii” PSD.

„Mulţi îmi spun că sunt îngrijoraţi de preţuri, de rate, de siguranţa locului de muncă. Tocmai de aceea, nu le putem cere oamenilor să accepte orice guvern, cu orice preţ. Stabilitatea care ne este aruncată în faţă trebuie să se simtă în viaţa românilor, nu doar în liniştea baronilor care îşi pun oamenii să jefuiască - şi asta în timp ce capturează justiţia. USR nu va vota un guvern în care PSD se întoarce cu nişte oameni-paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele şi să împartă din nou contracte şi companii de stat”, a scris preşedintele USR, pe Facebook.

Joi, Luca Niculescu a depus la Parlament programul de guvernare şi lista cu membrii viitorului Guvern. Printre aceștia sunt 12 miniștri de la PSD. Audierile miniștrilor propuși urmează să aibă loc luni și marți, iar tot marți va fi votul final în plenul Parlamentului, de la ora 14:00.

Guvernul Luca Niculescu propune reducerea deficitului bugetar fără noi șocuri fiscale majore, relansarea producției interne și reformarea administrației publice.

Programul de guvernare pentru perioada 2026-2028 include indexarea pensiilor începând din 2027, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027, extinderea programelor de sprijin pentru familii și investiții în energie, infrastructură și apărare. O parte dintre măsuri depind însă de situația bugetară și de identificarea surselor de finanțare.

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Editor : C.L.B.

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