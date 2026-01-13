Live TV

Exclusiv Companiile care falimentează statul, verificate. Oana Gheorghiu, despre firmele inactive: „Trebuie să facem curățenie, să le închidem”

Data publicării:
FED GHORGIU ORA 19 301025 R7_10112
Vicepremierul Oana Gheorghiu, declarații în exclusivitate la Digi24
Din articol
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului: „Transparența este cheia” Gheorghiu spune că circa 185 de companii sunt inactive

Vicepremierul Oana Gheorghiu a oferit detalii, în exclusivitate la Digi24, despre modul în care pierderile companiilor de stat sunt analizate la acest moment și despre reformele privind consiliile de administrație. Ea a subliniat că procesul este unul transparent și urmărește eliminarea companiilor de stat care funcționează doar pe hârtie. Sunt companii pentru care trebuie să găsim soluții să le închidem, să facem curățenie”, a punctat vicepremierul. Potrivit lui Gheorghiu, din analiza globală a ceea ce a primit de la Ministerul de Finanţe, sunt în jur de 185 de companii complet inactive, fără declaraţii financiare, ele mai existând doar pentru că nu au fost închise la Registrul Comerțului”, astfel că se impun verificări ale acestor cadavre cu care rămânem în listă și le tragem după noi.

 

Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului: „Transparența este cheia”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a detaliat, în direct la Digi24, măsurile luate pentru reducerea pierderilor înregistrate de societățile de stat din România.

„Este o situație pe datele financiare ale anului 2024. Sunt multe companii de stat care lucrează fie în pierdere, unele sunt inactive, iar altele sunt în faliment. Ce e diferit sau ce încercăm să facem diferit de acum încolo, mai ales că avem o lege nouă, care ne permite să facem schimbări la nivelul în care sunt conduse companiile de stat, este exact selecția acestor consilii de administrație conform procedurilor OCDE și conform asumărilor noastre din PNRR. De fapt și de drept, reforma unei companii de stat constă în calitatea consiliului de administrație. De asta depinde mai departe felul în care este condusă o companie, iar asta se schimbă acum”, a declarat Gheorghiu, subliniind că datele vor fi actualizate după depunerea situațiilor financiare din 2025.

Vicepremierul a recunoscut percepția istorică a companiilor de stat drept „locuri călduțe pentru sinecuri”, dar a insistat că legislația recentă și selecția consiliilor de administrație schimbă această realitate.

„O știm cu toții - este de zeci de ani în memoria colectivă a românilor și are foarte mult adevăr. Știm - consiliile de administrație erau formale, oamenii fiind trimiși din ministere pentru a-și completa veniturile sau pentru a-și exercita puterea. Cred că lucrurile astea se vor opri, dar să nu ne amăgim: reforma nu se întâmplă însă peste noapte, este un proces de durată, care se face cu multă perseverență și consecvență”, a explicat Gheorghiu.

Procesul de selecție a membrilor consiliilor de administrație a fost modificat, cu criterii clare de competență și monitorizare, a precizat Oana Gheorghiu.

„Termenele, un termen ferm pentru a reforma 1500 de companii nu cred că există în momentul ăsta și vă spun de ce: unele dintre companiile de stat au consiliu de administrație cu mandat în curs. Acolo se va interveni pe măsură ce mandatele se termină și sunt unele care se termină în 2027, altele în 2028. Mandatele sunt de 4 ani. Sunt însă companii care au mandate interimare, în care condițile de administrație sunt pe mandate interimare. Și acesta este un proces în curs, început, în care selecția se face foarte profesionist, în care comisiile de selecție nu mai sunt formate din oameni din minister, ci sunt formate din această agenție independentă, din oameni independenți în comisie și de un singur membru din cadrul ministerului, cu niște criterii foarte clare, care nu mai pot fi omise”, a subliniat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a făcut apel și la implicarea societății civile:

„Fac apel la oameni, la profesioniști competenți, să se înscrie la aceste selecții. Dacă societatea nu participă, se vor înscrie tot cei din sistem. Este un proces deschis și transparent, iar aceasta este garanția seriozității”.

Gheorghiu spune că circa 185 de companii sunt inactive

Oana Gheorghiu a folosit o comparație dură pentru a ilustra situația companiilor inactive sau falimentare, numindu-le „cadavre cu care rămânem în listă și le tragem după noi”.

„Sunt companii inactive, companii care nu mai au angajați sau care nu mai au nimic, ci doar atârnă în documente. Fie mai au - nu știu, dau un exemplu - două locomotive de 100 de ani pe care nu vrea nimeni să le cumpere sau cu care nu au ce să mai facă și asta face ca acea companie să nu poată fi lichidată. Sunt companii pentru care trebuie să găsim soluții să le închidem, să facem curățenie, să le reducem numărul. În alte state similare cu România, companiile de stat sunt undeva la 300, maximum”, a concluzionat vicepremierul.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rep. Jeff Landry
1
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
2
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
powell si trump
3
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Digi Sport
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
taxe si impozite
Oana Gheorghiu, despre majorarea taxelor și impozitelor locale: „E normal să fie în linie cu ce se întâmplă și în alte țări”
bolojan artistii guvern
Consultări la Palatul Victoria pe legea drepturilor de autor. Artiștii resping licențierea individuală propusă de Ministerul Culturii
guvern
Încă patru întreprinderi de stat intră în procesul de reformă: Executivul actualizează lista companiilor monitorizate prin PNRR
oana gheorghiu
Gheorghiu: Săptămâna viitoare intrăm în reforma companiilor. Luăm decizia finală despre primele 10 companii din energie și transport
oana gheorghiu
Gheorghiu: „Nu mă aflu în niciun fel de incompatibilitate. Asociaţia Dăruieşte Viaţă o să-şi regleze problemele, cu siguranţă”
Recomandările redacţiei
steagul sua si groenlanda
Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei...
gaze aprinse la aragaz
Bogdan Ivan: Nu ar trebui să crească prețul la gaze de la 1 aprilie...
Barca droguri
Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil, pentru a lovi...
militari romani
Nicușor Dan a promulgat legea stagiului militar voluntar. Ce câștigă...
Ultimele știri
Pericol de poluare pe Dunăre: barjă cu peste 1.100 de tone de îngrășământ, scufundată. Probele indică depășiri la amoniu
Bogdan Ivan, despre situația căldurii din Capitală: Va urma o perioadă de tranziție cu sisteme mobile. „Până atunci, lucrăm cu ce avem”
Kim Jong Un și-a reorganizat serviciul de securitate pe fondul temerilor legate de o tentativă de asasinat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce a rămas William tăcut după dezvăluirile făcute de Harry în cartea sa de memorii. Adevărul a ieșit la...
Cancan
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Fanatik.ro
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară...
editiadedimineata.ro
Alphabet a atins evaluarea de 4 trilioane de dolari, pe fondul încrederii generate de modele AI ale companiei
Fanatik.ro
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
Adevărul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din...
Playtech
Responsabilitățile financiare ale chiriașului: ce plătește la asociația de proprietari
Digi FM
Început de an trist pentru Roxana Ciuhulescu. Mama ei a fost diagnosticată cu cancer: "Sper să se întâmple o...
Digi Sport
"Ce zice băiatul tau când vede asemenea poze?" Diana Munteanu, în costum de baie în zăpadă
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Fostele soții ale lui Ben Affleck, întâlnire de gradul zero la Globurile de Aur. De ce s-au evitat Jennifer...
Adevarul
Macron insistă să negocieze cu Putin. Cum ar trebui decriptat la București planul Franței: „E liderul de care...
Newsweek
15 cazuri în care pensionarii trebuie să dea înapoi banii din pensie. Legea nu iartă pe nimeni
Digi FM
Fratele lui Jeffrey Epstein susține că un nou raport de autopsie va demonstra că acesta a fost ucis: "De ce...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Leonardo DiCaprio, așa cum nu a mai fost văzut. Momente savuroase surprinse la Globurile de Aur 2026, în...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...