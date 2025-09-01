Companiile de stat vor fi reformate: mai puțini oameni în conducere, indemnizațiile limitate. Forma finală aprobată de Guvern| DOCUMENT

Proiectul Executivului privind reforma companiilor de stat prevede reducerea membrilor din consiliile de administrație de la 7 la 5 și de la 5 la 3, dar și limitarea indemnizațiilor pentru șefii care nu sunt performanți. De asemenea, o persoană va putea face parte dintr-un singur consiliu de administrație, în loc de două concomitent așa cum prevede legea în prezent.

Contractele din companiile de stat vor cuprinde indicatori de performanță, iar AMEPIP va monitoriza dacă aceștia au fost atinși. Tot AMEPIP poate sancționa întreprinderile publice care nu îndeplinesc indicatorii de performanță în mod repetat, până când va putea fi responsabilă de conducerea respectivei companii.

Documentul poate fi consultat AICI.

Reforma regiilor autonome

Consilii de administrație reduse

Consiliile de administrație ale regiilor de stat vor fi reduse, de la maximum 5 persoane în prezent, la maximum 3. De asemenea, membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderilor publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome.

Nivelul remunerației membrilor din CA va fi avizat de AMEPIP, luând în considerare criterii de referință din sectorul privat, precum complexitatea operațiunilor desfășurate.

Indemnizații mai mici

În cazul membrilor neexecutivi, indemnizația a fost redusă de la de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată, la maximum 2 ori media acestui câștig.

Pentru membrii executivi, remunerația va fi formată dintr-o indemnizație fixă și una variabilă. Cea fixă nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată, iar partea variabilă are la bază îndeplinirea unor criterii de performanță și nu poate depăși de 2 ori media din ultimul an a câștigului mediu brut.

De asemenea, componenta variabilă a salariului se va plăti doar după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Membrii consiliilor de administrație nu vor mai beneficia de decontarea cheltuielilor de transport și cazare pentru participarea la ședințe, în cazul în care au domiciliul în altă localitate.

În cazul regiilor autonome, președintele AMEPIP poate stabili acordarea altor tipuri de beneficii pentru directori și administratori, doar sub condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an să nu depășească valoarea a 2 indemnizații fixe brute lunare.

Modificări pentru întreprinderile publice

În cazul acestora, consiliul de administrație va fi redus de la 7 membri la maximum 5. Dacă vorbim despre întreprinderi publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, atunci numărul administratorilor va fi de maximum 3, în loc de cel puțin 3.

Un singur consiliu de administrație în loc de două concomitent

Pe durata mandatului, funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau un consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice, în loc de două așa cum prevede legea în prezent.

Cei care fac parte din mai mult de un consiliu de administrație sau de supraveghere trebuie să opteze pentru unul dintre consilii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Cine încalcă măsura trebuie să demisioneze în termen de 30 de zile și va fi obligat la restituirea remunerației și beneficiilor.

