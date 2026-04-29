Comparația făcută de Oana Gheorghiu: Consiliile companiilor de stat sunt ca un magazin condus de un manager „prieten cu primarul”

Vicepremierul Oana Gheorghiu. Sursa: Digi24

Vicepremierul Oana Gheorghiu compară, miercuri seară, situaţia consiliilor de administraţie ale companiilor de stat cu cea a unui magazin unde este numit un manager prost, dar care este prieten cu primarul. „Magazinul merge prost. Ştiţi de ce”, afirmă Oana Gheorghiu, precizând că asta s-a întâmplat ani de zile cu firmele statului pentru că au avut consilii de administraţie numite politic. 

„Imaginaţi-vă că aveţi un magazin. Angajaţi un manager: nu pentru că e bun la vânzări, ci pentru că e prieten cu primarul. Magazinul merge prost. Ştiţi de ce. Exact asta s-a întâmplat zeci de ani cu companiile de stat din România. Consiliile de administraţie — oamenii care conduc şi supraveghează aceste companii — erau numite politic. Nu pe competenţă, ci pe loialitate faţă de partid”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, vicepremierul Oana Gheorghiu.

Aceasta precizează că s-a făcut un pas înainte pentru depolitizarea companiilor de stat: „Am susţinut în şedinţa de guvern o regulă simplă şi de bun simţ: cei care ocupă funcţii de demnitate publică nu au ce căuta în consiliile de administraţie ale companiilor de stat. Vorbim aici de secretari de stat, subsecretari de stat şi cei asimilaţi. Legea o spune clar, aşa că am cerut să fie aplicată clar”.

Potrivit acesteia, excepţia prevăzută de lege trebuie să se aplice doar în situaţii cu adevărat excepţionale:

  • Să existe o justificare reală, nu că „e companie strategică” (pentru că oricine poate spune asta despre orice companie);
  • Să fie maximum o singură persoană din sistem într-un consiliu, nu jumătate din Consiliul de Administraţie;
  • Numirea provizorie să fie urmată imediat de selecţie reală, cu calendar public — nu să devină un aranjament permanent.

„Plus o cerinţă pe care o consider esenţială: orice numire să fie publică. Nu confidenţială. Nu ascunsă într-un memorandum pe care nu îl vede nimeni. O excepţie care se repetă la nesfârşit nu mai e excepţie. E o regulă paralelă care goleşte reforma companiilor de stat de orice sens.

Companiile de stat nu sunt recompense politice. Sunt ale românilor şi trebuie conduse doar în interesul românilor”, a adăugat Oana Gheorghiu.

