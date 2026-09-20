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Compensări la energie şi transport pentru persoane cu dizabilităţi: bugetul Ministerului Muncii, suplimentat cu 1,058 miliarde de lei

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Sediul Ministerului Finanțelor cu drapel arborat
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministrul interimar de Finanţe, Alexandru Nazare, anunţă că a aprobat suplimentarea cu 1,058 miliarde de lei a limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii pentru luna septembrie, pentru plata compensărilor la energie şi a drepturilor de transport pentru persoanele cu dizabilităţi. 

„Peste 1 mld. lei pentru plata compensărilor la energie şi a drepturilor de transport pentru persoanele cu dizabilităţi. Am aprobat suplimentarea cu 1,058 miliarde de lei a limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii pentru luna septembrie, în cadrul bugetului deja aprobat, astfel încât plăţile prevăzute să poată fi făcute în ritmul necesar. Cea mai mare parte a sumei - 1,03 miliarde de lei - este destinată decontărilor către furnizorii de energie pentru schema de compensare a consumului de energie electrică şi gaze naturale. Diferenţa, de aproximativ 29 de milioane de lei, asigură plata drepturilor de transport pentru persoanele cu dizabilităţi”, anunţă ministrul pe Facebook. 

Alexandru Nazare precizează că schema de compensare are resurse prevăzute în buget. 

„Ceea ce facem acum este să asigurăm spaţiul necesar pentru ca o parte mai mare din aceste plăţi să poată fi realizată în luna septembrie, într-un context în care ritmul decontărilor către furnizori a rămas în urma volumului obligaţiilor acumulate. Este un mecanism amplu, care presupune atât verificarea şi validarea sumelor, cât şi disponibilitatea resurselor în calendarul efectiv al plăţilor”, explică ministrul. 

Nazare menţionează că Ministerul Finanţelor nu gestionează direct decontările, însă am susţinut în acest an modificări legislative pentru a face mecanismul mai funcţional, iar prin această ajustare asigurăm resursele necesare pentru accelerarea plăţilor. 

„Este important ca aceste obligaţii să fie achitate într-un ritm cât mai predictibil. Sumele care rămân o perioadă mai lungă de timp de recuperat pun presiune pe lichiditatea companiilor, pe finanţarea lor curentă şi, implicit, pe capacitatea de investiţii. De aceea, orice schemă de sprijin trebuie construită de la început în raport cu resursele disponibile şi cu o procedură care permite plăţi predictibile şi sustenabile. Nu este suficient să existe alocarea în buget - mecanismul trebuie să poată funcţiona efectiv, de la validarea sumelor până la decontarea lor”, apreciază Alexandru Nazare. 

„Pe măsură ce consolidarea fiscală avansează şi reducem presiunea asupra finanţării statului, trebuie să reconstruim şi această predictibilitate. Un stat credibil îşi dimensionează corect angajamentele, îşi achită obligaţiile şi lasă cât mai multă lichiditate în economie, acolo unde poate susţine investiţii, locuri de muncă şi creştere”, mai spune Nazare. 

Editor : A.C.

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