Comuna care cheltuie 100.000 de lei pe „atenții” de Mărțișor. Primar: „Mai ofeream și câte o floare, anul ăsta am redus”

Primăria comunei Dragomirești, din județul Dâmbovița, a decis să cumpere mărțișoare și ciocolată pentru sărbătorile de 1 și 8 Martie în valoare de aproximativ 100.000 de lei. Edilul spune că este o tradiție pe care o respectă an de an, iar fiecare femeie din localitate va primi câte o atenție. Ba chiar că bugetul alocat în acest an a fost redus, având în vedere că în alți ani oferea în plus flori și organiza petreceri la căminele culturale.

Dragomirești este o comună din Dâmbovița care are aproximativ 8.800 de locuitori. Anual, în luna martie, femeile primesc câte o „atenție” din partea conducerii. Anul acesta, mărțișoarele costă bugetul local nu mai puțin de 10.000 de euro, la care se adaugă și ciocolată de aproximativ 8.000 de euro.

Mărțișoare și felicitări - 10 mii de euro

Potrivit informațiilor publicate pe SEAP (portalul achizițiilor publice), primăria Dragomirești cumpără în acest an mărțișoare în valoare de 54.900 de lei, echivalentul a 10.980 de euro. Împreună cu acestea, sunt achiziționate și felicitări, potrivit specificațiilor din anunț.

Captură SEAP

Ciocolată de 8 mii de euro pentru a completa pachetul

Pe lângă mărțișoare, primăria achiziționează și ciocolată pe care să o ofere femeilor din comună. Prețul - 45.494 de lei, adică peste 8.900 de euro. În total, pentru „atențiile” oferite la începutul lunii martie - 4.500 mărțișoare și 4.500 de bucăți de ciocolată - conducerea localității cheltuie de la bugetul local aproximativ 100.000 de lei .

Captură SEAP

„Femeile plătesc taxe și impozite, deci banii se întorc la ele, nimic altceva”

Contactat de Digi24.ro, edilul comunei, social-democratul Dragoș Vlădulescu, susține că este un gest pe care îl face anual, oferind câte un cadou tuturor femeilor din comună. În plus, chiar ar fi tăiat cheltuielile în acest an, pentru că nu mai organizează și spectacole și nu mai oferă flori.

„Sunt pentru toate fetele și femeile din comună. Sunt în jur de 4.500. În fiecare an am făcut asta. Mergem din poartă în poartă, împreună cu consilierii.

Am renunțat la alte cheltuieli pe care le făceam cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie. Organizam spectacole la căminele culturale, unde aduceam și artiști din exterior. Am rămas doar la această chestiune de bun-simț pentru fetele și femeile din comuna aceasta, care, la rândul lor, plătesc taxe și impozite. Deci banii aceștia se întorc la ele, nimic altceva. Acum dăm ciocolată și mărțișor. Altădată mai ofeream și câte o floare, dar anul acesta am redus doar la atât”, a declarat edilul.

Firma care vinde mărțișoarele se ocupă de fapt cu servicii IT

Firma care a vândut Primăriei Dragomirești mărțișoare de 10.000 de euro se numește TikTok Services și face parte dintr-o rețea de companii abonată la contracte publice cu diverse primării de comune din Dâmbovița.

Potrivit datelor obținute din platforma Termene.ro, firma TikTok Services are ca obiect de activitate - „activități ale portalurilor web”, dar pe lângă servicii IT, a livrat către primării din Dâmbovița ghirlande de Crăciun sau felicitări și mărțișoare de 1 martie, ca în acest caz.

Doar între 2024 și 2025, rețeaua a obținut aproximativ 2,8 milioane din achiziții directe cu instituții publice, în special primării de comune dâmbovițene. Rețeaua a obținut inclusiv contracte pentru construcții prin programul Anghel Saligny, amenajări treceri de pietoni sau plase de țânțari, printre altele.

Rețeaua de companii din Dâmbovița are sediul în comuna Dărmănești și duce către Eduard Neculau. Contactat pentru un punct de vedere în privința achiziției de mărțișoare, acesta a spus „nu știu despre ce e vorba” și a invocat motive personale pentru a nu mai sta de vorbă cu reporterul Digi24.ro.

„Chiar nu știu ce să vă spun. De achiziții s-a ocupat biroul de achiziții, nu eu mă ocup. Avem hotărâre de Consiliu Local în acest sens, votată, iar mai departe de procedura de achiziție se ocupă compartimentul de specialitate”, a spus, la rândul său, primarul.

Nu este singura primărie din țară care se pregătește pentru sărbătorile de primăvară. Unele comune aleg să cheltuiască doar câteva sute de euro pe achiziția de mărțișoare, altele câteva mii. Primăria Ciocănești (Călărași) a achiziționat mărțișoare în valoare de 2.561 de euro, potrivit anunțului publicat pe SEAP. Tot 2.500 de euro a cheltuit, în același scop, și primăria Tărtășești (Dâmbovița), iar orașul Zimnicea aproximativ 3.400 de euro.