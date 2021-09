Comunicat USR PLUS, emis în timpul ședintei Coaliției: Îi solicităm premierului Florin Cîțu să își dea demisia

USR PLUS transmite printr-un comunicat că îi cere în continuare demisia premierului, după adoptarea programului de investiții „Anghel Saligny”. „Prin modul în care a adoptat PNDL 3, Florin Cîțu a ales să calce în picioare justiția și să legitimeze furtul din banii românilor”, spun reprezetanții partidului. „Interesul propriu de partid este mai important decât interesul românilor”, conchid aceștia, adăugând că „PNDL 3 este doar o continuare a PNDL 2 - creația lui Liviu Dragnea - în ceea ce privește risipa banilor și lipsa de transparență în alocarea lor”. Comunicatul a venit chiar în timpul ședinței Coaliției. Premierul Florin Cîțu a anunțat vineri, după ședința de guvern, că planul de investiții „Anghel Saligny” a fost adoptat, întrucât a existat cvorum, în ciuda faptului că miniștrii USR PLUS nu au participat.

Prezentăm mai jos comunicatul integral:

USR PLUS: „Prin modul în care a adoptat PNDL 3, Florin Cîțu a ales să calce în picioare justiția și să legitimeze furtul din banii românilor”

„Prin modul în care a adoptat PNDL 3, Florin Cîțu a dat dovadă astăzi de un abuz marca OUG 13 și a legitimat furtul din banii românilor. Florin Cîțu a arătat, din nou, că interesul propriu de partid este mai important decât interesul românilor, în condițiile în care traversăm o criză pandemică.

USR PLUS a făcut o analiză a proiectului care arată clar că PNDL 3 este doar o continuare a PNDL 2 (creația lui Liviu Dragnea) în ceea ce privește risipa banilor și lipsa de transparență în alocarea lor. Niciun amendament USR PLUS nu a fost adăugat în proiect, o nouă dovadă că PNDL 3 nu s-a dorit în niciun moment să fie altceva decât o pușculiță pentru partide.

În primul rând, PNDL 3, la fel ca PNDL 2, prevede aceleași tipuri de investiții, acordate nu în funcție de nevoile punctuale locale ale oamenilor, ci în funcție de interesele firmelor de partid. USR PLUS a propus ca alocarea banilor să fie făcută în funcție de niște indicatori clari.

În al doilea rând, PNDL 3, la fel ca PNDL 2, nu stabilește niște criterii clare în aprobarea investițiilor. USR PLUS a propus ca proiectele să fie aprobate în urma unei evaluări independente și profesionalizate.

În al treilea rând, PNDL 3, la fel ca PNDL 2, nu prevede niciun fel de criteriu în stabilirea costurilor, ceea ce înseamnă prețuri umflate, stabilite la liber arbitru. USR PLUS a propus introducerea de costuri unitare maximale, prin raportare la lucrări similare, iar sumele ce depășesc aceste costuri unitare să fie suportate din bugetul propriu al beneficiarului.

În al patrulea rând, PNDL 3 prevede, la fel ca PNDL 2, ca banii pentru proiecte să fie date din pixul unui ministru, adică așa cum a făcut și Dragnea. USR PLUS a propus o evaluare independentă și transparentă a propunerilor de investiții, accesibilă publicului.

În forma actuală, PNDL 3 va fi cel mai mare jaf din banii românilor. USR PLUS îi solicită premierului Florin Cîțu, care nu mai are legitimitatea să continue în această funcție, să își dea demisia.”

Ultimatumul USR PLUS, înainte de ședința Coaliției: Retrageți-l pe Cîțu sau depunem moțiunea de cenzură în cel mai scurt timp posibil

Comietul Politic al USR PLUS a decis, vineri, cu unanimitate de voturi, să retragă sprijinul politic pentru premierul Florin Cîțu. Potrivit deciziei luate, dacă în discuțiile din Coaliție, ședință care a început vineri la ora 18:00, nu se acceptă schimbarea premierului, va fi inițiată sau susținută o moțiune de cenzură „în cel mai scurt timp posibil”.

Planul „Anghel Saligny”, sursa supărării în coaliție, a fost adoptat în ședința de guvern fără participarea miniștrilor USR PLUS

Premierul Florin Cîțu a anunțat vineri, după ședința de guvern, că planul de investiții „Anghel Saligny” a fost adoptat, întrucât a existat cvorum, în ciuda faptului că miniștrii USR PLUS nu au participat.

„Am avut o şedinţă de Guvern astăzi scurtă. Din păcate, colegii de la USR PLUS, deşi este în atribuţia lor de miniştri şi sunt plătiţi pentru asta, nu au venit la şedinţa de guvern. Am avut cvorum şi am aprobat Planul Naţional de Investiţii Anghel Saligny”, a declarat premierul Florin Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern.

Editor : L.C.