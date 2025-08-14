Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă Ministerul Finanțelor ar fi extraterestru”

Ședința dintre primarii comunelor din țară și premierul Ilie Bolojan a durat aproximativ două ore, timp în care edilii s-au arătat nemulțumiți de blocarea proiectelor de investiții. Aceștia au cerut Executivului să suporte o parte din cheltuielile locale, cum ar fi transportul profesorilor și salariile asistenților personali în proporție de 100%. La finalul întâlnirii, Emil Drăghici, președintele asociației comunelor din țară, a declarat pentru Digi24.ro că prim-ministrul le-a transmis că „nu se poate, pentru că nu vrea Ministerul Finanțelor”. „De parcă ministerul ar fi extraterestru în raport cu guvernul”, a precizat edilul.

„Am constatat rea-credință. Noi nu am cerut bani în plus, am cerut o regândire asupra modului de a aloca resursele financiare.

Premierul Ilie Bolojan ne-a transmis că nu se poate, pentru că nu vrea Ministerul Finanțelor. De parcă ministerul ar fi extraterestru în raport cu guvernul”, a explicat Emil Drăghici.

Președintele Asociației Comunelor din România spune că, în discuțiile cu premierul, a cerut decontarea de la București a banilor pentru transportul profesorilor, pe care mulți edili refuză să îl suporte de la bugetul local, dar și plata integrală a salariilor pentru asistenții personali.

„De ce să nu dăm întregul la bugetul de stat? Ar fi un singur ordonator de credite. Iată reaua-credință. Nu cerem un leu în plus, cerem un nou mod de a gândi alocarea de resurse financiare. Același lucru se întâmplă și cu o serie de cheltuieli în învățământ. Erau cheltuielile cu transportul profesorilor – cuprinse în lege să fie făcute de minister, însă, prin două ordonanțe de urgență, au dat pe seama localului. (...) Eu zic că ceva vom mai modifica ordonanța venită de la Ministerul Dezvoltării, pentru că ministrul Cseke va mai accepta anumite amendamente”, a mai transmis edilul.

La ședință au participat și ministrul Muncii, Florin Manole, vicepremierul Tanczos Barna și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Surse au declarat pentru Digi24.ro că edilii și-au arătat nemulțumirea pentru că nu mai există bani în programul „Anghel Saligny”, dar și pentru că proiectele din PNRR riscă să fie suspendate, potrivit unui proiect venit de la Ministerul Fondurilor Europene.

În acest context, preşedintele Sindicatului Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România, Dan Cârlan, a anunțat la finalul ședinței că primăriile din țară vor intra în grevă generală pe 8 septembrie.

Ce spune Guvernul:

De partea cealaltă, Executivul a transmis că s-a analizat reducerea cheltuielilor, prin tăierea posturilor în administrația publică locală, despre proiectele de investiții, dar și despre impozitele pe proprietate.

În acest context, spune Guvernul, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a subliniat faptul că nu se va opri finanțarea din PNRR pentru niciun proiect pentru care au fost începute lucrările. „Toate proiectele aflate în lucru din PNRR, cele pentru care s-au deschis șantiere, vor merge mai departe. Informația că PNRR se oprește este falsă. Este adevărat, însă, că proiectele ale căror lucrări nu au fost demarate până acum nu vor primi finanțare din PNRR”, a explicat ministrul Dezvoltării.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat recent că reforma administrației locale prevede reducerea a peste 40.000 de posturi, ceea ce ar aduce economii anuale de 2,2 miliarde de lei.

