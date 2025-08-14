Live TV

Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă Ministerul Finanțelor ar fi extraterestru”

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan guvern
Foto: gov.ro
Din articol
Ce spune Guvernul: 

Ședința dintre primarii comunelor din țară și premierul Ilie Bolojan a durat aproximativ două ore, timp în care edilii s-au arătat nemulțumiți de blocarea proiectelor de investiții. Aceștia au cerut Executivului să suporte o parte din cheltuielile locale, cum ar fi transportul profesorilor și salariile asistenților personali în proporție de 100%. La finalul întâlnirii, Emil Drăghici, președintele asociației comunelor din țară, a declarat pentru Digi24.ro că prim-ministrul le-a transmis că „nu se poate, pentru că nu vrea Ministerul Finanțelor”. „De parcă ministerul ar fi extraterestru în raport cu guvernul”, a precizat edilul. 

„Am constatat rea-credință. Noi nu am cerut bani în plus, am cerut o regândire asupra modului de a aloca resursele financiare.

Premierul Ilie Bolojan ne-a transmis că nu se poate, pentru că nu vrea Ministerul Finanțelor. De parcă ministerul ar fi extraterestru în raport cu guvernul”, a explicat Emil Drăghici. 

Președintele Asociației Comunelor din România spune că, în discuțiile cu premierul, a cerut decontarea de la București a banilor pentru transportul profesorilor, pe care mulți edili refuză să îl suporte de la bugetul local, dar și plata integrală a salariilor pentru asistenții personali. 

„De ce să nu dăm întregul la bugetul de stat? Ar fi un singur ordonator de credite. Iată reaua-credință. Nu cerem un leu în plus, cerem un nou mod de a gândi alocarea de resurse financiare. Același lucru se întâmplă și cu o serie de cheltuieli în învățământ. Erau cheltuielile cu transportul profesorilor – cuprinse în lege să fie făcute de minister, însă, prin două ordonanțe de urgență, au dat pe seama localului. (...) Eu zic că ceva vom mai modifica ordonanța venită de la Ministerul Dezvoltării, pentru că ministrul Cseke va mai accepta anumite amendamente”, a mai transmis edilul. 

La ședință au participat și ministrul Muncii, Florin Manole, vicepremierul Tanczos Barna și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. 

Surse au declarat pentru Digi24.ro că edilii și-au arătat nemulțumirea pentru că nu mai există bani în programul „Anghel Saligny”, dar și pentru că proiectele din PNRR riscă să fie suspendate, potrivit unui proiect venit de la Ministerul Fondurilor Europene. 

În acest context, preşedintele Sindicatului Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România, Dan Cârlan, a anunțat la finalul ședinței că primăriile din țară vor intra în grevă generală pe 8 septembrie. 

Ce spune Guvernul: 

De partea cealaltă, Executivul a transmis că s-a analizat reducerea cheltuielilor, prin tăierea posturilor în administrația publică locală, despre proiectele de investiții, dar și despre impozitele pe proprietate. 

În acest context, spune Guvernul, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a subliniat faptul că nu se va opri finanțarea din PNRR pentru niciun proiect pentru care au fost începute lucrările. „Toate proiectele aflate în lucru din PNRR, cele pentru care s-au deschis șantiere, vor merge mai departe. Informația că PNRR se oprește este falsă. Este adevărat, însă, că proiectele ale căror lucrări nu au fost demarate până acum nu vor primi finanțare din PNRR”, a explicat ministrul Dezvoltării.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat recent că reforma administrației locale prevede reducerea a peste 40.000 de posturi, ceea ce ar aduce economii anuale de 2,2 miliarde de lei. 

Citește și: Cseke Attila anunță că vor fi tăiate 40.000 de posturi în administraţia locală. „Impactul financiar este de 2,2 miliarde de lei anual”

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
2
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
3
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
elev
4
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice
Digi Sport
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
donald trump vladimir putin
Anunțul Kremlinului privind întâlnirea Putin - Trump: conversație...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan preia ca interimar funcția de vicepremier după demisia...
Donald Trump arată cu degetul
Condițiile impuse de Donald Trump pentru a oferi garanții de...
mipe
Frână la proiecte finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny...
Ultimele știri
Deși are trei oameni la comunicare, Autoritatea pentru Digitalizarea României a apelat la serviciile unei firme cu un singur angajat
PSD critică suspendarea proiectelor din PNRR: „Măsura nu se bazează pe consens în Coaliție”
Jaf de proporții în Capitală. Seif cu bunuri în valoare de 20.000 de euro, spart cu unelte improvizate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
marcel ciolacu psd
Ciolacu: „Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, e nevoie de investiții. Cu austeritate oarbă nu ajungem nicăieri”
ID310919_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce spune Bolojan despre alegerile anticipate: „România nu mai suportă alte crize politice”
ilie bolojan face declaratii
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările pe care le-a avut”
ID305725_INQUAM_Photos_Codrin_Unici
Bolojan, despre criza din coaliţie: „A fost o situaţie în care şedinţele nu s-au derulat în condiţii normale”
Prim-ministrul Ilie Bolojan susține o conferință de presă la Palatul Victoria din București, 29 iulie 2025. Inquam Photos / George Călin
Bolojan, despre tăierile de personal din instituțiile de stat: „Uneori, cei din posturile de conducere sunt cât cei care lucrează”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu aveam niciun simptom, dar corpul meu era plin de cancer". O femeie a descoperit întâmplător boala și acum...
Cancan
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
Adevărul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Playtech
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Melania Trump interview on Fox News
Melania i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein, susține fiul lui Joe Biden...
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm...
Newsweek
Vineri, zi decisivă pentru pensii. Cum ar putea rămâne pensionarii cu pensiile înghețate ani de zile
Digi FM
Cascadorie periculoasă pe Șoseaua Mihai Bravu: motociclist prins mergând pe o singură roată, amendat și lăsat...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
(VIDEO) Râs surprins în Parcul Naţional Semenic Cheile Caraşului. Imagini rare cu prădătorul solitar