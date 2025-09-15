Live TV

Concluziile întâlnirii dintre Ilie Bolojan și reprezentanții sindicatelor care au protestat luni: „Nu mai putem continua ca până acum"

Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanţii sindicatelor pe tema reformei administraţiei publice şi a revendicărilor acestora şi a subliniat necesitatea luării unor măsuri care trebuie să respecte criterii transparente şi să asigure continuitatea serviciilor publice. „Nu mai putem continua ca până acum”, a transmis premierul.

Premierul Ilie Bolojan, ministrul Muncii, Petre-Florin Manole şi ministrul Dezvoltării, Attila-Zoltán Cseke s-au întâlnit, luni, la Palatul Victoria cu reprezentanţii sindicaliştilor din administraţie, care au protestat în Capitală.

Au participat reprezentanţi ai Federaţiei Columna-SCOR, Lucian-Ciprian Puiu, Sindicatului Naţional SCOR, Dan Cârlan, Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie - FNSA, Bogdan Şchiop, Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Unite din Poliţia Locală, Eugen Tone, Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţia Locală SEDLEX, Răzvan-Claudiu Bordeanu, Federaţiei PUBLISIND, Radu Florian, Federaţiei Sindicatelor Democratice din România, Voinea Negoiţă, şi Uniunii Sindicatelor Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual FORŢA LEGII, Ringo Dămureanu.

„Prim-ministrul a subliniat importanţa dialogului şi a evidenţiat provocările financiare cu care se confruntă România, insistând asupra necesităţii unei planificări corecte a personalului din administraţie şi a unui management responsabil al resurselor publice”, a transmis, luni, Guvernul, potrivit News.ro.

Premierul a precizat că orice măsuri de reorganizare trebuie să respecte criterii transparente şi să asigure continuitatea serviciilor publice.

„Nu mai putem continua ca până acum. Realităţile bugetare sunt clare, indiferent cine este premier sau ministru. Dacă nu luăm măsurile necesare la timp, mai târziu costurile vor fi mult mai mari. Putem face schimbările din administraţie într-un mod planificat, în dialog cu autorităţile, astfel încât cei care rămân să fie plătiţi decent, respectaţi şi să îşi facă treaba. Oamenii vor înţelege că există o legătură între nivelul impozitelor pe care le plătesc şi calitatea serviciilor oferite de primărie. Susţin autonomia locală, dar în măsura resurselor pe care le are ţara”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Potrivit Executovului, reprezentanţii sindicatelor şi-au exprimat deschiderea pentru reformă, dar au cerut continuarea discuţiilor şi un parcurs legislativ clar, menţionând că sunt dispuşi să amâne orice acţiune de protest, cu condiţia dialogului constructiv.

Premierul a lăsat deschisă posibilitatea continuării consultărilor cu partenerii sociali, subliniind importanţa colaborării pentru o reformă administrativă echilibrată şi sustenabilă.

