Concurentul lui Grindeanu avertizează: AUR vine peste noi. Bătălia strategică pentru România se va da între AUR și PSD

Data publicării:
titus corlatean resized mfax-1
Titus Corlățean Foto: Mediafax (arhivă)

Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, că AUR-ul vine peste PSD şi ocupă această zonă socială, electorală, el arătând că nu e treaba USR şi PNL, pentru că au alt electorat, de dreapta iar bătălia strategică în România şi pentru România se va da între PSD şi AUR.

„Să fie un lucru foarte clar. Cu cât noi suntem mai mici, PSD-ul, cu atât AUR este mai mare. AUR-ul vine peste noi, ocupă această zonă socială, electorală. Nu e treaba USR şi PNL, au alt electorat, de dreapta. Ei se bat pe ce este pe acolo, pe dreapta. Nu, bătălia strategică în România şi pentru România se va da între PSD şi AUR. Să fie foarte clar”, a declarat Titus Corlăţean în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM, potrivit News.ro.

Potrivit senatorului, PSD are de recuperat segmente uriaşe de electorat, care nu sunt plecate definitiv.

„Au fost nemulţumiţi, au fost frustraţi, s-au dus acolo că n-au avut altă variantă. Oamenii ăia încă pot să vină şi putem să-i aducem dacă facem o schimbare profundă în PSD. Deci bătălia adevărată se va da între PSD şi AUR”, a subliniat Corlţean.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă ca PSD să treacă strategic în opoziţie şi să se lupte cu AUR pentru electoratul pierdut, Titus Corlăţean a precizat că „asta ar însemna, dincolo de alţi paşi şi alte strategii, ca PSD-ul să-şi revină, să redevină un partid serios, puternic”.

Citește și:

Titus Corlățean vorbește despre supraveghere, presiune, intimidare și amenințări în PSD. „Nu este încă un moment de asumare publică”

Florin Marin a murit
