Condiția lui Ciolacu să primească USR la guvernare. „I-am făcut o propunere doamnei Lasconi”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri că, dacă USR vrea să intre la guvernare, Elena Lasconi trebuie să se retragă din cursa prezidenţială şi să îl susţină pe Crin Antonescu, candidatul coaliţiei de guvernare.

Marcel Ciolacu a fost întrebat vineri, la Craiova, dacă USR poate intra la guvernare, în condiţiile în care preşedintele USR, Elena Lasconi, susţine că nu ar vrea să intre la guvernare dacă el rămâne premier.

„În primul rând, și eu, şi domnul preşedinte intermar, Ilie Bolojan, am invitat USR-ul la guvernare în momentul când am făcut această coaliţie de guvernare. (...) Această coaliţie de guvernare funcţionează prin decizie comună. Trebuie să vorbim şi cu domnul Keremen Hunor, trebuie să vorbim şi cu grupul minorităţilor. Ştiu de cerinţa, sau cel puţin declarativă, fiindcă doamna Lasconi a rămas în competiţia pentru funcţia de preşedinte şi înţeleg declaraţiile politice. Dar eu i-am făcut o propunere doamnei Lasconi, să iasă din competiţia electorală, să intre la guvernare şi nu am nicio problemă. În aceste condiţii eu, Marcel Ciolacu, o să mă duc la colegii mei şi o să le spun să propună pe altcineva prim-ministru. Deci cred că am fost cât se poate de deschis”, a răspuns Marcel Ciolacu, potrivit News.ro.

„Șmecherii electorale”

Premierul a precizat că dacă cineva de pe locul 4 sau locul 5 încearcă să impună jocul, atunci nu va fi de acord nici el, nici colegii lui.

„Dacă încercăm de pe locul 4 sau de pe locul 5 să impunem jocul şi să uităm cine a câştigat alegerile şi cine a fost pe primul loc în România, nu o să fiu de acord nici eu, nici colegii mei. Dar, la fel, consider că trebuie o coaliţie largă, nu am nicio problemă să intre acum şi să avem un candidat comun al tuturor forţelor democratice din Parlament. Atunci au sens. Dar cât timp tu nu eşti solidar cu guvernul, mai ales într-o perioadă de campanie, tu nu pui umărul la nici o reformă, tu ai evitat, ai încercat şi te-ai extras mereu, să fii o struţo-cămilă şi la guvernare, şi în opoziţie, nu funcţionează. Şi nu a funcţionat niciodată. Aduceţi-vă aminte de scandalurile din campanie electorală între mine şi domnul Ciucă. Cât de mult mi-au dăunat şi mie, şi domnului Ciucă, dar mai ales cât de mult au dăunat românilor şi partidelor pe care le reprezentăm”, a transmis Marcel Ciolacu.

El a adăugat că dacă USR vrea să intre la guvernare, atunci Elena Lasconi să se retragă din cursa prezidenţială şi să-l susţină pe Crin Antonescu.

„După alegeri vom vedea ce vom face. Dacă vor la guvernare, să vină acum. Doamna Lasconi să se retragă, să-l susţină pe Crin Antonescu, candidatul unic. Eu nu am nicio problemă să fac un pas înapoi să vorbesc cu colegii mei. Cu şmecherii din astea electorale, azi intrăm, dar dacă tu pleci, dar intrăm după ce noi facem nu ştiu ce, cu mine nu funcţionează. Vrea cineva să rupă coaliţia? Nu am nicio problemă. PSD-ul trece în opoziţie. Îi invit”, a mai afirmat premierul Ciolacu.

Editor : B.P.