Live TV

Condiția lui Petrișor Peiu pentru ca AUR să voteze un guvern condus de Adrian Veștea sau „altă clonă”: „Să îşi înghită limba înainte”

Data actualizării: Data publicării:
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Senatorul AUR Petrişor Peiu, preşedintele Consiliului Naţional al partidului, reacţionează după ce premierul desemnat Adrian Veştea a afirmat că se bazează şi pe voturi de la AUR pentru învestirea Guvernului. Peiu critică faptul că atât preşedintele Nicuşor Dan cât şi fostul premier desemnat Eugen Tomac şi actualul premier desemnat Adrian Veştea i-au numit pe cei din AUR, extremişti",,,anti-europeni",,,anti-occidentali" şi consideră că ar trebui să ceară scuze celor aproape 2 milioane de votanţi AUR, „pe care i-au batjocorit”.

„Dacă vreodată Nicuşor Dan sau clonele sale (fie că se numesc Tomac, Veştea sau oricum altfel) vor vrea să ceară vreun vot de la AUR, să facă bine şi să îşi înghită limba înainte de a ne cataloga drept,,extremişti",,,anti-europeni",,,anti-occidentali" sau cu orice altă expresie din această clasă", a scris Peiu miercuri pe Facebook.

De asemenea, consideră că cei invocaţi ar trebui să îşi ceară scuze celor aproape 2 milioane de votanţi AUR, „pe care i-au batjocorit în fel şi chip în ultimii cinci ani”.

Peiu mai spune şi care sunt propunerile AUR:

  • TVA de 19% cota standard,
  • impozit pe dividende de 8%,
  • pragul pentru microîntreprinderi de 500 000 euro,
  • indexarea pensiilor,
  • educaţia prioritară faţă de Ucraina,
  • amânarea decarbonizării minim 10 ani.

Premierul desemnat Adrian Veştea a declarat marţi seară, la Realitatea Plus, că nu are „niciun fel de rezervă de a sta de vorbă cu absolut oricine” pentru a obţine voturi pentru susţinerea guvernului pe care îl va propune. „Eu îi aştept pe toţi cei care sunt de bună credinţă, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism”, a susţinut el.
Ulterior, la Antena 3, şi-a nuanţat declaraţiile, spunând că nu a discutat cu liderul AUR, George Simion, despre o eventuală susţinere a guvernului său, dar că are „toată deschiderea” în ceea ce priveşte sprijinul parlamentarilor.

„Pe evaluările care sunt făcute, şi aceste evaluări nu le-am făcut neapărat eu, dar eu cred că vom avea cvorumul necesar pentru a trece guvernul şi guvernul va fi învestit”, spune Veştea.

El consideră că PNL va da dovadă de maturitate şi va sprijini acest guvern.

„Să ştiţi că vor fi chiar şi parlamentari din partea USR sau a altor partide, fiindcă nu trebuie să ne raportăm doar la partidele extremiste”, a adăugat el.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea la cotroceni
2
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Adrian Veștea.
4
Ce studii are Adrian Veștea: explicații despre parcursul său academic și profesional. „Am...
vestea inquam george calin
5
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
"O rușine!" / "Dezgustător!" Leo Messi nu a fost sancționat pentru această intrare și apoi a scris istorie la Cupa Mondială
Digi Sport
"O rușine!" / "Dezgustător!" Leo Messi nu a fost sancționat pentru această intrare și apoi a scris istorie la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-07-18T153229.769
Nicu Ștefănuță, mesaj dur pentru partidele care negociază cu AUR: „Când adaugi extrema dreaptă la masă, ai încheiat jocul democratic”
traian basescu pe strada
Băsescu: Vi-l imaginați pe Veștea la Bruxelles? E îngrozitor. Nicușor Dan trebuie să facă o a treia nominalizare
ID182783-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Adrian Veștea spune ce l-a sfătuit președintele Nicușor Dan „să facă în continuare”, la întâlnirea de la Cotroceni
2026-06-15-1569
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota guvernul, indiferent de partid
petrisor peiu face declaratii
Reacția lui Peiu după ce Veștea a spus că nu îl deranjează „dacă parlamentari AUR îl vor vota din patriotism”
Recomandările redacţiei
Sistem Himars lansează o rachetă / soldați ucraineni pregătesc o dronă
Arma ce „anunță o nouă fază a războiului”: Cum au devenit dronele de...
steagurile sua si iranului
Ce cuprinde memorandumul de înțelegere în 14 puncte SUA-Iran...
sindicate protesteaza
Protest la Guvern şi Parlament: sindicaliştii din educaţie sunt...
tiruri camioane vama siret
Blocaje în vămi: angajații intră în grevă de avertisment și acuză...
Ultimele știri
Angajații Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă spontană: a doua zi de protest pentru că nu au fost plătiți
Romeo și Julieta și o pisică. Ce se întâmplă când o felina decide că ea e pesonajul principal în opera lui Shakespeare
Moscova interzice motocicletele pe timpul nopții în Crimeea ocupată. „Inamicul vă recrutează copiii pentru plimbări nocturne”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce a apărut o tânără cu ochiul vânăt în ziua logodnei sale: "A fost dureros, dar nu aveam de gând să las...
Cancan
488 lei în plus la pensii pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și care este condiția
Fanatik.ro
Idolul din fotbalul ucrainean care a ”trădat” pentru a antrena echipa de suflet a lui Vladimir Putin...
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Cu cine joacă FCSB și CFR Cluj în turul 2 preliminar Conference League. Echipele din SuperLiga și-au aflat...
Adevărul
Ce urmează pentru PNL după mișcarea lui Nicușor Dan. Andrei Ţăranu: „Dar în capul domnului Bolojan ce...
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
De ce tatăl Simonei Halep nu ar fi de acord cu presupusa relație a fostei campioane. Cele două motive invocate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! Istvan Kovacs, caz UNIC la Cupa Mondială 2026, după decizia FIFA
Pro FM
Cum arăta mama Ancăi Țurcașiu. Imaginea rară postată de artistă i-a impresionat pe fani: „Tulburător de...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
Micile obiceiuri care îți pot aduce mii de euro în plus la pensie. Ce fac diferit oamenii care reușesc să...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj către pensionari: Mai repede vă face dreptate instanța decât noi. Banii se iau mai ușor
Digi FM
La aproape 60 de ani, mama Antoniei a obținut diploma de licență. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cine este noul Hercule Poirot. Actorul care îl înlocuiește pe legendarul David Suchet devine cel mai tânăr...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani