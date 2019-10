Condiţiile lui Hunor Kelemen pentru susţinerea Guvernului PNL: Un nou guvern nu trebuie girat de Petrov

Hunor Kelemen a declarat azi, la Parlament, că formaţiunea politică pe care o conduce nu va vota un guvern PNL dacă din coaliţia guvernamentală va face parte şi PMP. Liderul UDMR mai spune şi că se opune adoptării de Ordonanţe de Urgenţă în domeniul Justiţiei şi în domeniul sistemului electoral. Mai mult, Kelemen spune că se opune adoptării legii desfăşurării alegerilor locale în două tururi şi prin lege în Parlament, nu numai prin OUG.

„Eu am spus, că din punctul nostru de vedere, ar trebui să evităm OUG, guvernul care va fi învestit, în domeniile justiţie, sistem electoral şi administraţie locală. Este un principiu şi cred că este o abordare corectă. Noi permanent am susţinut să eliminăm OUG, chiar şi din Constituţie şi să nu guvernăm ocolind Parlamentul, să nu adoptăm legi prin OUG, ocoling Parlamentul”, a declarat Hunor Kelemen.

Întrebat dacă se opune desfiinţării SS, Kelemen a spus: „A fost un referendum şi eu am participat am votat da la acea întrebare dacă prin OUG trebuie modificate legile justiţiei şi au votat foarte mulţi. Deci ori luăm în serios acel vot ori nu. Sigur, depinde de guvern, eu am spus ce cred eu că ar trebui să se întâmple şi prin dezbatere parlamentară se poate ajunge la un vot, la un rezultat indiferent despre ce legi şi ce domeniu vorbind. Nu trebuie să intervenim prin OUG”.

„Alegerea primarilor în două tururi de scrutin, noi niciodată nu am susţinut-o, nu este o noutate. Noi de când e lumea, spunem alegerile trebuie făcute într-un singur tur, deci aici nu e o invenţie nouă. Pe de-o parte, pe de altă parte, există hotărârea CCR din 2012, dacă nu mă înşel, care spune că nu trebuie modificată legislaţia electorală cu un an înainte de alegeri. Şi aşa trebuie să înţelegem şi recomandările Comisiei de la Veneţia şi, bineînţeles, din acest punct de vedere deja am intrat în perioada de un an de zile, de aceea nu susţinem adoptarea prin OUG nici măcar prin lege, se poate discuta pentru un alt ciclu dacă va exista majoritate şi se poate modifica pentru un alt ciclu electoral. Orice om, cred, de bună credinţă nu va accepta schimbarea regulilor când a intrat deja în timpul jocului. Eşti în timpul jocului, nu mai schimbi regulile”, a mai spus liderul UDMR cu privire la alegerea primarilor în două tururi, măsură cerută de USR şi favorizată şi de un potenţial guvern PNL.

Hunor Kelemen şi UDMR se opun şi includerii PMP într-o nouă coaliţie guvernamentală.

„Noi nu am avea nicio problemă, guvernul ar avea o problemă. Noi nu l-am vota, pur şi simplu. Un guvern nou, un început nou nu trebuie girat de Petrov. Punct. Atât.”

„Majoritatea pentru a dărâma guvernul nu a fost în jurul PNL, să nu faceţi această confuzie”, a concluzionat liderul UDMR.

Editor: Adrian Dumitru