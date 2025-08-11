Live TV

Video Condițiile PSD pentru a nu rupe Coaliția. Sorin Grindeanu: Eliminarea privilegiilor și continuarea investițiilor

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, care sunt condiţiile impuse de PSD pentru a reveni la şedinţele Coaliţiei: adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor, care trebuie rezolvată înainte de discuţiile pentru cel de-al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului, dar și continuarea investițiilor prin programul Anghel Saligny. „Îmi doresc ca rapid, mâine dacă se poate, acest pachet privind eliminarea privilegiilor să fie adoptat - se poate face prin asumarea răspunderii. Vrem să vedem măsuri clare privind tăierile, dar și investițiile”, a transmis Grindeanu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

PSD condiţionează participarea la şedinţele coaliţiei de următoarele lucruri: adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor”, a anunţat, luni, preşedintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

Acest pachet trebuie să conţină reducerea indemnizaţiilor pentru directori şi Consilii de Administraţie, reducerea numărului de membri, dar şi alte măsuri; În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate PSD va reveni la şedinţele coaliţiei”, a transmis Grindeanu.

PSD vrea, de asemenea, o întâlnire cu ministrul de Finanţe pentru a vedea stadiul la zi al execuţiei bugetare, dar şi stadiul rectificării bugetare.  

Trebuie să discutăm despre ceea ce înseamnă, măsuri care ar trebui regândite pe tema educaţiei”, a mai declarat Grindeanu.

Potrivit acestuia, abia apoi PSD va reveni la discuţiile despre pachetul al doilea de măsuri.

Sorin Grindeanu vrea ca acest pachet să cuprinsă şi măsuri pentru relansarea economiei: Măsurile au fost adoptate în unanimitate”, a punctat președintele PSD.

Așteptăm să fie adoptat cât mai rapid, mâine dacă se poate, acel pachet cu măsurile de eliminare a privilegiilor, după care vom reveni la masa Coaliției

„Dacă vorbim despre pachetul de eliminare a privilegiilor, mâine poate fi adoptat acesta prin asumarea răspunderii. Prima dată am discutat cu colegii mei din PSD și asta este linia pe care merge partidul astăzi și pe care le-o voi spune și premierului după această ședință. (...) Eu cred că trebuie să discutăm cu datele pe masă. În acest moment am spus care sunt cerințele PSD: Adoptarea acestui pachet de eliminare a privilegiilor și rectificarea bugetară”,  subliniat liderul social-democrat.

Așadar, pentru social-democrați, prioritare sunt „pachetul de privilegii și discuțiile cu Ministerul Finanțelor pentru găsirea surselor de finanțare și alte proiecte, cum ar fi Autostrada Moldovei”, a subliniat Grindeanu.

Cât despre Legea pensiilor private, „în forma actuală, nu este una care să fie susținută de PSD”, a adăugat politicianul.

