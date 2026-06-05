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Exclusiv Condițiile USR pentru un guvern condus de Eugen Tomac. Radu Mihaiu: „Sunt două chestii foarte importante”

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Radu Mihaiu.
Radu Mihaiu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Radu Mihaiu, vicepreședinte USR, a declarat vineri, în direct la Digi24, că „sunt două chestii foarte importante” privind susținerea formațiunii pentru un eventual guvern condus de Eugen Tomac. El a adăugat că „USR nu poate să voteze un guvern din care face parte PSD” și că partidul „se va coordona cu PNL” pentru „deblocarea acestei crize politice” și va discuta cu Eugen Tomac „să vedem dacă există o variantă ca aceste lucruri să fie acomodate”.

Întrebat de ce ar depinde susținerea USR pentru executivul condus de Eugen Tomac, Radu Mihaiu a spus că „sunt două chestii foarte importante”.

„În primul rând reforme și în al doilea rând, încredere și păstrarea cuvântului dat. Ce ne-a arătat în acest moment PSD este că se opune reformelor și că nu-și păstrează cuvântul dat. Din acest punct de vedere, USR nu poate să voteze un guvern din care face parte PSD. Asta este foarte, foarte clar. Am și votat acest lucru și USR se ține de cuvânt”, a declarat el.

Acesta a punctat că, de asemenea, „am votat că ne vom coordona cu PNL cu privire la deblocare acestei crize politice. Mai departe, ca partid responsabil și care respectă instituțiile statului, vom sta de vorbă cu siguranță cu domnul Tomac să vedem dacă există o variantă ca aceste lucruri să fie acomodate”.

Mihaiu a adăugat, întrebat dacă un guvern tehnic poate face reforme: „O să vedem dacă poate face reforme. Vedem care este planul domnului Tomac. O să vedem ce propune dumnealui și dacă există vreo cale prin care aceste reforme să fie implementate, că până la urmă asta este ceea ce contează, să putem face reformele necesare ca România să poată să meargă înainte, necesare pentru ca toți oamenii să creeze bunăstare și să-i protejăm și pe cei vulnerabili”.

„Dacă domnul Tomac poate să propună o formulă în care să ne asigure că reformele continuă, cu siguranță vom fi foarte deschiși la propunerea dumnealui”, a mai afirmat el. 

Vicepreședintele USR a mai declarat că nu a fost luată încă o decizie în partid privind un scenariu în care miniștrii USR ar fi excluși din executivul interimar.

„Noi ne susținem miniștrii pentru că miniștrii noștri au fost printre cei reformatori. Nu aș vrea însă să mă antepronunț pe o decizie pe care partidul n-a luat. Eu personal susțin cu toată tăria ca miniștrii noștri să fie și în următorul guvern”, a punctat el. 

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Editor : C.S.

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