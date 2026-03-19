Conducerea PNL amână ședința în care ar fi urmat să discute ieșirea de la guvernare, după ce negocierile pe buget s-au deblocat (surse)

Ședința conducerii PNL, programată pentru acest weekend și în cadrul căreia liberalii ar fi urmat să discute starea guvernării, a fost amânată potrivit informațiilor Digi24.ro. „Fiind rezolvată situația cu bugetul, nu mai e nevoie să intrăm în ședință”, susțin voci din partid.

Biroul Politic Național al PNL ar fi urmat să se reunească în acest weekend, la Sibiu, pentru a analiza starea guvernării și evaluarea obiectivelor asumate şi implementate la nivel guvernamental. Surse liberale susțineau că se ia în calcul inclusiv scenariul în care partidul să treacă în Opoziție, având în vedere neînțelegerile din Coaliție.

Scenariul privind ieșirea PNL de la guvernare a fost menționat inclusiv de deputatul PNL Mircea Fechet, care a spus că dacă partidul va constata că există o nouă majoritate PSD-AUR care „să ducă bugetul în derizoriu”, atunci premierul Ilie Bolojan nu va accepta acest lucru.

„Eu nu mă feresc să spun şi cuvântul pe care puţini îl spun acum. Nu exclud scenariul în care Partidul Naţional Liberal, dacă va constata că avem o nouă majoritate PSD-AUR, să meargă în Opoziţie, să-şi vadă de treabă şi PSD-ul să guverneze cu AUR, dacă vom constata că în această direcţie merg lucrurile”, a spus Fechet la Prima News.

Liberalii amână decizia

Acum, potrivit informațiilor Digi24.ro, ședința a fost amânată. Pe de o parte, voci din PNL susțin că amânarea vine în contextul în care calendarul adoptării bugetului în Parlament s-a decalat, iar parlamentarii PNL trebuie să fie prezenți, vineri, la vot în Legislativ.

Pe de altă parte, sunt lideri ai partidului care susțin că, o dată deblocate negocierile pe buget, nu mai este nevoie de o ședință „strategică” a partidului.

Grindeanu a amenințat cu anticipate

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat și el cu privire la ședința conducerii PNL din acest weekend, spunând că dacă liberalii aleg să iasă de la guvernare, atunci „ne îndreptăm spre anticipate”.

Totuși, și PSD menține în atenția publică ideea consultării interne privind ieșirea sau rămânerea la guvernare. Grindeanu a precizat că actuala Coaliție nu e în cea mai bună formă și că, imediat după buget, social democrații vor decide dacă ies sau nu de la guvernare.

Cum s-au deblocat negocierile pe buget

Liderii partidelor de guvernare au ajuns la o formulă de compromis pentru a susține pachetul social cerut de PSD și a debloca dezbaterea bugetului în Parlament, după ce miercuri seara toate ședințele au fost suspendate din cauza neînțelegerilor. Coaliția a decis să taie o parte din sumele alocate Înaltei Curți de Casație și Justiție și să îi transfere în bugetul Ministerului Muncii.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, premierul Ilie Bolojan le-a transmis social-democraților că acceptă să finanțeze ajutoarele one-off pentru pensionari și familiile vulnerabile, dacă PSD renunță la amendamentul privind scutirea de la plata CASS a mamelor și veteranilor de război.

