Conducerea PNL decide azi dacă va susţine sau nu Guvernul Tomac. Cine participă la ședință

Conducerea PNL se reuneşte oi, în şedinţă a Biroului Politic Naţional, începând cu ora 10.00, pentru a decide dacă va susţine sau nu Guvernul Eugen Tomac. La discuţii participă parlamentarii, primarii de municipii reşedinţă de judeţ şi preşedinţii de Consilii Judeţene care nu sunt membri ai BPN.

Şedinţa conducerii PNL va avea loc la 10:00, la sala grupului PNL din Camera Deputaţilor, iar la ea sunt invitaţi să participe deputaţii şi senatorii PNL, primarii de municipii reşedinţă de judeţ şi preşedinţii de Consilii Judeţene care nu sunt membri ai BPN, potrivit unui anunț al partidului.

Conducerea PNL trebuie să decidă dacă va susţine sau nu la vot, în Parlament, guvernul premierului desemnat, Eugen Tomac. De altfel, Tomac s-a întâlnit luni cu reprezentanţii PNL, fiind primul partid cu care a discutat despre susţinerea la votul de învestitură.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, după discuţia cu premierul desemnat Eugen Tomac, că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susţinere politică explicită, nu este o soluţie pentru România, el arătând că în cadrul discuţiilor s-au spus lucrurile direct, fără ocolişuri.

„Am prezentat perspectiva noastră şi anume faptul că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susţinere politică explicită, nu este o soluţie pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele şi să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susţinere parlamentară”, a spus Bolojan, după discuţiile cu Eugen Tomac, la sediul PNL, potrivit News.ro.

El a menţionat că „un guvern care nu se bazează pe o susţinere explicită nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România”.

La rândul lui, premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, după întâlnirea cu conducerea PNL, că are o mare speranţă într-o judecată corectă, cinstită, în acord cu aşteptările cetăţenilor, în colegii din PNL, pentru a-i da un vot de încredere şi pleacă încrezător de la această întâlnire.

„Am o mare speranţă într-o judecată corectă, cinstită, în acord cu aşteptările cetăţenilor români, în colegii din Partidul Naţional Liberal pentru a-mi da un vot de încredere”, a subliniat Tomac.

Editor : B.P.