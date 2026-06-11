Live TV

Conducerea PNL decide azi dacă va susţine sau nu Guvernul Tomac. Cine participă la ședință

Data publicării:
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Inquam Photos / Octav Ganea

Conducerea PNL se reuneşte oi, în şedinţă a Biroului Politic Naţional, începând cu ora 10.00, pentru a decide dacă va susţine sau nu Guvernul Eugen Tomac. La discuţii participă parlamentarii, primarii de municipii reşedinţă de judeţ şi preşedinţii de Consilii Judeţene care nu sunt membri ai BPN.

Şedinţa conducerii PNL va avea loc la 10:00, la sala grupului PNL din Camera Deputaţilor, iar la ea sunt invitaţi să participe deputaţii şi senatorii PNL, primarii de municipii reşedinţă de judeţ şi preşedinţii de Consilii Judeţene care nu sunt membri ai BPN, potrivit unui anunț al partidului.

Conducerea PNL trebuie să decidă dacă va susţine sau nu la vot, în Parlament, guvernul premierului desemnat, Eugen Tomac. De altfel, Tomac s-a întâlnit luni cu reprezentanţii PNL, fiind primul partid cu care a discutat despre susţinerea la votul de învestitură.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, după discuţia cu premierul desemnat Eugen Tomac, că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susţinere politică explicită, nu este o soluţie pentru România, el arătând că în cadrul discuţiilor s-au spus lucrurile direct, fără ocolişuri.

„Am prezentat perspectiva noastră şi anume faptul că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susţinere politică explicită, nu este o soluţie pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele şi să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susţinere parlamentară”, a spus Bolojan, după discuţiile cu Eugen Tomac, la sediul PNL, potrivit News.ro.

El a menţionat că „un guvern care nu se bazează pe o susţinere explicită nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România”.

La rândul lui, premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, după întâlnirea cu conducerea PNL, că are o mare speranţă într-o judecată corectă, cinstită, în acord cu aşteptările cetăţenilor, în colegii din PNL, pentru a-i da un vot de încredere şi pleacă încrezător de la această întâlnire.

„Am o mare speranţă într-o judecată corectă, cinstită, în acord cu aşteptările cetăţenilor români, în colegii din Partidul Naţional Liberal pentru a-mi da un vot de încredere”, a subliniat Tomac.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eugen tomac nicusor dan cotroceni
1
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
2
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta să mai existe”. Ce...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
3
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan dacă Executivul condus...
sofer
4
Anunțul medicilor despre șoferul care a pierdut controlul TIR-ului pe care îl conducea în...
explzoie drona port constanta
5
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la Marea Neagră după...
FIFA le-a interzis echipamentul pentru Cupa Mondială, cu 4 zile înainte de primul meci!
Digi Sport
FIFA le-a interzis echipamentul pentru Cupa Mondială, cu 4 zile înainte de primul meci!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Eugen Tomac
Tomac nu exclude schimbarea propunerilor de miniștri, dacă partidele vin cu argumente serioase: „Nicio persoană nu este de neînlocuit”
ciprian ciucu eugen tomac
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu să facă parte din guvern: „Sper că domnul Ionaș nu se va supăra”. Reacția primarului general
BUCURESTI - CONGRES FORTA DREPTEI - 20 APR
Eugen Tomac a anunțat că programul de guvernare va ajunge joi la toate partidele: „Avem câteva priorități care izvorăsc din PNRR”
INSTANT_TOMAC_PNL_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac a definitivat lista viitorilor miniștri. Ce nume vor face parte din Guvern (surse)
radu burnete administratia prezidentiala
După apelul președintelui, Radu Burnete transmite un mesaj ferm: „Eugen Tomac e premierul desemnat. Nu e o mutare dintr-un joc”
Recomandările redacţiei
soldați și rachete în ucraina
„Nu mai putem conta pe SUA.” Ucraina dezvoltă o alternativă ieftină...
Conducte de gaz în Germania
Cum poate deveni România un punct strategic pentru gazele din...
Strait of Hormuz - Iran Conflict - Photo Illustration
Escaladare a conflictului. SUA au atacat ținte multiple din Iran, iar...
cristian diaconescu sustine un discurs
Cristian Diaconescu, despre răspunsul NATO la cererea de ajutor a...
Ultimele știri
Șase români aduceau mașini de lux furate din alte țări UE, le falsificau actele și le vindeau în România
Iranul amenință că „va lovi” orice navă care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Reacția SUA
Bill Gates regretă relaţia cu Jeffrey Epstein și spune că ar fi fost șantajat de el. „Nu a avut succes”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Au crescut-o ca pe propria fiică. După 14 luni, familia a aflat că "fetița" avea de fapt 37 de ani și un...
Cancan
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se...
Fanatik.ro
Cele 5 staruri de sub 20 de ani care pot impresiona la Cupa Mondială 2026. Tânărul de 19 ani care valorează...
editiadedimineata.ro
Doi bărbați români au fost găsiți vinovați de înjunghierea unui jurnalist la Londra, la ordinul Iranului
Fanatik.ro
Ce națională susțin, de fapt, românii la CM 2026. Surprize mari în topul preferințelor
Adevărul
Greșeala care l-a costat viața pe ofițerul rus. Fiul său i-ar fi postat, din neatenție, numărul de...
Playtech
Orașul-fantomă din România unde poți cumpăra un bloc întreg cu 49.000 de euro. Cartierul abandonat e ascuns...
Digi FM
Loredana Groza și Fuego, "întâlnire pe nevăzute la piață". Ce au cumpărat cei doi artiști de la tarabele cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: Iran vrea să se retragă! Care a fost ”picătura care a umplut paharul” și decizia de...
Pro FM
„Palermo nu este de închiriat!” Dua Lipa a blocat centrul orașului pentru nunta ei de lux, iar acum vrea să...
Film Now
A câștigat mai puțin decât Sheen în „Two and a Half Men”, dar primește și acum sume uriașe. Din ce trăiește...
Adevarul
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost sedată trei luni de...
Newsweek
Sistemul de pensii se cutremură: Apar 600.000 noi pensionari. Pensia în România, cu 600€ mai mică decât în UE
Digi FM
Turistă revoltată de suma plătită pentru două înghețate la Roma: „Capcană pentru turiști”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
De ce se linge pisica imediat după ce o mângâi? Motivul real este diferit de ceea ce crezi
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Anca Dinicu și Georgian Păun s-au despărțit. Actrița a făcut anunțul la un an și jumătate după ce a devenit...