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Conducerea PSD intră în ședință. Social-democrații iau în calcul să își asume guvernarea, dar exclud înțelegeri cu Bolojan

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Din articol
PSD vrea autonomie pe programul de guvernare

Biroul Permanent Național al PSD se reunește de la ora 12:00. Social-democrații iau in calcul un Guvern PSD și urmează să decidă ce mandat de negociere va primi Sorin Grindeanu în discuțiile cu celelalte partide. 

Conducerea PSD trebuie să îi dea un nou mandat de negociere lui Sorin Grindeanu, în contextul în care zilele acestea se vor purta noi discuții privind formarea unui Guvern.

PSD vrea autonomie pe programul de guvernare

Potrivit informațiilor digi24.ro, social-democrații își fac calculele pentru un Guvern minoritar PSD, însă nu vor să mai facă înțelegeri cu Ilie Bolojan și, dacă se va ajunge la un astfel de Executiv, vor vrea „autonomie totală pe programul de guvernare”. Aceștia nu exclud însă posibile discuții cu PNL sau UDMR privind conturarea unei majorități care să sprijine noul Executiv.

„Nu vom mai negocia nicio măsură și nu mai acceptăm pacturi în afară de PNRR, OCDE sau SAFE”, susțin voci din partid. 

Și Sorin Grindeanu a declarat marți, după consultările de la Cotroceni, că partidul său își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier, precizând că un nou guvern trebuie să intre rapid în funcție. 

Potrivit președintelui Nicușor Dan, varianta care s-a conturat după consultările de la Cotroceni este cea a unui Guvern minoritar. 

„Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a scris șeful statului pe rețelele sociale.

Președintele a invitat partidele să poarte negocieri pentru a stabili acordul parlamentar și apoi să propună o variantă de Executiv. 

Editor : A.G.

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