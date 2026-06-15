Conducerea PSD intră în ședință. Social-democrații trebuie să ia o decizie în privința lui Veștea

Conducerea extinsă a PSD se reunește luni după-amiază, de la ora 15:00. Pe agenda Consiliului Politic Național se află nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Social-democrații urmează să aibă marți și o discuție cu premierul desemnat, înainte de a decide oficial, într-o ședință ulterioară, dacă îl vor susține la vot în Parlament.

Consiliul Politic Național al PSD, format din membrii BPN, președinții organizațiilor județene, primari, dar și alți lideri din teritoriu, urmează să intre în ședință astăzi pentru a discuta despre noua propunere de premier a președintelui - Adrian Veștea.

Liderii PSD vor avea chiar o întâlnire, marți, cu premierul desemnat, potrivit informațiilor Digi24.ro.

Totuși, social-democrații ar vrea să intre în guvernul condus de Adrian Veștea. Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, a declarat duminică, după anunțul venit de la Cotroceni, că partidul își dorește să rămână în fosta coaliție de guvernare, însă nu sub conducerea lui Ilie Bolojan.

„Noi am spus încă de la început, având în vedere dezastrul economic în care a ajuns România cu Bolojan premier, că orice variantă de premier de la PNL pentru a menține coaliția care a guvernat cu adevărat pro-european. Am spus că suntem de acord, eu sunt liderul grupului senatorilor, eu vă spun că în această situație PSD va avea o discuție cu domnul Veștea. Haideți să vedem dacă domnul Veștea va propune PSD intrarea la guvernare”, a declarat Daniel Zamfir la Digi24.

„Președintele în sfârșit joacă”

Deși anunțul președintelui Nicușor Dan a provocat un cutremur în PNL, social-democrații au privit cu interes de pe margine. Liderii din conducerea partidului, cu care Digi24.ro a discutat duminică, spuneau că Nicușor Dan „în sfârșit joacă” și că, de fapt, trebuia de mult jucat în acest fel. „E greu să mai spui ceva în PNL acum”, a declarat unul dintre liderii PSD, referindu-se la autoritatea pe care o va mai avea Ilie Bolojan, după acest anunț.

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Editor : A.G.