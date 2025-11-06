Live TV

Conducerea PSD se reunește în ședință pentru ultimele detalii privind congresul de vineri

Data publicării:
logoul psd
Sediul PSD. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte joi, începând cu ora 17:00, la Vila Lac, pentru a stabili ultimele detalii organizatorice cu privire la congres şi pentru a adopta modificările la Statutul partidului.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, singurul candidat la şefia formaţiunii, la congresul de vineri, a propus o modificare la Statutul PSD. Modificarea la statut „clarifică identitatea şi direcţia doctrinară” a partidului, potrivit lui Grindeanu.

„Este vorba de renunţarea la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nicio legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, naţional şi echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea şi respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiţionale şi culturale ale poporului român. Noua formulare a statutului reflectă, fără nicio urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este şi a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor şi al responsabilităţii sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european şi angajat ferm în cooperarea euroatlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea naţională”, a afirmat preşedintele interimar al PSD.

Pe lângă modificarea Statutului, în şedinţa CPN de joi se vor stabili ultimele detalii organizatorice pentru Congresul PSD care va avea loc vineri la Romexpo.

În cadrul congresului va fi aleasă o nouă conducere, singurul candidat la preşedinţia formaţiunii fiind Sorin Grindeanu.

Acesta va candida pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor şi va propune o nouă echipă de conducere. Echipa lui este alcătuită din cinci prim-vicepreşedinţi - Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuţ Pucheanu, Corneliu Ştefan - şi 20 de vicepreşedinţi.

Pentru funcţia de secretar general l-a propus pe europarlamentarul Claudiu Manda, soțul Olguței Vasilescu.

Citește și:

ANALIZĂ De ce a înlocuit PSD „progresismul” din statut cu „valori religioase”: „Termenul a devenit sinonim cu USR, societatea nu acceptă”

Liviu Dragnea îl acuză pe Sorin Grindeanu că minte legat de invitarea sa la Congresul PSD: „Există riscul să vorbesc membrilor”

Adrian Năstase, despre participarea la Congresul PSD: „O decizie de conștiință”. Ce spune fostul premier despre reformarea partidului

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
primar in calduri
2
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Sulf industrial granule
5
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
primarul din fundulea
Statul cere cetățenilor să respecte o lege pe care chiar instituțiile...
Vladimir Putin
Cum a fost dat de gol Putin că își regizează întâlnirile oficiale...
bani whatsapp
Înșelăciune pe WhatsApp în numele unui medic: Pacienții au primit un...
jared kushner ivanka trump
Un controversat proiect al ginerelui lui Trump stârnește revoltă la...
Ultimele știri
Încă mai e o șansă de a reveni la obiectivul climatic de 1,5°C, spun cercetătorii: „Putem contribui la recuperarea timpului pierdut”
Operaţiunea JUPITER – Peste 300 de percheziţii au loc joi în dosare cu un prejudiciu total de peste 220 de milioane de lei
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, participă NATO Industry Forum 2025
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Premierul Ilie Bolojan.
Un baron PSD amenință că scoate minerii în stradă împotriva lui Bolojan: „Să-i arătăm că Guvernul nu e Oradea”. Reacția PNL
deputat
„Sunt de principiu să ne facem plăcerile”. Cum explică un deputat PSD lipsa bolidului de peste 100.000 de euro din declarația de avere
ID71311_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Liviu Dragnea îl acuză pe Sorin Grindeanu că minte legat de invitarea sa la Congresul PSD: „Există riscul să vorbesc membrilor”
BUCURESTI - GALA SENIORI DE COLECTIE - 6 IUN 2024
Adrian Năstase, despre participarea la Congresul PSD: „O decizie de conștiință”. Ce spune fostul premier despre reformarea partidului
Screenshot 2025-11-05 at 11.34.55
Inflație de candidați la Primăria Capitalei: strategie de fragmentare a voturilor sau lipsă de interes real din partea partidelor?
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Câți bani a strâns statul la Sănătate, de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Suma ridicolă...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Cel mai mare sportiv român din istorie. Topul în care Gheorghe Hagi e pe 2, iar David Popovici abia al 5-lea...
Adevărul
Cum s-au infiltrat rușii în Pokrovsk și au preluat controlul din interior: „Nu mai știm cine e civil și cine...
Playtech
Ce este încălzirea stratosferică timpurie. Fenomenul rar aduce frig extrem
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Compozitorul Horia Moculescu, internat în stare gravă la ATI. Medicii de la „Matei Balş” spun că starea sa de...
Newsweek
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”