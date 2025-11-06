Conducerea PSD se reunește în ședință pentru ultimele detalii privind congresul de vineri

Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte joi, începând cu ora 17:00, la Vila Lac, pentru a stabili ultimele detalii organizatorice cu privire la congres şi pentru a adopta modificările la Statutul partidului.



Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, singurul candidat la şefia formaţiunii, la congresul de vineri, a propus o modificare la Statutul PSD. Modificarea la statut „clarifică identitatea şi direcţia doctrinară” a partidului, potrivit lui Grindeanu.



„Este vorba de renunţarea la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nicio legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, naţional şi echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea şi respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiţionale şi culturale ale poporului român. Noua formulare a statutului reflectă, fără nicio urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este şi a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor şi al responsabilităţii sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european şi angajat ferm în cooperarea euroatlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea naţională”, a afirmat preşedintele interimar al PSD.



Pe lângă modificarea Statutului, în şedinţa CPN de joi se vor stabili ultimele detalii organizatorice pentru Congresul PSD care va avea loc vineri la Romexpo.



În cadrul congresului va fi aleasă o nouă conducere, singurul candidat la preşedinţia formaţiunii fiind Sorin Grindeanu.



Acesta va candida pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor şi va propune o nouă echipă de conducere. Echipa lui este alcătuită din cinci prim-vicepreşedinţi - Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuţ Pucheanu, Corneliu Ştefan - şi 20 de vicepreşedinţi.



Pentru funcţia de secretar general l-a propus pe europarlamentarul Claudiu Manda, soțul Olguței Vasilescu.

Citește și:

ANALIZĂ De ce a înlocuit PSD „progresismul” din statut cu „valori religioase”: „Termenul a devenit sinonim cu USR, societatea nu acceptă”

Liviu Dragnea îl acuză pe Sorin Grindeanu că minte legat de invitarea sa la Congresul PSD: „Există riscul să vorbesc membrilor”

Adrian Năstase, despre participarea la Congresul PSD: „O decizie de conștiință”. Ce spune fostul premier despre reformarea partidului

Editor : B.E.