Conducerea PSD se reuneşte pentru a decide dacă susţine Guvernul Luca Niculescu

Conducerea PSD se reuneşte luni, în şedinţă, pentru a decide în ce mod va susţine guvernul Luca Niculescu. Social-democraţii vor refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi resping ideea unui guvern minoritar PSD, însă s-au lovit de refuzul liberalilor, care au anunţat că nu mai vor să facă parte dintr-un guvern cu PSD şi vor merge în opoziţie.

Biroul Permanent Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte luni, de la ora 10.30, la sediul central al PSD, pentru a analiza modul în care PSD va susţine, în Parlament, cabinetul condus de Luca Niculescu, premierul desemnat.

Niculescu are termen până joi să ceară Parlamentului un vot de învestitură.

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, afirma după prima discuţie cu premierul desemnat, Luca Niculescu, că PSD susţine refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării.

Preşedintele PSD a respins ideea unui guvern minoritar PSD, el precizând că o astfel de mişcare politică ar duce partidul „într-o zonă vulnerabilă”.

„Acel guvern minoritar PSD înseamnă, de fapt, poziţionarea PSD într-o zonă vulnerabilă, într-o zonă în care... Dar fac eu o ofertă inversă: PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Haideţi! Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta (să accepte liberalii un guvern minoritar - n.r.). De aceea vă şi spuneam că toate aceste şmecherii trebuie date la o parte, dacă vrem să găsim un viitor. Pentru că le găsesc ca să fie şmecherii politice într-o perioadă dificilă”, a afirmat Sorin Grindeanu, într-un interviu la Antena 3, potrivit News.ro.

PNL nu vrea cu PSD

Cu toate acestea, PNL a anunţat că nu vrea să facă parte dintr-un guvern cu PSD şi că va rămâne în opoziţie, dar nu exclude susţinerea la vot a guvernului Luca Niculescu.

Ilie Bolojan a anunţat joi că l-a informat pe premierul desemnat Luca Niculescu că PNL nu intenţionează să participe în acest guvern, dar partidul este deschis să acorde un vot de învestire acestui guvern, având în vedere situaţia în care se găseşte România.

„Am discutat despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenţionează să participe în acest guvern. Avem o decizie, în baza experienţei pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social-Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziţie”, a anunţat Ilie Bolojan după discuţiile cu premierul desemnat.

Poziţionarea PNL a dus la un schimb de mesaje dure între social-democraţi şi liberali.

„Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România”, a transmis Sorin Grindeanu.

„Domnule Bolojan, blocajul din economie şi lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeţi să le trataţi cu ironie. Nemulţumirea oamenilor faţă de direcţia în care merge ţara nu este o invenţie a PSD. Scumpirile apasă pe bugetele familiilor, salariile nu mai ţin pasul cu preţurile, iar firmele resimt tot mai puternic panta descendentă economică în care ne aflăm. Nu puteţi să vă prefaceţi că nu vedeţi consecinţele politicilor pe care le-aţi susţinut!”, a scris Grindeanu sâmbătă dimineaţă, pe Facebook.

Progrmul PSD

Priorităţile PSD într-un program de guvernare Fără creştere de taxe în 2027, rectificare bugetară, cu acoperirea necesarului de finanţare pentru spitale, servicii critice, funcţionarea statului şi adoptarea bugetului pe 2027, cu respectarea traiectoriei de deficit

PSD a venit cu mai multe priorităţi care ar trebui să se regăsească în programul de guvernare al premierului desemnat Luca Niculescu.

Social-democraţii cer un memorandum semnat împreună cu mediul de afaceri şi sindicatele că nu vor creşte taxele în anul 2027, plata facturilor restante ale statului în maximum 90 de zile, rambursarea accelerată de TVA în 30 de zile pentru firmele cu risc fiscal redus, cu verificări ulterioare; dar şi reducerea cu 25% a autorizaţiilor şi avizelor cerute de stat pentru înfiinţarea unei afaceri.

Social-democraţii mai vor prezentarea în Parlament a situaţiei reale a deficitului bugetar şi a tuturor datoriilor amânate înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027 dar şi rectificarea bugetară cu acoperirea necesarului de finanţare pentru spitale, servicii critice, funcţionarea statului şi adoptarea bugetului pe 2027, cu respectarea traiectoriei de deficit.

Alte măsuri vizează stocul pentru iarnă de gaze şi energie, indexarea pensiilor (inclusiv militare) conform legii şi a pensiei minime, eliminarea CASS pentru mame, veterani şi persoane cu dizabilităţi, operaţionalizarea tuturor măsurilor din Planul de relansare economică, demararea proiectului reformei administrative, consorţii administrative şi servicii comune.

PSD mai propune ca unităţile administrativ-teritoriale mici să poată utiliza în comun servicii de urbanism, juridic, achiziţii, contabilitate, IT, resurse umane şi atragere de fonduri europene şi finanţare suplimentară pentru UAT-urile care îşi integrează voluntar funcţiile administrative.

O altă propunere a PSD se referă la comasarea voluntară a unităţilor administrativ teritoriale, astfel că, cele care decid prin procedură democratică să fuzioneze vor beneficia pentru o perioadă determinată de bonusuri investiţionale şi de garantarea menţinerii punctelor locale de servicii.

Editor : B.P.