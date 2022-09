Conflict între partenerii de coaliție la Bârlad, după ce primarul a propus școlilor cursuri online ca să facă economie la energie

Este scandal între PNL și PSD în municipiul Bârlad, după ce primarul liberal al oraşului, Dumitru Boroș, le-a cerut printr-o adresă directorilor de şcoli din oraș să facă economie la energie. Edilul a propus ca scenariu inclusiv învăţământul online sau hibrid ori scurtarea duratei cursurilor. În replică, deputatul PSD Eduard Popica i-a solicitat edilului „să nu îngroape” şcoala şi să facă din educaţie un domeniu prioritar. Cei doi protagoniști s-au confruntat în direct la Digi24, iar social-democratul l-a acuzat pe edilul liberal că a făcut zeci de angajări la Primărie și a cheltuit mulți bani pe propriul aparat administrativ și de aceea acum nu are bani pentru școli.

Dumitru Boroș (PNL), primarul Bârladului: „Suntem conștienți de realitățile pe care le trăim, iar anul trecut la Bârlad am avut facturi plătite la o unitate școlară de 475.000 de lei și am zis că e bine să discutăm din timp și fiecare școală să discute în Consiliul de Administrație să vadă ce poate face fiecare. Nu numai la școli am discutat, am discutat și cu subordonatele din Consiliul Local și din aparatul propriu al primarului, dar ca de fiecare dată, orice intenție bună este acoperită de fuga după imagini. Astăzi avem la Bârlad școli care nu mai au niciun ban din finanțarea de bază și va trebui să venim de la bugetul local, iar în oraș avem foarte multe proiecte în derulare și trebuie să asigurăm sume pentru acele proiecte, nu le putem opri”.

Pe de altă parte, primarul spune că adresa trimisă școlilor, care a ajuns publică, a fost redactată defectuos, în grabă, de subordonații săi. „Nu s-a pus niciodată problema să oprim sau să trecem online, e vorba despre scenarii din care să reiasă economii cantitative față de anul trecut, fără a fi afectați indicatorii din procesul de învățământ”. El spune că toți directorii de școli și grădinițe au înțeles mesajul și deja au început să vină răspunsurile lor către Primărie pentru a face economii la gaz și electricitate.

Eduard Popica (PSD), deputat: „Înainte de fuga după imagini despre care vorbea domnul primar, ar trebui întâi să ne gândim la faptul că educația copiilor noștri este înainte de toate. Înainte de toate aspectele pe care le sesiza domnul primar, trebuie să-i amintim că are cheltuieli cu aparatul propriu al primarului de peste 200 de miliarde de lei vechi anual. Dumnealui, când a venit în Primărie, a găsit 80 de funcționari în 2016, iar acum are 200. Numai anul acesta, în mai și iunie, cred, a angajat 50 de oameni. Având în vedere ceea ce se întâmplă în toată lumea, eu cred că educația copiilor putea fi pusă pe primul loc. Chiar săptămâna aceasta în Consiliul Local a fost pe ordinea de zi un proiect în care domnul primar solicita 46.000 de lei vechi pentru a pune niște camere video la o grădiniță, chiar cea mai mică grădiniță din Bârlad.

Noi nu trebuie să ne întoarcem din nou în timp și să ne readucem aminte că pe vremea răposatului unora dintre noi chiar le înghețau mâinile, dar nici nu trebuie să lăsăm deoparte faptul că avem o expertiză în ceea ce privește școala online. Cu toții am văzut efectele negative care au dus la pregătirea copiilor noștri pe pe timpul pandemiei și ce a însemnat pentru o întreagă generație această școală online.

Atenție, lăsând la o parte greșelile de ortografie care sunt în acea adresă, orice om care știe cât de cât limba română poate vedea acolo care sunt recomandările acestei adrese către unitățile de de învățământ și cum consideră de altfel Primăria Municipiului Bârlad să facă economie din banii care sunt gestionați. Sunt trei aspecte acolo (în adresă) care sunt recomandate, în speță scurtarea orelor sub 45 de de minute, trecerea în două schimburi și chiar, în ultimul rând, s-ar ajunge chiar și la pregătirea copiilor într-un mediu online”.

Dumitru Boroș (PNL): „Eu acum nu cred că e cazul să facem un studiu pe adresă, dar dacă domnul deputat s-ar uita două rânduri mai sus, este stipulat clar: să nu fie afectați indicatorii, precum ar fi... , adică să nu afectăm procesul de învățământ, iar mai jos, drept urmare, vă rugăm să ne comunicați scenariile la care v-ați gândit... ”

Eduard Popica (PSD): „Păi faceți recomandările, domnule primar, pentru a reduce cheltuielile, puteți foarte bine să reduceți, de exemplu, salarizarea, pentru că aveți autonomia locală și puteți să reduce salariile. Angajați. Puteați să anticipați din timp...”

Din acest moment, cei doi politicieni, care au intervenit prin telefon, au vorbit unul peste altul și nu s-a mai înțeles nimic, astfel că moderatorul a fost nevoit să pună capăt discuției.

De unde a pornit scandalul

Primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boroş (PNL), le-a cerut printr-o adresă directorilor unităţilor de învăţământ din localitate să găsească soluţii pentru reducerea costurilor facturilor, indicând ca posibile scenarii inclusiv desfăşurarea orelor în sistem online şi hibrid sau reducerea duratei de desfăşurare a cursurilor. Documentul a fost făcut public de deputatul Eduard Popica (PSD), care, într-o postare pe pagina sa de Facebook, nu admite argumentul că facturile vor fi mari pentru Primărie și amintește că atât premierul, cât și ministrul energiei sunt colegii de partid ai edilului.

„Primarul Bârladului, conducătorul unui municipiu cu tradiţii solide în domeniul culturii şi al educaţiei, dă o lovitură de graţie şcolii bârlădene propunând conducerilor unităţilor de învăţământ "să stingă lumina" şi să treacă procesul de învăţământ în "online", întrucât s-au cam terminat bănuţii şi nu va avea cu ce să deconteze facturile la utilităţi, în condiţiile în care atât premierul, cât şi ministrul Energiei sunt colegii domniei sale de partid. Cu toţii am realizat dimensiunea pierderilor suferite de către şcoală şi educaţie în urma experimentului "şcoala online" din pandemie. Primii care ar trebui să pună umărul la reinstaurarea normalităţii, la recuperarea pierderilor suferite de către şcoală sunt autorităţile locale. Domeniul educaţiei ar trebui să fie prioritatea dumneavoastră, domnule primar! În numele părinţilor copiilor din Bârlad vă solicit imperativ să nu îngropaţi şcoala bârlădeană, care timp de secole a dat ţării o întreagă pleiadă de personalităţi în toate domeniile de activitate”, a transmis Eduard Popica.

Ce le-a cerut primarul școlilor din Bârlad

În adresa trimisă de Primăria Bârlad unităţilor de învăţământ din localitate, directorilor li se cere să rezolve „cu celeritate” această problemă.

„Unităţile de învăţământ la care finanţarea de bază nu acoperă cheltuielile de funcţionare au luat decizii privind realizarea eficientă a sistemului de învăţământ, optimizând şi eficientizând cheltuielile astfel încât să nu fie afectaţi indicatorii procesului de învăţământ cum ar fi: diminuarea timpilor de desfăşurare a orelor, efectuarea orelor în două schimburi pentru a încălzi şi ilumina doar anumite săli de clasă, efectuarea orelor în sistem online sau mixt. Drept urmare, vă rugăm să ne comunicaţi scenariile la care v-aţi gândit din care să reiasă şi economiile cantitative şi valorice pe care estimaţi să le realizaţi comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent. (...) Avem rugămintea să trataţi această problemă cu celeritate şi seriozitate, deoarece cât de curând vor sosi următoarele facturi şi trebuie să dăm dovadă de bună gestionare a crizei în care ne aflăm”, se arată în documentul primit de conducerile şcolilor şi grădiniţelor din Bârlad, citat de Agerpres.

