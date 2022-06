Conflict (și cu gramatica) în conducerea AUR: „Claudiu Târziu ma tratat cu indispreț”

Președintele filialei AUR din Germania, Dacian Mariș, și-a anunțat demisia din partid. Într-o postare pe Facebook, plină de greșeli gramaticale, el îl acuză pe George Simion că l-a înlăturat din conducerea partidului, iar pe Claudiu Târziu, că l-a tratat cu „indispreț”.

Mariș spune că demisionează „din motive personale, dar și profesionale” și se plânge că AUR „nu este ceea ce a crezut că vrea să fie”.

Mai mult, el spune că partidul „nu va fi distrus de „sistem” așa cum susține” George Simion, ci „se va autodistruge din interior”.

Postarea integrală a lui Dacian Mariș:

„ADIO AUR !!!

Salutare dragi colegi și prieteni,

Eu Dacian Mariș am înaintat astăzi 12.06.2022 cererea mea de Demisie către Secretarul General AUR.

Demisia mea este din motive personale dar și profesionale, însă voi susține orice proiect bun adus de AUR în parlament !

Niciodată nu am ieșit public să lezez imaginea partidului deșii am avut multe ocazii să o fac, imaginea mea a fost însă lezată de postul de Televiziune Antena3 (link mai jos) când Mihai Gâdea mă arăta într-o poză veche de la mine din grădină eram la un picnic tăiam lemne și ei m-au făcut extremist și legionar fără să primesc drept la replică, aceea poză a fost preluată și de alte Televiziuni când a fost scandalul cu Șoșoacă (Realitatea TV și Romania TV)

Mereu am sperat că lucrurile se vor schimba dar speranța mea a luat sfârșit, AUR nu este ceea ce am crezut că vrea să fie și motivul principal pentru care m-am alăturat acestei formațiuni politice au fost cei 4 piloni care mă reprezintă dar care din păcate nu sunt mereu respectați de conducere sau de membri.

Am intrat în AUR în Martie 2020 deșii de George Simion știam din 2019. Mulți oameni de nădejde care i-au fost alături l-au părăsit dealungul timpului din cauza schimbări comportamentului său față de oamenii care l-au propulsat să ajungă ce a ajuns azi.

Am intrat în politică cu speranța că voi putea să ajut Românii din Diaspora să își recapete speranța de a se întoarce acasă din păcate nu am văzut mare implicare a deputatului de Diaspora Boris Volosatîi dar nici din partea președintelui Comisiei pentru Românii de Pretutindeni dl. Senator Claudiu Târziu, într-adevăr țin să apreciez efortul altor deputați care chiar fac treabă: Antonio Andrușceac, Dumitrina Mitrea, Dan Tănasă, George Badiu și mai sunt încă câțiva care își dau toată silința pe cale parlamentară cu pârghiile care le au să rezolve unele din problemele românilor din Diaspora. Ceilalți 2 reprezentanți de Diaspora se ocupă mai mult cu comunitățile istorice dar să nu uite că noi ceilalți din Diaspora i-am băgat în Parlament nu Moldovenii sau Bucovinenii care sunt și ei frații noștri dar acolo problemele sunt mult mai aprofundate și nu văd cum ar putea fi soluționate.

Nu regret nimic din ce am făcut în AUR am condus una din cele mai mari Filiale AUR din Diaspora până la alegeri am sacrificat bani, timp, familie tot ca acest partid să intre în Parlament, toate astea la cererea lui George Simion care mi-am asumat-o, după ce AUR a intrat în parlament am fost înlăturat din conducere și după anumite divergențe am ales sa rămân un simplu membru, funcția de președinte de filială fiind nesimnificativă pentru mine. Oamenii "vechi" au fost înlocuiți treptat după alegeri cu oamenii "noi". Nu uita George când ne-am cunoscut și nu erai Parlamentar îmi ziceai frate așa cum făceai cu toți și la ultimele evenimente nici nu m-ai salutat să nu mai zic de Claudiu Târziu în cazul meu ma tratat cu indispreț și a fost de acord cu înlăturarea mea din funcție eu nefiind invitat la prima ședință zoom de după alegeri cu dânsul.

Nu voi pleca la alte partide cum au făcut foștii mei colegi sau deputați, nu mă reprezintă nici APP-u lui Dragnea, nici SOS Romania al Dianei Șoșoacă dar nici AD (Alternativa Dreaptă) al Adelei Mârza. AUR a fost unica mea opțiune politică.

AUR nu va fi distrus de "sistem" așa cum susține GS că sistemul vrea sa distrugă partidul său să îl fragmenteze, AUR se va autodistruge din interior se vede asta cu ochiul liber, demisii in masă particulare dar și filiale întregi, păcat de toți oamenii drepți și de nădejde care au contribuit la clădirea acestui proiect frumos în care și-au pus speranța sute de mii de românii poate chiar milioane. Nu văd cum AUR va ajunge la 58% la următoarele alegeri când în interiorul partidului sunt atâtea probleme nerezolvate și oamenii părăsesc această formațiune politică.

Mă bucur însă că am cunoscut oameni de calitate în Diaspora dar și în țară cărora țin să le mulțumesc și le urez succes în continuare. Foștilor mei colegi din filiala AUR Germania le doresc multă înțelepciune și tărie.”

Editor : M.B.