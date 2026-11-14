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Congo își retrage candidatul în favoarea României la șefia Francofoniei. Cioloș, în cursa pentru funcție: „Împărtășim aceleași valori”

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dacian ciolos
Foto: OIF
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Dacian Cioloș, candidatul României pentru funcția de secretar general al Francofoniei, a mulțumit Republicii Democrate Congo pentru disponibilitatea de a-și retrage propria candidatură în favoarea sa. Cioloș a afirmat că România și Congo împărtășesc aceleași valori de solidaritate, moderație și cooperare și a prezentat o platformă care propune o cooperare durabilă între statele și guvernele membre de pe cele cinci continente, în slujba unei Francofonii a oportunităților pentru toți cetățenii.

„Adresez mulțumirile mele Republicii Democratice Congo pentru încrederea acordată viziunii mele politice privind viitorul Francofoniei. Îmi exprim, de asemenea, aprecierea pentru angajamentul ferm al acesteia în favoarea construirii consensului de care comunitatea noastră are nevoie pentru a asigura o legitimitate largă viitoarei conduceri a Francofoniei”, a precizat Dacian Cioloş.

Cioloş susține că pentru desemnarea viitorului Secretar General al Francofoniei, „comunitatea noastră trebuie să-şi mobilizeze toate resursele diplomatice necesare pentru a ieşi din logica competiţiei şi a intra într-o dinamică a cooperării şi consensului”

„Viziunea şi programul politic pe care le propun oferă o platformă pentru o cooperare durabilă între statele şi guvernele membre de pe cele cinci continente, în slujba unei Francofonii a oportunităţilor pentru toţi cetăţenii noştri”, a mai transmis Dacian Cioloş.

Acesta a mulţumit şi Julianei Lumumba, candidata Republicii Democratice Congo, pentru dedicarea sa faţă de unitatea Francofoniei.

„Împărtăşim cu dumneaei o viziune foarte ambiţioasă asupra viitorului Francofoniei şi există multe asemănări între noi. Rămânem deschişi dialogului cu toate statele şi guvernele francofone pentru a ajunge la consensul care va consolida legitimitatea şi credibilitatea organizaţiei noastre şi ne va permite să continuăm împreună construcţia Francofoniei”, a mai afirmat Cioloş.

RD Congo s-a declarat dispusă, în urma consultărilor cu România, să ia în considerare retragerea candidaturii congoleze şi să analizeze un demers comun în favoarea lui Dacian Cioloş, propus de România pentru funcţia de Secretar General al Francofoniei, potrivit MAE.

Republica Democrată Congo subliniază, însă, că acest demers de deschidere nu poate fi unilateral, ci se bazează pe aşteptarea legitimă ca ceilalţi candidaţi şi statele care îi susţin să dea dovadă de acelaşi spirit de responsabilitate, flexibilitate şi deschidere către compromis, pentru a permite apariţia unei candidaturi cu adevărat consensuale.

Editor : A.P.

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