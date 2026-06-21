Congresul Extraordinar al PNL, convocat după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veştea, fără a consulta sau informa partidul, are loc, duminică, la Romexpo, începând cu ora 12:00, cu participarea a 2.500 de delegaţi. Singurul candidat este actualul preşedinte al formaţiunii, Ilie Bolojan, care a depus o moţiune intitulată „Modernizare cu Rădăcini”, el arătând că PNL are nevoie de modernizare, dar şi de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea de-a lungul timpului.

Echipa propusă de Bolojan este alcătuită din:

prim-vicepreşedinte: Dan Motreanu,

secretar general: Robert Sighiartău,

vicepreşedinţi: Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureşan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoş Pîslaru, Florin Roman şi Gabriela Horga.

La Congres urmează să fie modificat şi Statutul partidului. Veştea, care iniţial şi-a anunţat intenţia de a candida, a revenit afirmând că nu va gira prin candidatură Congresul, pe care îl consideră nestatutar. O eventuală decizie privind excluderea sa şi a altor membri ai PNL care ar putea face parte din Executivul său - a cărui învestire este incertă - ar urma să fie luată de Biroul Permanent care este ales duminică.

Decizia convocării Congresului Extraordinar a fost luată cu 85% dintre voturile exprimate la Consiliul Naţional Extraordinar, respectiv cu voturile a 566 de reprezentanţi liberali, în timp ce 97 s-au opus, iar 19 s-au abţinut de la vot.

La Congres vor participa 2.500 de delegaţi care vor alege conducerea partidului şi vor modifica Statutul formaţiunii.

Potrivit PNL, principalele modificări ale Statutului sunt: Crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea BEX, structură dovedită nefuncţională, cu integrarea atribuţiilor BEX în atribuţiile BPN, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi ai partidului de la patru persoane la o persoană, crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid, clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor partidului.

Singura moţiune, cea depusă de Ilie Bolojan

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, şi-a depus candidatura pentru a ocupa în continuare funcţia de lider al PNL, moţiunea sa, intitulată „Modernizare cu Rădăcini”, fiind singura depusă până la termenul-limită.

„Candidez cu moţiunea «Modernizare cu Rădăcini», alături de o echipă care crede în nevoia de reformă, de profesionalism şi de responsabilitate în politică. PNL are nevoie de modernizare, dar şi de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea de-a lungul timpului. Cred într-un partid mai deschis, mai credibil şi mai conectat la aşteptările românilor”, a arătat Ilie Bolojan.

El a adăugat că, alături de colegii din Biroul Naţional, îşi asumă responsabilitatea de a reconstrui încrederea, de a întări partidul şi de a oferi o direcţie clară pentru viitor.

„Obiectivul nostru este un PNL unit, puternic şi respectat, capabil să răspundă cu seriozitate provocărilor acestei perioade. Vom face tot ce ţine de noi să nu ne batem joc de încrederea oamenilor”, a subliniat el.

„Nu putem lăsa viitorul ţării la cheremul celor care vor să ne întoarcă în trecut pentru a-şi proteja privilegiile. România are nevoie urgentă de o reformă profundă a administraţiei, de instituţii performante şi de curajul de a schimba radical ceea ce nu funcţionează. De aceea, am decis să mă alătur Partidului Naţional Liberal şi echipei conduse de Ilie Bolojan. Fac acest pas din profunda convingere că reformele majore nu pot fi realizate de unul singur. Ele au nevoie de o echipă puternică, de o viziune clară şi de o majoritate solidă care să îşi asume, fără ezitare, modernizarea şi securizarea parcursului european al ţării. Cred într-o Românie europeană, competitivă şi guvernată de profesionişti. Cred în reforme făcute cu diligenţă şi cred că acum, mai mult ca oricând, este momentul să strângem rândurile şi să construim mai departe - cu responsabilitate, curaj şi încredere în viitor”, şi-a argumentat Dragoș Pîslaru decizia de a se înscrie în PNL şi de a candida în echipa lui Bolojan.

La rândul său, Oana Gheorghiu a explicat că, deşi nu şi-a dorit o funcţie publică, „haosul în care România a fost împinsă” a făcut-o să înţeleagă „că timpul nu mai are răbdare cu noi”. „Am acceptat propunerea lui Ilie Bolojan de a face parte din echipa sa în PNL. Sunt alături de el şi de toţi românii cinstiţi care vor modernizarea României, oprirea risipei şi eliminarea privilegiilor”, a transmis ea.

Ciprian Ciucu nu candidează pentru funcţia de prim-vicepreşedinte

Ciprian Ciucu, singurul dintre actualii prim-vicepreşedinţi ai PNL care îl susţine pe Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, că i s-a propus să candideze pentru poziţia de prim-vicepreşedinte al PNL, fiind asigurat de „o largă susţinere” din partea colegilor.

„Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situaţia de a avea un prim-vicepreşedinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproşabilă pentru a recâştiga încrederea românilor şi să nu i se arunce permanent în faţă situaţia mea. Ştim cum fac ei”, a scris el pe Facebook.

El s-a declarat convins că „este o decizie corectă” faţă de colegii săi.

„Este o decizie corectă pe termen lung, este decizia mea. Pentru că pleacă pe un nou drum şi pentru că urmează o luptă grea cu PSD şi cu sistemul, PNL trebuie să deţină avantajul moral! Acum nu trebuie să fie despre persoana mea şi despre ce mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care va urma. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competenţă şi integritate pe care să le aducă în lupta pentru România”, a transmis Ciucu.

Primarul general al Capitalei a anunţat că se va „dedica exclusiv serviciului public în slujba bucureştenilor”.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, pentru luare de mită, pentru fapte din perioada când era primar al Sectorului 6. Procurorii afirmă că el ar fi primit foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală în toamna anului trecut, de la doi oameni de afaceri care dezvoltau un proiect imobiliar, pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu care îi reveneau în procedurile administrative referitoare la acel proiect imobiliar.

În schimb, Ciucu a afirmat că unele persoane s-ar fi folosit de numele său şi s-ar fi cerut nişte sume în campania electorală de anul trecut.

„Eu nu am luat niciun leu şi nu am condiţionat emiterea acelor documentaţii de urbanism de primirea unor foloase”, a susţinut Ciucu.

Veştea, care anunţase că va candida la şefia PNL, a decis să nu depună o moţiune

Adrian Veştea a fost desemnat premier de preşedintele Nicuşor Dan în urmă cu o săptămână, fără ca şeful statului să se consulte sau să informeze PNL. La rândul său, Veştea a susţinut că „şi-a exprimat intenţia” de a-şi anunţa colegii, însă Nicuşor Dan i-a cerut să păstreze confidenţialitatea.

PNL i-a cerut lui Veştea să îşi depună mandatul, însă acesta nu a făcut-o. Ca urmare, PNL a anunţat, marţi, că Adrian Veştea se situează în afara Partidului Naţional Liberal, în condiţiile în care desemnarea s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului.

Joi, Adrian Veştea şi-a anunţat candidatura la şefia PNL şi a cerut mutarea Congresului PNL pe 28 iunie, el arătând că intenţionează să prezinte o moţiune concentrată pe responsabilitatea faţă de România, în cadrul unui parteneriat politic onest cu preşedintele României. Veştea spunea că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului şi se declara convins de faptul că Ilie Bolojan nu va refuza o confruntare democratică în care amândoi pornesc cu oportunităţi egale. Potrivit lui Veştea, este un gest de minimă decenţă democratică.

„Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea şi cred că, în felul acesta, putem găsi o formulă de a merge înainte, împreună, uniţi”, mai spunea Adrian Veştea.

Vineri, Adrian Veştea a afirmat că el consideră „profund anormal” refuzul de a se prelungi cu o săptămână termenul pentru Congresul partidului.

„Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”, a anunţat el, vineri seară, menţionând că ia în considerare toate demersurile de contestare statutară şi legală a acestui Congres, pe care îl consideră „un demers nestatutar şi nelegal”.

Referitor la solicitarea de amânare a Congresului, deputatul PNL Robert Sighiartău a precizat, vineri seară, că „domnul Veştea nu a formulat o cerere oficială către Secretariatul General printr-o adresă scrisă, ci şi-a exprimat această intenţie exclusiv printr-o postare publicată pe propria pagină de Facebook”.

„Domnul Adrian Veştea, care este membru de 30 de ani al Partidului Naţional Liberal, este şi prim-vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal, cred că este suficient de cunoscut în partid astfel încât, dacă îşi va înregistra moţiunea până mâine la ora 17, în termenul stabilit de Consiliul Naţional, să poată să convingă suficienţi colegi astfel încât să intre în această competiţie internă. Deci nu vedem o problemă în a avea competitori, mai ales atât de cunoscuţi, precum este dânsul”, a spus deputatul Ionel Bogdan, după ce Veştea i-a cerut lui Ilie Bolojan să amâne Congresul extraordinar cu o săptămână.

El a precizat, despre o eventuală excludere din partid a lui Veştea, că deciziile vor fi luate în Biroul Permanent care va fi ales duminică.

Aripa Veştea din PNL a depus la Tribunalul Ilfov o cerere de suspendare de urgenţă a deciziilor BPN prin care s-au convocat Consiliul Naţional şi Congresul, arătând că scopul evident a fost de a modifica Statutul partidului şi de a elimina membrii şi aleşii cu opinie divergentă, potrivit unor surse liberale. Susţinătorii lui Veştea au introdus şi o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Naţional Liberal şi a preşedintelui partidului, prin care solicită antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâţilor şi obligarea acestora, în solidar, la plata de 250.000 lei daune morale de fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 lei în total.

Veştea are susţinerea a cel puţin 16 liberali, între care şi ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, care şi-a dat demisia, miercuri, din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL.

Învestirea Guvernului Veştea, incertă

Premierul desemnat, Adrian Veştea, a finalizat Programul de guvernare, un document de 68 de pagini pregătit pentru perioada 2026 - 2028, în care se vorbeşte despre „o perioadă marcată de provocări economice, sociale şi de securitate, care impun acţiune responsabilă, reforme structurale şi o guvernare eficientă”. Veştea afirma că priorităţile Cabinetului său vor fi programele SAFE, PNRR, OCDE şi întărirea securităţii naţionale. Premierul desemnat afirma că va continua lucrurile bune care au fost începute până acum şi va evalua „onest” fiecare măsură deja adoptată.

Cu toate acestea, lista de miniştri nu a fost definitivată şi depusă în Parlament, Veştea anunţând însă că îşi doreşte ca Alexandru Nazare să continue la Finanţe. Sâmbătă, Adrian Veştea a publicat o fotografie în care apare alături de Luca Niculescu, „viitor ministru de Externe”, spunând că au lucrat şi pe varianta finală a Programului de guvernare pe care intenţionează să îl prezinte Parlamentului.

PNL, USR şi UDMR au anunţat deja că nu vor susţine învestirea Guvernului Veştea. Un anunţ similar a fost făcut şi de către liderii AUR.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, joi, că l-a informat pe premierul desemnat, Adrian Veştea, că PSD încă analizează dacă intră sau nu la guvernare.

„Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Iar azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aş dori duminică, după-amiază, să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Naţional şi să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa sau în guvernul condus de Adrian Veştea”, a spus Grindeanu.

Editor : Ș.R.