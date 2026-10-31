Live TV

Congres în USR: partidul își alege cei 24 de membri ai Consiliului Național. Ce rol are forul de conducere

Data publicării:
radu miruta diana buzoianu dominic fritz oana toiu irineu darau
Foto: Dominic Fritz/ Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

USR organizează sâmbătă, la Timișoara, un congres pentru alegerea celor 24 de membri ai Consiliului Național, forul colectiv de conducere. Această competiție nu amenință poziția de lider al lui Dominic Fritz, care a fost ales președinte în vara anului 2025 pentru un mandat de patru ani. Însă majoritatea în Consiliul Național reprezintă susținerea necesară pentru a lua decizii în partid. 

La congresul USR vor candida trei liste cu echipe a câte 29 de membri fiecare, precum și 4 independenți. 

Potrivit surselor din partid, una dintre echipe îi va include pe Diana Buzoianu, fost ministru al Mediului, Irineu Darău, fost ministru al Economiei, Oana Țoiu, fost ministru de Externe și Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății. Aceștia ar fi pe una dintre listele cu șanse mari să fie alese. 

Cealaltă echipă cu susținere puternică îi include pe Radu Miruță, fost ministru al Apărării, Dan Barna, europarlamentar, Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării, Radu Mihaiu, fost primar al Sectorului 2, Stelian Ion, fost ministru al Justiției și Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii. 

O a treia echipă îi include pe Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, primar al Bacăului și Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1, printre alții, conform surselor. 

Discursurile în congres vor începe sâmbătă de la ora 11:00, urmate de prezentarea echipelor și votul propriu-zis. 

Primele rezultate parțiale ale votării ar putea fi disponibile începând cu ora 18:30. 

Duminică de la ora 11:00 este programată prima conferință de presă cu noul for de conducere. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
1
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
2
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard din...
euro bani bacnote
3
Anchetatorii au aflat cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați de vameși pe...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
4
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care...
buletin de vot urna inquam octav ganea
5
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare: primul sondaj după...
”Cutremur” în Europa, după ce Rusia a primit ”DA”! Reacția României: ”Nu am crezut”
Digi Sport
”Cutremur” în Europa, după ce Rusia a primit ”DA”! Reacția României: ”Nu am crezut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
diana buzoianu cu sacou rosu si laptop in fata
Diana Buzoianu, despre șeful Apelor Române, „însănătoșit miraculos”: „A dat o decizie cu trafic de influență pentru PSD”
intotero la o sedinta
Răspunsul lui Intotero, întrebată despre revenirea lui Cazan la Apele Române: Înțeleg că e frustrată că nu mai ocupă acest portofoliu
Intotero Buzoianu
Diana Buzoianu, după revenirea directorului demis la Apele Române: „S-a însănătoșit când a văzut-o pe Natalia Intotero”
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
Dominic Fritz promite luni o discuție „cu cifrele pe masă”. „PSD se preface că ar căuta gaura în buget. Dar ce caută de fapt e o scuză”
radu miruta ministerul transporturilor
Dispută între actualul și fostul ministru al Transporturilor. „Presiunea pusă de PSD pentru a anula ce ţine de USR contează mai mult”
Recomandările redacţiei
protest milano italia
Cum încearcă rețele asociate islamului politic să exploateze...
estetician
Medic: „Am avut paciente injectate cu silicon de construcții”...
Soap bubbles float in front of the European Parliament building
Cui îi e frică de cine la Bruxelles? Ghidul Politico de Halloween
Vladimir Putin
Cum folosește Putin istoria medievală pentru a-și justifica...
Ultimele știri
Recuperarea datoriilor fiscale între România și alte state: ANAF pregătește modificări privind verificarea debitorilor
Dovleacul, simbolul de Halloween cu beneficii pentru vedere, digestie și imunitate. Cum recomandă nutriționiștii să îl consumi
La ce distanță de gardul vecinului poți construi o anexă în curte. Când ai nevoie de acordul acestuia și de autorizație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurătatea devine amintire pentru aceste 3 zodii din 30 octombrie. Vindecare, iubire, emoție
Cancan
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Fanatik.ro
Anvelope de iarnă 2026. Când trebuie schimbate cauciucurile, ce spune legea și ce amenzi riscă șoferii
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Anvelope de iarnă 2026. Când trebuie schimbate cauciucurile, ce spune legea și ce amenzi riscă șoferii
Adevărul
Un român care susține că a luptat în Ucraina a răspuns curiozităților internauților. „Voluntarii au un moral...
Digieconomic
Când intră a doua tranșă din ajutoarele one-off pentru pensionari. Prima plată a fost făcută în luna mai
Digi FM
A intrat în camera de execuție pregătită să moară și s-a trezit "confuză" la spital. Christa Pike, declarații...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali: ”Are 40 și ceva de mii pe lună!”. Vali Moraru: ”Stați puțin, nu ne amețiți. Cum adică?”
Pro FM
Paula Seling s-a logodit! Surpriză la doar două luni după ce s-a aflat că iubește din nou. Cine este bărbatul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
O îmbrățișare strânsă. Emma, fiica lui Eric Roberts, mesaj emoționant pentru „mătușa Julia”: „Te iubesc...
Adevarul
Povestea lui Daniel, tânărul mecanic mort în cabina trenului implicat în tragedia din Spania. Colegul său...
Newsweek
Pensie sub 1.800 de lei după 35 de ani munciți. De ce ajung unii pensionari cu pensii atât de mici?
Digi FM
Cum să-ți încălzești casa fără să crească factura la gaze. Trucul simplu cu apă care te scapă de frig
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care o poți face când bei ceai. Un studiu amplu a analizat legătura cu bolile de inimă
Digi Animal World
Apariție spectaculoasă în jungla Amazonului. Animalul extrem de rar pe care cercetătorii l-au căutat ani...
Film Now
Ian McKellen, devastat de moartea lui Patrick Stewart: "Un om pe care te puteai baza, pe care îl admirai și...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...