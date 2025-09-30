Congresul Național al AUR va avea loc pe 30 noiembrie, la Alba Iulia

Biroul Naţional de Conducere al formațiunii Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a decis marți convocarea Congresului Naţional al partidului, care va avea loc pe 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia, anunţă un comunicat al partidului.

„Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor a decis convocarea Congresului Naţional al partidului. Evenimentul va avea loc în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia, locul unde AUR a pornit la drum şi unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unităţii românilor”, scrie în comunicatul AUR.

„Congresul AUR va fi un moment de bilanţ, dar şi de reafirmare a angajamentului nostru faţă de români: un partid suveranist, curajos, dedicat apărării interesului naţional şi reconstrucţiei unei Românii demne şi puternice”, mai scrie sursa citată.

Editor : B.E.