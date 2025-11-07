Live TV

Congresul PSD: Sorin Grindeanu, unicul candidat, va fi ales astăzi șef al partidului. Social-democrații își schimbă și doctrina

sorin grindeanu
Foto: Inquam Photos / George Călin
Fără urmă de „progresism” în PSD Cum arată echipa lui Sorin Grindeanu Paul Stănescu pleacă din conducerea partidului Năstase, Geoană, Ponta și Dăncilă, invitați la Congres Marcel Ciolacu s-a întors la Buzău

Sorin Grindeanu se pregătește să fie uns președinte cu puteri depline al Partidului Social Democrat, fiind unicul candidat în cadrul Congresului care începe de la ora 13:00. Va fi votată și o nouă conducere a partidului, prin care actualul președinte interimar s-a asigurat că își ține oamenii din partid aproape - vin nume noi, iar lideri cu state vechi pleacă acasă. Începând de astăzi, PSD va avea și o nouă doctrină: partidul se dezice de progresism și trece la valori „naționale, religioase, tradiționale”. 

Cu o zi înaintea Congresului, Sorin Grindeanu, singurul înscris în cursă pentru a deveni președintele formațiunii, a anunțat pe Facebook că va urma un „nou capitol pentru Partidul Social Democrat”.

Fără urmă de „progresism” în PSD

După mai bine de 20 de ani, încercând să recupereze o parte din electoratul care a migrat către partide care s-au poziționat clar pe ramura conservatoare precum AUR, liderii PSD și-au dat seama că partidul se intitula „progresist” și au decis să elimine sintagma din statutul formațiunii. De astăzi, partidul promite să promoveze „valori naționale, religioase, tradiționale”. 

„Definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nicio legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. (…) PSD este și a fost întotdeauna un partid al României, nu al experimentelor ideologice”, a scris, în urmă cu aproape o lună, Sorin Grindeanu pe Facebook.

Citește și: ANALIZĂ De ce a înlocuit PSD „progresismul” din statut cu „valori religioase”: „Termenul a devenit sinonim cu USR, societatea nu acceptă”

Cum arată echipa lui Sorin Grindeanu

Viitoarea configurație a PSD va avea mai multe posturi de conducere pentru liderii săi la nivel național. Echipa propusă de Sorin Grindeanu prevede cinci prim-vicepreședinți, față de unul singur cât are conducerea PSD în acest moment: Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuţ Pucheanu, Corneliu Ştefan și 20 de vicepreședinți - 12 în funcție de domeniile de activitate și 8 pe regiuni. 

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, va prelua șefia filialei PSD București în locui Gabrielei Firea, care va fi propusă, la rândul său, vicepreședintă regională pentru București-Ilfov.

Paul Stănescu pleacă din conducerea partidului

Paul Stănescu nu se va mai regăsi în viitoarea conducere a Partidului Social Democrat, în forma propusă de Sorin Grindeanu. În locul său, pentru funcția de secretar general al partidului a fost propus europarlamentarul Claudiu Manda, soțul Olguței Vasilescu.

Năstase, Geoană, Ponta și Dăncilă, invitați la Congres

Congresul PSD va fi un bun moment pentru ca foștii lideri de partid să se reunească, mai puțin pentru Liviu Dragnea, pe care Sorin Grindeanu nu l-a invitat. Grindeanu a declarat că a vorbit cu Viorica Dăncilă, care nu va participa pentru că este plecată din țară, în timp ce Victor Ponta și Adrian Năstase au confirmat prezența. Rămâne de văzut dacă și Mircea Geoană se va alinia cu fosta conducere PSD. 

„Dacă noi nu ne aducem înapoi oamenii, nu ne aducem înapoi pe toţi cei care au contribuit cu bine sau cu mai puţin bine, dar au încercat să facă bine, noi nu reuşim să ne ducem în viitor”, a declarat Grindeanu.

Marcel Ciolacu s-a întors la Buzău

Sorin Grindeanu a preluat șefia interimară a PSD după ce Marcel Ciolacu a demisionat, în luna mai a acestui an, de la conducerea partidului. Acum, fostul președinte de partid va candida pentru Consiliul Județean Buzău la alegerile din 7 decembrie. 

„O să-i contrazic pe cei care mi-au transmis că e un pas înapoi, dimpotrivă. E un pas pe care îl fac din suflet”, a declarat Ciolacu, în privința întoarcerii la Buzău. 

