Consens în Coaliție în privința procentului pensiilor magistraților. Kelemen: Săptămâna asta ar trebui să trimitem proiectul la CSM

Coaliția ar fi ajuns la un consens în ceea ce privește pensiile magistraților. Potrivit liderului UDMR, s-a ajuns la un acord în ceea ce privește cuantumul - acesta să rămână la procentul de 70% net din valoarea salariului. Referitor la perioada de tranziție, Kelemen Hunor susține că ar putea accepta o prelungire de la 10 de ani la 15 ani.

„Toată lumea este de acord, să vedem dacă mai este nevoie de o consultare azi-mâine, că în această săptămână trebuie să trimitem proiectul la CSM pentru avizare. Pe fond toți suntem de acord că nu umblăm la cuantum. Deci 70% din valoarea salariului. Vorbim de cuantumul pensiei. Și la perioada de tranziție, aici eu pot să vă spun ce am propus ieri și săptămâna trecută. Eu aș accepta o prelungire a perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani. Important e să ajungem la vârsta de pensionare de 65 de ani, cu 35 de ani vechime în muncă”, a declarat, marți, Kelemen Hunor, liderul UDMR, la RFI.

Șefii Coaliției au fost convocați de urgență la Palatul Cotroceni, după ce discuțiile privind reforma pensiilor speciale s-au blocat din nou. Potrivit surselor Digi24, președintele Nicușor Dan a discutat, separat cu premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu.

Editor : A.C.