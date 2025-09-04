Live TV

Conservator sau progresist? De ce refuză Nicușor Dan să se definească și ce crede despre majoritatea românilor

Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Conservatori sau progresişti, majoritatea românilor din ţară sunt pro-europeni, pro-occidentali, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebat, la Antena 1, dacă se defineşte ca fiind mai degrabă conservator, şeful statului a răspuns: „Tocmai pentru că există această fractură în societate, eu nu vreau să mă definesc într-un fel sau altul”, scrie Agerpres.

Referitor la decizia de a merge cu familia sa la o mănăstire, pe 15 august, în loc să fie prezent la Ziua Marinei, acesta a spus că a considerat că sărbătoarea religioasă pe care a celebrat-o i s-a părut importantă.

„Ziua Marinei este o cutumă. Nu e o lege, nu e nimic, e o cutumă”, a afirmat el, și a dat și exemplul Zilei Aviației, care coincide cu Sfântul Ilie.

Alegerea de a merge cu familia la o mănăstire, a spus Nicuşor Dan, a însemnat apropierea de oameni.

„După ce în campanie nu am vrut deloc să se spună că fac paradă de mersul meu la biserică, am preferat să merg la Mănăstirea Sâmbăta, unde erau foarte mulţi oameni. Cred că a fost un gest cumva de apropiere de comunitate”, a explicat şeful statului.

Privind întrebarea dacă este mai degrabă conservator, Nicuşor Dan a amintit de decizia sa de a demisiona din USR în urmă cu 10 ani. "Eu cred că nu este asta dezbaterea din societate care trebuie să fie dominantă", a comentat preşedintele.

De asemenea, a vorbit de momentul campaniei electorale pentru Preşedinţie.

„Eu, în turul 2 din alegerile prezidenţiale, m-am confruntat cu preşedintele AUR şi i-am reproşat că e populist, adică nu vorbeşte pe cifre, că este pro-rus şi nu pro-occidental, că instigă la ură în societate şi că nu înţelege că România nu poate să funcţioneze economic într-un model fără o colaborare cu o piaţă internaţională", a spus Nicuşor Dan.

În opinia sa, majoritatea românilor sunt pro-occidentali.

„Acestea au fost nişte linii de demarcaţie cu ceea ce eu numesc populismul în România. Şi cred că asta e o linie de demarcaţie corectă. Bineînţeles că fiecare are linia lui. Dacă noi vrem să ne întoarcem la o linie de demarcaţie în care din nou ne confruntăm între progresişti şi conservatori, eu cred că e exact ce îşi doreşte Putin despre societatea din România, să ne spargem capetele în continuare pe această linie, când noi suntem, cei mai mulţi dintre noi, pro-occidentali cu toţii”, a arătat preşedintele.

Citește și:

Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai şi trebuie să anunți

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
1
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
adrian nastase la beijing
4
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
copil
5
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Digi Sport
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
'Train With The Army' Event In Krakow, Poland - 05 Jul 2025
SUA taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru...
daniel david in studioul digi24
Sfatul ministrului Daniel David pentru părinți: „Să își ducă luni...
Nicușor Dan, președintele României.
Numirea șefilor serviciilor secrete: E o discuție colegială, fără...
coiful de aur cotofenesti
Tezaurul dacic furat de la Muzeul Drents: procurorii olandezi renunță...
Ultimele știri
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să prezinte public rezultatele”
Daniel David, despre învățământul simultan: Avem sistemul, dar nu pregătim profesori în acest sens. Trebuie să ne hotărâm
Francezii nu-l mai vor pe Macron. Un sondaj arată că două treimi doresc demisia președintelui Franței
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Parchetul General
Președintele e nemulțumit de șefii parchetelor, dar nu se grăbește să-i schimbe: „Trebuie să ai mişcările potrivite”
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan, în apărarea magistraților: „Chiar au muncit mult în anii ăştia; să-i înjurăm nu e sănătos pentru democraţie”
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai şi trebuie să anunți
N23 DECLARATII NICUSOR ODESA LUNG VO 110625_10573
Nicușor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Trebuie să fim toţi într-o barcă
nicusor dan face declaratii
Cum își evaluează Nicușor Dan primele 100 de zile de mandat și ce spune despre relația cu Ilie Bolojan
Partenerii noștri
Pe Roz
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Povestea designerului cu o avere de peste 10 miliarde $, care și-a fi...
Cancan
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a...
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de România pe dobânzi în primele șapte luni din 2025. Cât a ajuns datoria țării și cu cât...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de...
Adevărul
Nicușor Dan, despre viața sub pază: „Anunți când cumperi mălai, discuțiile cu copiii sunt cenzurate”
Playtech
Dezvăluirile martorilor tragediei de la Lisabona: “Era scăpat de sub control. S-a prăbușit ca o cutie de...
Digi FM
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul nu avea copii
Digi Sport
Surpriză de proporții: l-ar fi părăsit pe Lamine Yamal după doar 13 zile pentru marele rival!
Pro FM
Nunta lui Sean Penn și Madonna, la 40 de ani. Detalii inedite despre petrecerea din Malibu, invitații celebri...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Un nou incident diplomatic. Simion: Viktor Orban este „conducătorul Europei”. Val de jigniri la adresa...
Newsweek
Pensionarii păcăliți de Casa de Pensii că le mărește pensia la Mica Recalculare. Când vor primi bani
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...