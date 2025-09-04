Conservator sau progresist? De ce refuză Nicușor Dan să se definească și ce crede despre majoritatea românilor

Conservatori sau progresişti, majoritatea românilor din ţară sunt pro-europeni, pro-occidentali, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebat, la Antena 1, dacă se defineşte ca fiind mai degrabă conservator, şeful statului a răspuns: „Tocmai pentru că există această fractură în societate, eu nu vreau să mă definesc într-un fel sau altul”, scrie Agerpres.

Referitor la decizia de a merge cu familia sa la o mănăstire, pe 15 august, în loc să fie prezent la Ziua Marinei, acesta a spus că a considerat că sărbătoarea religioasă pe care a celebrat-o i s-a părut importantă.

„Ziua Marinei este o cutumă. Nu e o lege, nu e nimic, e o cutumă”, a afirmat el, și a dat și exemplul Zilei Aviației, care coincide cu Sfântul Ilie.

Alegerea de a merge cu familia la o mănăstire, a spus Nicuşor Dan, a însemnat apropierea de oameni.

„După ce în campanie nu am vrut deloc să se spună că fac paradă de mersul meu la biserică, am preferat să merg la Mănăstirea Sâmbăta, unde erau foarte mulţi oameni. Cred că a fost un gest cumva de apropiere de comunitate”, a explicat şeful statului.

Privind întrebarea dacă este mai degrabă conservator, Nicuşor Dan a amintit de decizia sa de a demisiona din USR în urmă cu 10 ani. "Eu cred că nu este asta dezbaterea din societate care trebuie să fie dominantă", a comentat preşedintele.

De asemenea, a vorbit de momentul campaniei electorale pentru Preşedinţie.

„Eu, în turul 2 din alegerile prezidenţiale, m-am confruntat cu preşedintele AUR şi i-am reproşat că e populist, adică nu vorbeşte pe cifre, că este pro-rus şi nu pro-occidental, că instigă la ură în societate şi că nu înţelege că România nu poate să funcţioneze economic într-un model fără o colaborare cu o piaţă internaţională", a spus Nicuşor Dan.

În opinia sa, majoritatea românilor sunt pro-occidentali.

„Acestea au fost nişte linii de demarcaţie cu ceea ce eu numesc populismul în România. Şi cred că asta e o linie de demarcaţie corectă. Bineînţeles că fiecare are linia lui. Dacă noi vrem să ne întoarcem la o linie de demarcaţie în care din nou ne confruntăm între progresişti şi conservatori, eu cred că e exact ce îşi doreşte Putin despre societatea din România, să ne spargem capetele în continuare pe această linie, când noi suntem, cei mai mulţi dintre noi, pro-occidentali cu toţii”, a arătat preşedintele.

Citește și:

Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai şi trebuie să anunți

Editor : B.E.