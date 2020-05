Consilier al premierului, ode pentru șef: „Vă mulțumim pentru dăruința de care dați dovadă zilnic, domnule președinte Ludovic Orban”

Radu Nicolescu, consilier de stat al premierului numit în guvern la pachet cu mama sa, care e secretar de stat, îi înalță pe Facebook adevărate ode lui Ludovic Orban, scrie G4Media.ro.

Într-o postare de astăzi, consilierul Nicolescu a scris ”Felicitări pentru tot ceea ce faceți, domnule Președinte și Prim-ministru Ludovic Orban, și un sincer “La Mulți Ani!” Nu am modele în politică și în viață, am mereu de învățat câte ceva de la fiecare. În schimb, Ludovic Orban este omul care, atât ca politician cât și ca Premier, nu a încetat să mă surprindă plăcut constant și să mă facă să am mai multe notițe “de reținut” și de “așa DA!”.

Într-o altă postare din 3 mai, Radu Nicolescu scria că ”Au trecut aproape trei ani de când ne este președinte. Cât adevăr găsești în vorbele sale pronunțate în discursul candidaturii. PeNeLiștii au ales bine! Vă mulțumim pentru dăruința de care dați dovadă zilnic, domnule președinte Ludovic Orban!”, text urmat de un lung citat dintr-un discurs al premierului.

