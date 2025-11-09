Live TV

Radu Burnete, despre bugetul pentru 2026: Nu mai avem voie să subevaluăm cheltuielile și să supraevaluăm veniturile

BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete, consilier prezidenţial pe probleme economice şi sociale. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Bolojan: Bugetul nu se va construi sănătos dacă se face pe legile actuale

Consilierul prezidențial al președintelui Nicușor Dan susține că bugetul pentru anul 2026 reprezintă „un pas o importanță covârșitoare în tot acest proces de consolidare fiscală”. Radu Burnete susține că banii prevăzuți pe anul viitor vor fi stabiliți „pe curat”, fără o supraestimare a veniturilor și vor reflecta măsurile fiscale luate de Guvern în acest an. . Radu Burnete este invitat la emisiunea „În fața ta”, moderată de Claudiu Pândaru, emisiunea care poate fi urmărită duminică, de la ora 14:00.

„Să știți că bugetul de stat pentru anul viitor va fi un pas de o importanță covârșitoare în tot acest proces de consolidare fiscală, pentru că unu, atunci vom vedea roadele pe care le-au dat deciziile luate anul acesta. Doi, Guvernul va avea misiunea și obligația să vină pe curat. Știți foarte bine că bugetul pe 2025, nu doar bugetul pe 2025, în viața mea anterioară găsiți foarte multe declarații pe care le-am făcut spunând că România are un fel greșit de a-și construi bugetele publice - și anume subestimează cheltuielile, supraestimează veniturile - și apoi vedem noi la rectificare cum le mai aranjăm. Acest fel de a face bugetele a fost din ce în ce mai accentuat. Și anul trecut au făcut-o într-o măsură care se duce până la vreo 30-40 de miliarde de lei”, a punctat Radu Burnete, în cadurl emisiunii „În fața ta”.

Radu Burnete a punctat că bugetul pe 2026 va fi unul realizat cu o evaluare corectă a cheltuielilor și a veniturilor: „Pentru anul 2026 acest lucru nu mai are voie să se întâmple. Noi trebuie să fim sinceri cu cetățenii români în primul rând, apoi cu cei care ne finanțează și așa mai departe. Și bugetul pe 2026 nu mai are voie nici să supraestimeze veniturile și nici să subestimeze cheltuielile”.

Bolojan: Bugetul nu se va construi sănătos dacă se face pe legile actuale

Premierul României susține că finalizarea reformei administrative locale și centrale este importantă în contextul în care noua lege va aduce beneficii pentru realizarea bugetului pe anul 2026. Ilie Bolojan a punctat, la Digi24, că bugetul nu se putea construi în mod sănătos dacă se va baza pe legile actuale.

„Eu sper că până la finalul acestei luni vom rezolva reforma administrativă. Reforma este necesară. Am avansat discuțiile, discuțiile s-au lungit pentru că restructurările nu se fac cu aplauze nici la scară mică și nici la scară mare. Sper că în perioada următoare vom ajunge la soluții ca înainte de aprobarea bugetului să avem pachetul adoptat. Dacă nu, practic bugetul nu se va putea construi în mod sănătos pentru că se bazează pe legi în vigoare”.

