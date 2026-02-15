Live TV

Exclusiv Consilier prezidențial, despre ideea lui Bolojan de a ține medicii în țară: Simpla limitare nu rezolvă o astfel de „hemoragie”

medici in spital
Sorin Costreie, consilier prezidențial pentru educație, a declarat sâmbătă, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, despre propunerea premierului Ilie Bolojan de a obliga medicii să rămână în țară după terminarea studiilor, că simpla reglementare nu va rezolva problema. El susține că e nevoie de crearea unor „condiții corespunzătoare” în sistemul de sănătate , „astfel încât să nu mai avem o astfel de hemoragie”. 

Oficialul susține că înțelege „mecanismul” la care face referire Bolojan, ca statul să își scoată investiția pe care a făcut-o în educația medicilor, însă precizează că are o viziune diferită. 

„În genere, aici am o viziune ușor diferită. Înțeleg de ce s-a vorbit de medicină, pentru că acolo investiția statului este, dacă nu cea mai mare, printre cele mai mari, pentru că vorbim de 6 ani de licență, 5 ani în genere de rezidențiat. Deci statul investește 11 ani în cineva care după aceea se poate duce în alt sistem și acel alt sistem beneficiază de investiția statului. Deci, acest mecanism pot să-l înțeleg”, a declarat Sorin Costreie.

„Pe de altă parte, noi fiind în Europa, nu știu cum am putea reglementa lucrurile astea, pentru că știți, baza Uniunii Europene este libera circulație, inclusiv la nivelul forței de muncă. Deci nu sunt specialist, nu mă pot pronunța pe așa ceva. Dar ce pot să vă spun? Ca viziune nu cred că neapărat”, adaugă acesta.

Consilierul președintelui consideră că e nevoie ca statul să creeze condiții corespunzătoare pentru medici, astfel încât aceștia să aleagă să rămână în țară. 

„Eu trebuie iarăși să limitez și să reglementez... decât dacă nu se mai poate altfel, haideți să creăm condițiile corespunzătoare. Și aici vorbim de sistemul de sănătate astfel încât să nu mai avem o astfel de hemoragie. Adică să nu mai plece atât de mulți specialiști, ei oricum vor pleca. Adică eu știu că și din Germania se duc doctori să se angajeze în Franța și așa mai departe. Bun, la noi, datele arată îngrijorător. Dar iarăși, simpla reglementare nu rezolvă problema. Haideți să ne uităm la sistemul de sănătate și în genere la alte sisteme pe care să le facem atractive. Adică să ne punem problema. Dar de ce pleacă acei oameni? Nu mai e doar prolemă de salariu”, a mai declarat acesta.

Dezbaterea pe acest subiect vine după ce premierul Ilie Bolojan a declarat că, în condițiile în care viitorii medici beneficiază în România de o pregătire medicală pe toată durata, studii la buget şi rezidenţiat plătit de stat, au o obligaţie faţă de ţară şi cel puţin câţiva ani ar trebui să lucreze undeva în România.

„Hai să punem asta în practică şi atunci cu siguranţă nu vom avea şapte mii de absolvenţi la facultăţilor de medicină din România, vreo patru mii la rezidenţiat şi după nu ştiu câţi ani de zile, cam o mie de angajaţi în sectorul public. Şi ceilalţi, din păcate, sunt pierduţi şi suntem pe locurile 1, 2 şi 3 în multe ţări europene ca număr de medici. Dar, pentru asta trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii care uneori nu sună bine şi într-adevăr să distribuim o parte din medicii noştri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urbanul mic şi aşa mai departe”, a declarat şeful Executivului.

Citește și: Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii"

 

