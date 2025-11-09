Live TV

Consilier prezidențial: Mandatul lui Nicușor Dan în SUA vizează atragerea de investiții în energie și apărare

Nicușor Dan, președintele României, îl primește pe Mark Rutte, secretarul general NATO, la Palatul Cotroceni din București, 5 noiembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Consilierul prezidențial Radu Burnete a explicat, în cadrul emisiunii „În fața ta”, care va fi mandatul lui Nicușor Dan în vizita pe care o va face în Statele Unite ale Americii. Radu Burnete susține că România vrea să aprofundeze investițiile în zonele strategice, cum ar fi pe în energie sau în domeniul militar.

„Pentru noi este foarte important să adâncim această relație economică, adică să avem mai multe investiții americane. Și asta înseamnă să poți arăta partenerilor noștri în ce zone aștepți aceste investiții, da, să aprofundăm investițiile în zone strategice, energie, de exemplu, sau în domeniul militar, că, până la urmă, cumpărăm multă tehnologie militară din America. Dorim să și producă aici o parte din ea, chiar dacă acum ne concentrăm pe SAFE, cam astea sunt zonele în care ne uităm. Are și România câteva resurse minerale critice. Din nou, zonă unde ne putem uita și avem nevoie de de investitori”, a punctat Radu Burnete.

Oficialul susține că printre prioritățile din mandatul lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni se numără atragerea de investiții străine în țara noastră, dar și sprijinul pentru ca companiile românești să cucerească piețele externe.

„Ce se dorește în acest mandat este nu doar să atragă investiții străine în România, ci să încercăm să ajutăm și noi mai mult companiile românești să cucerească noi piețe. Și chiar dacă piața americană e una dificilă și îndepărtată pentru noi, cu siguranță ne vom propune să avem alături de noi și câțiva oameni de afaceri români care ar putea să-și extindă afacerile acolo”, susține acesta.

Vizita lui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii ar urma să aibă loc anul viitor. Șeful statului a vorbit în mai multe rânduri despre această deplasare, însă nu a oferit o dată exactă. Potrivit declarațiilor acestuia, vizita ar urma să aibă loc la începutul anului viitor, mai exact în primul trimestru din 2026.

 

