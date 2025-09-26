Live TV

Exclusiv Consilier prezidențial: Rusia știe că nu poate câștiga un război cu NATO. Care ar fi de fapt scopul lui Putin în Europa

FOTO: Profimedia Images
Scenarii hibride

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri seară, la Digi24, că Rusia ştie că militar „nu se poate confrunta cu şanse de succes cu NATO”. El susține că președintele rus Vladimir Putin vrea de fapt „să creeze vulnerabilități în statele membre”, avertizând în același timp că provocările Moscovei vor continua. 

„Pentru cine cunoaşte practica asertivă a Federaţiei Ruse, politica de a escalada pentru ca, eventual, cu un ascendent, să se ajungă la dezescaladare la masa negocierii, este o variantă de lucru nu numai militară, ci şi diplomatică. Federaţia Rusă ştie un lucru şi anume că militar nu se poate confrunta cu şanse de succes cu Alianţa Nord-Atlantică, şi atunci testează solidaritatea Alianţei Nord-Atlantice în legătură cu statele de frontieră. Deci frontiera nord-sud, pe zona estică, reprezintă, în acest moment, ţinta Federaţiei Ruse, cu variate modalităţi de acţiune”, a spus consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu. 

El susține că nu este vorba de un război hibrid, ci sunt scenarii hibride, „pentru că blocarea unui aeroport sau o politică de manipulare-influenţare în ceea ce priveşte un proces electoral, sunt variate teme care ar urma să creeze vulnerabilităţi în statele, mai ales cele de frontieră, privind activităţile normale, de la desfăşurarea comerţului până la democraţia alegerii prin vot”. 

„Din acest punct de vedere, da, evaluarea este că astfel de gesturi vor continua”, atrage atenția Diaconescu.

El susține că un răspuns al Alianței la provocările lui Putin există.

„Santinele estică reprezintă proiecte care se vor concretiza în cel mai scurt timp şi aici vorbesc de zile sau săptămâni. Mai mult decât atât, după cum se ştie, inclusiv în Federaţia Rusă, proiecţia forţei militare a Alianţei Nord-Atlantice, convenită încă din 2014-2016, a însemnat constituirea a două componente, descurajare şi apărare. Astăzi, Federaţia Rusă trebuie să fie convinsă că aceste proiecte sunt mai mult decât decizii ale Alianţei Nord-Atlantice, reprezintă variante strategice pe care, mai ales statele de frontieră, le acceptă şi se organizează”, a afirmat Cristian Diaconescu.

„În acest moment există o unitate de abordare şi de trecere la măsuri concrete pe care sunt convins, Rusia le cunoaşte, se numeşte un fel de securitate a ambiguităţii. Dacă Rusia generează un anumit tip de ambiguitate în ceea ce ne priveşte, nu se poate aştepta la naivitate din punctul de vedere al Alianţei nord-atlantice”, a mai declarat acesta.

Potrivit lui Diaconescu, potenţialul militar al NATO e cunoscut foarte bine de Rusia şi nu e de neglijat.

Declarațiile consilierului prezidențial vin după cele mai recente provocări ale Moscovei în Europa.

Cel mai recent incident a avut loc în Danemarca, unde a fost închis luni aeroportul din Copenhaga după ce mai multe drone de origine necunoscută au fost semnalate în apropiere.

De asemenea, la începutul acestei luni, Polonia, România şi Estonia au denunţat încălcări ale spaţiului lor aerian de către aparate de zbor ruseşti.

Iar în noaptea de 9 spre 10 septembrie, peste 20 de drone au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei, iar avioane de vânătoare olandeze au doborât trei dintre ele, o premieră în istoria NATO de la crearea sa în 1949.

Citește și: Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești

