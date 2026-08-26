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Aleșii locali care ocupă funcții la stat nu vor mai fi incompatibili. Parlamentarii s-au grăbit să modifice legea

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Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
USR: „Pentru ai voștri sunteți mumă, pentru adversarii politici ciumă”

Camera Deputaților a modificat legea astfel încât consilierii locali și județeni care sunt angajați la stat să nu fie declarați incompatibili. Propunerea a venit de la PSD, UDMR și unii liberali, imediat după ce aleșii din teritoriu au reclamat că și-ar putea pierde funcțiile. Legea merge acum la Senat. 

Proiectul a trecut de Camera Deputaților cu 187 de voturi „pentru”, în timp ce 36 de deputați au votat împotriva, iar 59 s-au abținut. Pentru a intra în vigoare, legea trebuie să treacă și de votul final al Senatului. 

Modificările au fost propuse pe repede-înainte de PSD și UDMR, după ce aleșii locali și-au dat seama că, din cauza unei legi care a fost adoptată la finalul lunii trecute, administrația locală putea rămâne fără oameni. Blocajul a apărut din cauza Legii 165/2026, care modifică Codul Administrativ și prevede că angajații la stat nu pot fi, în același timp, și consilieri locali sau județeni. 

UDMR a susținut modificările deși ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat la Digi24 că informația potrivit căreia aleșii locali care lucrează la stat ar trebui să își suspende contractele de muncă a fost eronată și s-a propagat în administrația publică fără un document oficial al autorităților. Și unii liberali, printre care Ionuț Stroe și Nicoleta Pauliuc, au semnat amendamentul care salvează mandatele consilierilor locali și județeni.

USR: „Pentru ai voștri sunteți mumă, pentru adversarii politici ciumă”

Deputatul USR Radu Mihaiu i-a criticat pe cei care au susținut modificările pe motiv că s-au grăbit să salveze oamenii lor, în schimb cu Dominic Fritz au dus o întreagă bătălie.

„Astăzi, mii de consilieri locali se află în situație de incompatibilitate, conform unei legi care a fost adoptată și promulgată și publicată în Monitorul Oficial pe 9 august.

După bătălia pe care ați avut-o cu un singur om, acum veniți cu o lege care amnistiază mii de oameni. Pentru ai voștri sunteți mumă, pentru adversarii politici – ciumă. Asta înseamnă folosirea puterii parlamentare împotriva adversarilor. Să vă fie rușine!”, a declarat deputatul USR. 

„Aici nu e vorba de aleși locali pentru care instanța, în mod definitiv, s-a pronunțat că sunt în conflict de interese sau incompatibilitate”, a venit replica din partea lui Victor Ponta.

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Editor : A.G.

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