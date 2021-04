Consilierii USR PLUS îi cer lui Nicușor Dan să retragă proiectul de buget al Capitalei: "Nu putem aproba ceva ce nu a fost discutat"

Consilierii generali USR PLUS au anunțat marți seară, prin vocea viceprimarului Horia Tomescu, că nu vor vota bugetul Capitalei în forma promovată de primarul Nicușor Dan. Ei susțin că veniturile prognozate sunt exagerate și că bugetul nu este unul realist. Ei îl acuză pe Nicușor Dan că le-a interzis accesul la informațiile pe care se fundamentează bugetul propus și cer retragerea proiectului. Ședința de Consiliu General pentru adoptarea bugetului Capitalei pe 2021 este programată miercuri.

Viceprimarul Horia Tomescu a declarat marți că veniturile estimate în proiectul de buget sunt de 7 miliarde de lei, în timp ce în discuțiile anterioare cu primarul general aceste venituri se cifrau la 4,5 - 5 miliarde de lei.

"Am făcut niște promisiuni cu bună-credință bucureștenilor și vrem să ne achităm de ceea ce am promis. De ceea trebuie să spunem că actualul buget nu sprijină realizarea obiectivelor pe care le-am asumat în fața cetățenilor. În bugetul de anul acesta avem estimate venituri de aproape 7 miliarde (de lei - n.r.). Am fost surprins să văd prinsă această sumă în buget, pentru că în toate discuțiile pe care le-am avut cu primarul și cu directorii din primărie sumele avansate au fost în jur de 4,5 - 5 milarde de lei. Atunci când am văzut proiectul de buget pus în dezbatere publică și am văzut suma de 7 miliarde, am cerut notele de fundamentare, adică explicațiile pe care se bazează aceste sume. Răspunsul primit de la direcțiile din primărie a fost că primarul a interzis accesul consilierilor la orice fel de detalii care să explice forma actuală a veniturilor. Avem deci motive să credem că aceste estimări de venituri nu sunt realiste. În afară de 2017, când veniturile bugetate au fost similare cu cele realizate, în ultimii trei ani acestea au fost exagerate cu cel puțin 25%. Ne dorim să continuăm cu aceleași exagerări și în acest an? Nu putem să ne mințim că anul acesta, dintr-odată, o să avem o mulțime de bani, dacă în anii trecuți nu s-a întâmplat asta. Dacă facem așa, din toate cheltuielile planificate pentru sănătate, pentru asistență socială, mediu, sport ș.a.m.d., va trebui să tăiem din bani. Noi vrem să avem un buget realist, în așa fel încât să prioritizăm cheltuielile și ele să fie respectate", a spus Horia Tomescu.

Viceprimarul a mai afirmat că nu se face nicio reformă în administrația locală și a adăugat că USR PLUS nu va vota bugetul în forma propusă, cerându-i lui Nicușor Dan să retragă proiectul.

"Avem responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă în București. Nu se reformează nimic. Aceasta este o mare nemulțumire a noastră, indiferent că vorbim de aparatul primăriei, de subordonate, de managementul Administrației Spitalelor. Vrem să ne așezăm la masă, să discutăm și să venim în fața bucureștenilor cu un buget realist, bazat pe venituri reale și care să prioritizeze cele mai importante proiecte pentru București. Nu putem aproba ceva ce nu a fost discutat. E ca și cum Parlamentul ar fi în situația de a aproba bugetul guvernului fără să știe pe ce se bazează. Noi nu am venit aici să ne jucăm. Avem o responsabilitate. Cetățenii ne-au votat. Cerem primarului să retragă proiectul. USR PLUS va vota bugetul doar după ce vor fi îndeplinite aceste standarde. Există deja o decizie oficială a conducerii politice. Asta nu înseamnă că investițiile pe anul acesta nu se vor realiza. Imediat ce bugetul va fi așezat pe niște fundamente reale și legale, grupul de consilieri USR PLUS din Consiliul General îl va vota. Trebuie să ne întoarcem la masa discuțiilor în cel mai scurt timp posibil și să facem un buget pentru bucureșteni", este mesajul consilierilor USR PLUS pentru Nicușor Dan.

Editor : Bogdan Pacurar