Într-un interviu exclusiv pentru Digi24, consilierul prezidențial Eugen Tomac a vorbit despre colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, subliniind că „e de dorit” ca partidul condus de George Simion, „care face foarte mult rău României, să nu aibă șansa de a influența decizii importante în statul român”.

Întrebat despre înțelegerile de conjuctură din Parlament, dintre PSD și AUR, Eugen Tomac a răspuns: „Sunt chestiuni care vizează Parlamentul și activitatea din Parlament. E de dorit ca în Parlament, evident, să nu avem majorități care ne pun în dificultate cu partenerii externi. Este de dorit ca acest partid, care face foarte mult rău României, să nu aibă șansa de a influența decizii importante în statul român.”

Declarațiile vin în contextul în care PSD a susținut proiectul AUR care majorează la 50.000 de lei plafonul zilnic pentru încasările și plățile în numerar.

Social-democrații au explicat că limitele actuale au devenit insuficiente pentru numeroase operațiuni comerciale și că modificarea nu elimină plățile electronice sau obligațiile fiscale.

„Majorarea plafonului pentru plățile în numerar răspunde unei realități economice: valoarea tranzacțiilor a crescut, iar limita anterioară de 5.000 de lei devenise insuficientă pentru numeroase operațiuni comerciale legitime”, a transmis PSD.

„Modificarea oferă mai multă flexibilitate atât operatorilor economici, cât și beneficiarilor, păstrând posibilitatea de a alege numerarul ca modalitate de plată, în limitele stabilite de lege. Nu înseamnă însă renunțarea la plățile electronice și nici eliminarea obligațiilor fiscale”, a mai precizat partidul.

Proiectul, respins anterior de Senat, a primit votul final în Camera Deputaților. Pentru a intra în vigoare, legea trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

De asemenea, a fost scandal în Parlament pe șefia Curții de Conturi, după ce fostul parlamentar PSD de Buzău, Sorin Lazăr, a fost ales președinte interimar al instituției cu voturile PSD, AUR și UDMR.

„Am văzut azi din nou cum alianța PSD-AUR merge înainte, cum alianța PSD-AUR a mai capturat încă o instituție a statului. Voi cei de la AUR care le spuneți oamenilor că sunteți în opoziție față de PSD, cum ați dat putere PSD să pună un președinte interimar la Curtea de Conturi, în loc să se demareze procedura de numire a noilor membri, așa cum prevede legea”, afirma Gabriela Horga, senatoare PNL.

Social-democrații au ieșit cu un contraatac, iar cei de la AUR au negat alianța.

Liberalii insistă însă că PSD că „manipulează procedurile parlamentare” în complicitate cu AUR.

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Editor : C.L.B.