Consilierul onorific al lui Bolojan: Ar fi cel puțin hilar ca CCR să spună că legea pensiilor magistraților are o problemă de fond

intrarea in sala CCR
Foto: Inquam Photos / George Călin

Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Ionuţ Dumitru, consideră „cel puţin hilar” ca CCR să spună că legea pensiilor magistraţilor are o problemă de fond și a precizat că nu ar trebui să mai întindem coarda, deoarece deja starea de nervozitate în societate e destul de mare, El adăugat că oamenii din ţară „nici nu concep ideea de a avea o pensie de 5.000 euro la 48 de ani” și a subliniat că este o aberaţie.

„Curtea Constituţională a dat o decizie pe precedenta formă a acestei legi de reformă a pensiilor speciale, în care am spus că are o problemă de formă. Ar fi cumva, cel puţin hilar, din punctul meu de vedere, să vii acum şi să spui: stai domnule că avem şi o problemă de fond. Mi se pare că întindem prea mult lucrurile şi cred că deja starea de nervozitate în societate e destul de mare şi nu cred că ar trebui să mai întindem coarda atât de mult, pentru că e clar că e o problemă flagrantă acolo şi nu cred că o mai putem lungi”, a spus Ionuţ Dumitru, la Antena 3 CNN, despre decizia aşteptată la CCR pe legea pensiilor magistraţilor, scrie News.ro.

El a menţionat că i s-a părut nepotrivit şi să lungeşti termenul privind o decizie pe această lege.

„Adică, dacă ai avut o problemă pur de formă şi ai respins legea pe formă, după ce ai primit-o modificată, cu chiar nişte concesii, să o amâni iarăşi, mi se pare că e un pic nepotrivit”, a mai spus Ionuţ Dumitru.

Citește și: Ilie Bolojan, reacție după amânarea deciziei pe pensiile magistraților: „Haideţi să vedem ce se va întâmpla pe 28 seara”

Consilierului premierului a mai punctat că se plimbă mult prin țară și stă de vorbă cu oamenii care îi spun că „nu concep ideea de a avea o pensie de 5.000 euro la 48 de ani”.

„Eu călătoresc prin ţară şi mă duc pe la mine pe la ţară. Oamenii nici nu concep ideea aceasta de a avea o pensie de 5.000 euro la 48 de ani. Nu există pentru ei aşa ceva. Adică nici măcar nu reuşesc să numere aceşti bani. Adică spun, domnule, nu există aşa ceva, nu există. Da, n-ar trebui să existe, dar există. Este o aberaţie, pur şi simplu”, a concluzionat Dumitru.

Pe 10 decembrie, Curtea Constituțională a amânat pentru 28 decembrie, duminică, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și condițiile de pensionare ale acestora. Judecătorii ÎCCJ susțin că legea „discriminează magistrații față de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, încalcă brutal independența justiției, elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați”.

Citește și: Radu Marinescu: Sper să avem o finalitate pe reforma pensiilor magistraților. E important să avem echilibru social și banii europeni

Consilierul lui Bolojan: Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în anii următori. Trebuie să luăm o pauză

