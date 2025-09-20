Live TV

Exclusiv Dumitru, după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: „Dacă nu are susținere, va pleca. Există o rezistență foarte mare din partide”

ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Consilierul premierului Ionuț Dumitru a confirmat în emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că Ilie Bolojan își va da demisia dacă nu va fi realizată reforma în administrația locală. „Decât să stai într-o poziție și să nu poți să faci lucruri, mai bine lași pe altcineva”, spune acesta. Întrebat cine îi pune piedici premierului, Ionuț Dumitru susține că „există rezistență foarte mare și din partide”.

Ionuț Dumitru spune că fără susținere pentru realizarea reformelor, Ilie Bolojan va demisiona din funcția de premier. 

„Așa cum l-am cunoscut eu pe dânsul până în momentul de față, dacă nu va avea susținere, va pleca. Asta nu mi-a spus, dar cel puțin asta înțeleg și din declarațiile pe care le face. În momentul în care poți să faci niște lucruri, continui, și are energia s-o facă și cunoștințele s-o facă. Dar dacă nu se poate, decât să stai într-o poziție, și s-a exprimat foarte des pe subiectul ăsta, decât să stai într-o poziție și să nu poți să faci lucruri, mai bine lași pe altcineva”, a declarat acesta. 

Întrebat cine îi pune piedici premierului să facă reformele, Ionuț Dumitru a răspuns: „Nu cunosc lucrurile acestea, nu sunt implicat în discuțiile politice foarte, foarte mult, dar vedem cu toții că există o rezistență foarte mare și din partide, și din mediul administrației în general. Dar sunt reforme care trebuie făcute în zona administrației”.

„Eu cred că premierul încearcă să găsească acest echilibru. Trebuie să te orientezi foarte mult și să pui accent foarte mare pe măsurile acestea de echitate. Dacă te uiți la diverse zone, și în zonele de fiscalitate, dar și în zonele sectorului public, sunt foarte multe locuri unde sunt inechități foarte, foarte mari care frustrează, creează, să zicem, nemulțumire în sectorul privat, creează o stare de neîncredere față de stat. Aici avem de lucrat enorm de mult”, adaugă consilierul premierului. 

Declarațiile acestuia vin în contextul în care Ilie Bolojan a amenințat că va demisiona „dacă nu poate face lucrurile care trebuie făcute pentru a trece ţara prin această perioadă dificilă”.

„Dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile pe care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin aceste perioade dificile nu le poţi face, nu se justifică să stai pe acest post, dar asta nu e o problemă de ameninţare sau de termen ultimativ, e pur şi simplu de o constatare de bun simţ”, declara premierul. 

El afirma că, „dacă nu vor face această reformă în administraţie, banii care îi încasează în plus se vor risipi şi anul viitor ne vom întoarce din nou de situaţia în care suntem astăzi, pentru că dacă nu scazi şi cheltuielile, nu ai cum să-ţi echilibrezi şi să ridici diferenţa dintre veniturile pe care le ai şi cheltuielile mult mai mari”.

Întrebat însă dacă foloseşte ameninţarea cu demisia ca factor de presiune în coaliţie, că nu a făcut niciodată acest lucru.

Nu folosesc demisia ca formă de presiune, nu am făcut-o niciodată. Dar, în momentul în care ocupi o funcţie publică şi ştii ce trebuie făcut, ştii şi care este planul pe care trebuie să îl duci la capăt, pe baza căruia ai acceptat funcţia, este o dovadă de responsabilitate să insişti să se facă lucrurile aşa cum trebuie. Altfel, dacă doar mimăm ca în alte perioade, nu facem decât să ne întoarcem la dificultăţi”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

„Mi se pare un act de responsabilitate să îţi asumi să duci la capăt un proiect dacă îl poţi duce”, a adaugat Ilie Bolojan.

 

