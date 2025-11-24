Live TV

Exclusiv Consilierul prezidențial Marius Lazurca, despre inițiativa strategică în regiune: „Există spațiu de creștere pentru relevanța României”

Data actualizării: Data publicării:
ID323157_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Marius Lazurca, consilier prezidenţial pentru securitate şi pentru politică externă. Sursa: INQUAM Photos/Octav Ganea
Din articol
Ce prevede documentul Strategiei Naționale de Apărare a Țării Despre războiul hibrid și dezinformare Modelul polonez

Marius Lazurca, consilier prezidenţial pentru securitate şi pentru politică externă, a vorbit în exclusivitate la Digi24, despre Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, document care s-a aflat luni pe masa CSAT. Ambițiile naționale se traduc în general prin proiecție de putere, prin proiecție de influență. Așadar, cu cât ponderea și ambițiile unui stat cresc, cu atât capacitatea de a-și urmări interesele naționale devine mai relevantă. Asta semnalează faptul că România poate astăzi să fie mai ambițioasă decât în trecut”, a subliniat oficialul. Lazurca a amintit și despre lupta României contra dezinformării și a războiului hibrid, alături de aplicabilitatea modelului polonez.

Ce prevede documentul Strategiei Naționale de Apărare a Țării

Strategia de Apărare a Țării și propunerea SAFE s-au aflat luni pe masa CSAT. Întrebat cum comentează deviza Independență și solidaritate - viziunea României pentru o lume în schimbare”, inscripționată chiar pe coperta documentului aflat în dezbatere publică, Marius Lazurca a subliniat: Eu cred că această generalizare este puțin exagerată. Noi sigur că am primit în toată această perioadă de transparență decizională multe comentarii cu privire la întregul document. Sunt câteva sute de modificări pe care documentul inițial supus dezbaterii publice le-a absorbit în versiunea sa finală. Ambițiile naționale se traduc în general prin proiecție de putere, prin proiecție de influență. Așadar, cu cât ponderea și ambițiile unui stat cresc, cu atât capacitatea de a-și urmări interesele naționale devine mai relevantă. Asta semnalează faptul că România poate astăzi să fie mai ambițioasă decât în trecut”.

Despre războiul hibrid și dezinformare

Cât despre cel de-al doilea concept al documentului - cel al solidarității - consilierul prezidențial a punctat faptul că este limpede că România a ajuns la această fază a maturității datorită integrării în NATO, datorită integrării în UE, datorită rețelei foarte dense de parteneriate strategice pe care le-a format de la Revoluția din 89 încoace. Așadar, cei doi termeni independență solidară sunt teme care au crescut împreună, sunt termeni care nu vor fi în niciun fel în acțiunea noastră de securitate sau de acțiune externă disociaţi. Ne vom manifesta independența în mod solidar și vom fi solidari în mod independent”.

Tot în Strategia Națională se discută despre dezinformare, în condițiile în care România a dus în ultima perioadă o luptă acerbă contra dezinformării, după alegerile anulate de anul trecut. La nivel internațional, statele se aliază pentru a lua măsuri ca rețelele sociale să reglementeze mai bine conținutul distribuit.

România, cred, din nou, că are instrumentele și rețeaua instituțională suficiente pentru a acționa matur în această direcție, iar Strategia Națională de Apărare nu numai că evocă tema, ci și câteva direcții de acțiune pentru a ne apăra inclusiv în acest domeniu. România nu acționează singură în domeniul pe care l-ați evocat, să spunem mai pe larg, al războiului hibrid. Există un dialog nu numai în interiorul Uniunii Europene, ci și în interiorul NATO, despre posibilitatea de a activa împreună instrumentele apărării colective a intereselor noastre, atât ca stat membru în UE, cât și ca stat membru în NATO”.

Cât despre relevanța României în contextul geopolitic actual, acesta este un termen care reclamă explicații infinite, când este un stat suficient de relevant. Când ne putem mulțumi cu relevanța, cu relevanța dobândită. E limpede că niciun stat nu se declară satisfăcut cu ponderea dobândită, cu relevanța dobândită. Așadar, există spațiu de creștere pentru relevanța României”, este de părere consilierul lui Nicușor Dan.

Modelul polonez

Aducându-i-se în atenție faptul că cel mai mult în zonă se vorbește despre Polonia, despre aspecte care mai degrabă se văd, nu sunt autoimpuse, Marius Lazurca a admis: E o obiecție justă, pe care o accept ca atare și căreia îi găsesc mai mult decât atât, întreaga utilitate. Polonia este pentru noi un model deopotrivă accesibil și aspirațional. Avem un parteneriat strategic cu Polonia. Nu întâmplător suntem într-un dialog strâns. Nu întâmplător lucrăm la o prezență a președintelui la începutul anului viitor, la Varșovia. Nu întâmplător formatele B9 sau Inițiativa celor Trei Mări sunt atât de relevante pentru noi. Așadar, sigur, e foarte util să ne întrebăm care sunt, care este secretul succesului relativ al prietenilor polonezi, ce ar trebui să facem și noi mai bine. Și găsesc că e foarte pozitiv să ne privim autocritic în oglindă, amintindu-ne de ceea ce fac alții mai bine”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
1
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
2
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
4
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
Ursula von der Leyen
5
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
Digi Sport
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
marius_lazurca2
Marius Lazurca, despre Nicușor Dan: „Se pregătește în detaliu pentru interacțiunea cu consilierii. Ne-a fixat standarde foarte înalte”
CSAT
Ședința CSAT s-a încheiat. Strategia Naţională de Apărare şi prevenirea traficului de droguri, pe agenda discuțiilor. Primele concluzii
Președintele Nicușor Dan, la o reuniune a liderilor Uniunii Europene.
Nicușor Dan: Negocierile de pace să țină cont de legătura directă între securitatea Ucrainei și cea a R. Moldova
marius lazurca digi24
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, interviu la Digi24. Cum va numi Nicușor Dan noii ambasadori ai României
ludovic orban in studioul digi24
Ludovic Orban, avertisment pentru Ilie Bolojan: „Eu aș fi îngrijorat”. Ce spune despre relația președintelui țării cu PSD și premierul
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Moșteanu, despre lipsa de transparență privind ajutorul pentru...
Russian President Putin meets with Belarusian President Lukashenko in Moscow
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28...
FED MOSTEANU REDACTIE ORA 19 241125_32411
România, pe cale să devină a doua putere militară a flancului estic...
Buletinul de vot pentru alegerile locale. Foto Getty Images
Alegeri locale 2025: Ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru...
Ultimele știri
Ionuț Moșteanu, explicații cu privire la studiile sale: „Am oprit Automatica, pentru a munci”. Când a terminat facultatea
„Schimbare paradigmatică” în liceu. Daniel David: Analfabetismul funcțional, risc de securitate națională, va fi redus drastic
Donald Trump a acceptat invitația de a vizita China. Când se va întâlni cu Xi Jinping: „I-am răspuns cu aceeași monedă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Fanatik.ro
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
El este cel mai în vârstă campion olimpic! Are 98 de ani, dar mai e activ și astăzi: ”Merg 3 ore și jumătate...
Adevărul
Un gigant german cu șapte fabrici în România vrea să concedieze 1.500 de angajați și să vândă divizia...
Playtech
Cine poate ataca certificatul de moştenitor: legea succesiunii, explicată pas cu pas
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă noul partener de viață al Dacianei Sârbu. Fosta soție a lui Victor Ponta nu s-a...
Digi Sport
Nu mai există cale de întoarcere: divorțează după 17 ani și luptă pentru afacerea de 4.000.000 € din Vaslui
Pro FM
Femeia căreia Freddie Mercury i-a lăsat toată averea: "Toate iubitele m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe...
Film Now
Cum arată Jessica Lange la 44 de ani de la "Poștașul sună întotdeauna de două ori". Anul trecut era pozată în...
Adevarul
Imagini șocante cu momentul în care cinci prizonieri de război ucraineni sunt executați de un soldat rus
Newsweek
Impozit pe pensiile militare, anulat în instanță. Ce se poate face în cazul pensiilor contributive? DOCUMENT
Digi FM
Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. „A fost şi este o...
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu